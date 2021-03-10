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Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
Эксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:51
2021-03-10T18:51
2021-03-10T18:51
google
forbes
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Эксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона.По словам специалиста, в Google Play обнаружили восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию. Доффман предупредил, что в этих программах присутствует троян под названием Clast82, который может устанавливать любое вредоносное ПО на гаджет. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству. После этого троян чаще всего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.Специалист перечислил названия приложений из Google Play Store, содержащие вредоносное ПО:Эксперт посоветовал после удаления перечисленных программ со смартфона проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк. В статье уточняется, что Google удалил эти приложения из своего Play Store, однако эксперты назвали их возвращение в сервис по скачиванию приложений под другими названиями лишь вопросом времени.
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google, forbes
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Эксперт журнала Forbes
Зак Доффман перечислил приложения, которые нужно немедленно удалить со смартфона.
По словам специалиста, в Google Play
обнаружили восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя и даже обойти двухфакторную аутентификацию.
Доффман предупредил, что в этих программах присутствует троян под названием Clast82, который может устанавливать любое вредоносное ПО на гаджет. Clast82 получает удаленный доступ к зараженному устройству. После этого троян чаще всего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.
"Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках", — говорится в статье.
Специалист перечислил названия приложений из Google Play Store, содержащие вредоносное ПО:
1Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)
2Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)
3eVPN (com.abcd.evpnfree)
4BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)
5QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)
6Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)
7tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)
8QRecorder (com.record.callvoicerecorder)
Эксперт посоветовал после удаления перечисленных программ со смартфона проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк.
В статье уточняется, что Google удалил эти приложения из своего Play Store, однако эксперты назвали их возвращение в сервис по скачиванию приложений под другими названиями лишь вопросом времени.