https://ria.ru/20210310/sayty-1600595034.html

Сайты Кремля и правительства восстановили работу

Сайты Кремля и правительства восстановили работу

Сайты Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации восстановили работу после сбоя. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:56

2021-03-10T12:56

2021-03-10T12:56

совет федерации рф

ростелеком

дмитрий песков

москва

ростов-на-дону

санкт-петербург

технологии

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сайты Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации восстановили работу после сбоя.Сбои при загрузке начались в полдень среды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный сайт Кремля работает, но не исключил возможных сбоев в работе ресурса, пояснение которым может дать министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других городов России сообщили о неполадках в работе сервисов "Ростелекома".Сбои начались около 11.12 мск. По данным Downdetector, 93% пользователей жалуются на проблемы с интернетом, 4% претензий связаны с работой всех сервисов, еще 2% жалуются на работу телевидения.

https://ria.ru/20210310/sayt-1600581166.html

https://ria.ru/20210310/kreml-1600588004.html

москва

ростов-на-дону

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, ростелеком, дмитрий песков, москва, ростов-на-дону, санкт-петербург, технологии, общество