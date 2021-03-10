https://ria.ru/20210310/sayt-1600581166.html

На сайтах Кремля, правительства, Госдумы и Совфеда произошел сбой

На сайтах Кремля, правительства, Госдумы и Совфеда произошел сбой

Сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень среды, их работу восстановили спустя час. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:13

2021-03-10T12:13

2021-03-10T13:08

совет федерации рф

госдума рф

ростелеком

москва

ростов-на-дону

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень среды, их работу восстановили спустя час.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил журналистам, что эти ресурсы функционируют, однако в их работе возможно сбои. В этот момент он сам находился возле компьютера и смог открыть сайт Кремля. Вопрос о причинах случившегося он переадресовал Минсвязи.Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России жаловались на неполадки в работе сервисов "Ростелекома".Сбои начались около 11:12 мск. По данным Downdetector, 93 процента пользователей жалуются на проблемы с интернетом, четыре процента претензий связаны с работой всех сервисов, еще два процента жалуются на работу телевидения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/rosgvardiya-1596129630.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, ростелеком, москва, ростов-на-дону, санкт-петербург, общество