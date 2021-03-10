https://ria.ru/20210310/peterburg-1600558199.html

Житель Петербурга, угрожая кассиру, похитил из банка 2,6 миллиона рублей

Житель Петербурга, угрожая кассиру, похитил из банка 2,6 миллиона рублей

Уголовное дело о разбое возбуждено после того, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, угрожая кассиру банка якобы гранатой,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T09:34

2021-03-10T09:34

2021-03-10T09:34

гумвд

красногвардейский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело о разбое возбуждено после того, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, угрожая кассиру банка якобы гранатой, похитил почти 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области."Девятого марта… неизвестный мужчина вошел в помещение финансово-кредитной организации, расположенной на Индустриальном проспекте, и, угрожая предметом, похожим на гранату, старшему кассиру потребовал выдать денежные средства", - говорится в сообщении.Женщина передала подозреваемому 2,588 миллиона рублей из кассы, после чего тот скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой в особо крупном размере", информирует полиция, которая сейчас ищет злоумышленника.

https://ria.ru/20210209/pokhischenie-1596695297.html

красногвардейский район

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, красногвардейский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия