https://ria.ru/20210310/pashinyan-1600586941.html

Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна

Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна

Руководство ВС Армении поддержало послание освобожденного от должности премьером Николом Пашиняном начальника генерального штаба Оника Гаспаряна, в котором тот... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:49

2021-03-10T12:49

2021-03-10T12:49

оник гаспарян

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Руководство ВС Армении поддержало послание освобожденного от должности премьером Николом Пашиняном начальника генерального штаба Оника Гаспаряна, в котором тот в очередной раз потребовал отставки главы правительства и призвал армию служить лишь родине и народу."Руководящий состав ВС Армении присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает данные ранее оценки сложившейся в республике ситуации. Решение в данной обстановке одно – и оно указано в послании", - говорится в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.В распространенном в среду заявлении Гаспарян назвал весь процесс своей отставки антиконституционным. По его словам, выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов.Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, "укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)".

https://ria.ru/20210310/sarkisyan-1600553422.html

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оник гаспарян, никол пашинян, армения, в мире