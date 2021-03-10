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Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
Руководство ВС Армении поддержало послание освобожденного от должности премьером Николом Пашиняном начальника генерального штаба Оника Гаспаряна, в котором тот... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:49
2021-03-10T12:49
оник гаспарян
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Руководство ВС Армении поддержало послание освобожденного от должности премьером Николом Пашиняном начальника генерального штаба Оника Гаспаряна, в котором тот в очередной раз потребовал отставки главы правительства и призвал армию служить лишь родине и народу."Руководящий состав ВС Армении присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает данные ранее оценки сложившейся в республике ситуации. Решение в данной обстановке одно – и оно указано в послании", - говорится в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.В распространенном в среду заявлении Гаспарян назвал весь процесс своей отставки антиконституционным. По его словам, выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов.Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, "укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)".
https://ria.ru/20210310/sarkisyan-1600553422.html
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оник гаспарян, никол пашинян, армения, в мире

Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна

12:49 10.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Руководство ВС Армении поддержало послание освобожденного от должности премьером Николом Пашиняном начальника генерального штаба Оника Гаспаряна, в котором тот в очередной раз потребовал отставки главы правительства и призвал армию служить лишь родине и народу.
"Руководящий состав ВС Армении присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает данные ранее оценки сложившейся в республике ситуации. Решение в данной обстановке одно – и оно указано в послании", - говорится в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.
"Призыв, содержащийся в послании начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна от 10 марта, вооруженные силы берут к руководству в качестве распоряжения", - отмечается в заявлении.
В распространенном в среду заявлении Гаспарян назвал весь процесс своей отставки антиконституционным. По его словам, выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов.
Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, "укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)".
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Оник ГаспарянНикол ПашинянАрменияВ мире
 
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