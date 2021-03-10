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На сайтах Кремля, правительства, Госдумы и Совфеда произошел сбой
На сайтах Кремля, правительства, Госдумы и Совфеда произошел сбой
Сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень среды, их работу восстановили спустя час. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:13
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень среды, их работу восстановили спустя час.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил журналистам, что эти ресурсы функционируют, однако в их работе возможно сбои. В этот момент он сам находился возле компьютера и смог открыть сайт Кремля. Вопрос о причинах случившегося он переадресовал Минсвязи.Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России жаловались на неполадки в работе сервисов "Ростелекома".Сбои начались около 11:12 мск. По данным Downdetector, 93 процента пользователей жалуются на проблемы с интернетом, четыре процента претензий связаны с работой всех сервисов, еще два процента жалуются на работу телевидения.
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совет федерации рф, госдума рф, ростелеком, москва, ростов-на-дону, санкт-петербург, общество

На сайтах Кремля, правительства, Госдумы и Совфеда произошел сбой

12:13 10.03.2021 (обновлено: 13:08 10.03.2021)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень среды, их работу восстановили спустя час.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил журналистам, что эти ресурсы функционируют, однако в их работе возможно сбои. В этот момент он сам находился возле компьютера и смог открыть сайт Кремля.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 10:51
Росгвардия заявила о DDoS-атаке на свой сайт из-за границы
Вопрос о причинах случившегося он переадресовал Минсвязи.
Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России жаловались на неполадки в работе сервисов "Ростелекома".
Сбои начались около 11:12 мск. По данным Downdetector, 93 процента пользователей жалуются на проблемы с интернетом, четыре процента претензий связаны с работой всех сервисов, еще два процента жалуются на работу телевидения.
 
Совет Федерации РФГосдума РФРостелекомМоскваРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургОбщество
 
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