Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Руководство ВС Армении поддержало послание освобожденного от должности премьером Николом Пашиняном начальника генерального штаба Оника Гаспаряна, в котором тот в очередной раз потребовал отставки главы правительства и призвал армию служить лишь родине и народу.
"Руководящий состав ВС Армении присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает данные ранее оценки сложившейся в республике ситуации. Решение в данной обстановке одно – и оно указано в послании", - говорится в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.
"Призыв, содержащийся в послании начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна от 10 марта, вооруженные силы берут к руководству в качестве распоряжения", - отмечается в заявлении.
В распространенном в среду заявлении Гаспарян назвал весь процесс своей отставки антиконституционным. По его словам, выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов.
Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, "укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)".