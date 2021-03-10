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Житель Петербурга, угрожая кассиру, похитил из банка 2,6 миллиона рублей
Житель Петербурга, угрожая кассиру, похитил из банка 2,6 миллиона рублей
Уголовное дело о разбое возбуждено после того, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, угрожая кассиру банка якобы гранатой,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:34
2021-03-10T09:34
гумвд
красногвардейский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело о разбое возбуждено после того, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, угрожая кассиру банка якобы гранатой, похитил почти 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области."Девятого марта… неизвестный мужчина вошел в помещение финансово-кредитной организации, расположенной на Индустриальном проспекте, и, угрожая предметом, похожим на гранату, старшему кассиру потребовал выдать денежные средства", - говорится в сообщении.Женщина передала подозреваемому 2,588 миллиона рублей из кассы, после чего тот скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой в особо крупном размере", информирует полиция, которая сейчас ищет злоумышленника.
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красногвардейский район
ленинградская область
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гумвд, красногвардейский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Житель Петербурга, угрожая кассиру, похитил из банка 2,6 миллиона рублей

09:34 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело о разбое возбуждено после того, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, угрожая кассиру банка якобы гранатой, похитил почти 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
"Девятого марта… неизвестный мужчина вошел в помещение финансово-кредитной организации, расположенной на Индустриальном проспекте, и, угрожая предметом, похожим на гранату, старшему кассиру потребовал выдать денежные средства", - говорится в сообщении.
Женщина передала подозреваемому 2,588 миллиона рублей из кассы, после чего тот скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой в особо крупном размере", информирует полиция, которая сейчас ищет злоумышленника.
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ГУМВДКрасногвардейский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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