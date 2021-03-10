https://ria.ru/20210310/partnery-1600612925.html

Ленобласть и Сбербанк могут стать партнерами в проекте "Умный город"

Ленобласть и Сбербанк могут стать партнерами в проекте "Умный город"

Власти Ленинградской области договорились о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк России" в рамках партнерства по проекту "Умный город" и цифровому транспортному... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:51

2021-03-10T14:51

2021-03-10T14:51

ленинградская область

александр дрозденко

сбербанк россии

ленинградская область

гатчина

волхов

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области договорились о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк России" в рамках партнерства по проекту "Умный город" и цифровому транспортному сервису, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, возможности сотрудничества обсудили накануне на рабочей встрече губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо."Пилотный проект "Умный город" реализуется в Гатчине, Волхове и Сосновом Бору", - уточнил собеседник агентства.По его словам, "проводником" технологии "Умного города" в Ленинградской области должен стать сервис "Умная остановка"."Начав с "умных остановок" мы постепенно сможем добавлять к ним различные цифровые сервисы", - отметил глава региона, предложив также использовать систему безопасности дорожного движения, которая будет контролировать парковки, нарушение водителями правил дорожного движения, скоростной режим и ряд других параметров.Говоря о проекте "Безопасный город", Дрозденко отметил, что он должен иметь единый для всех городов Ленинградской области набор функций. Еще одна из возможных услуг, которая начнет действовать в регионе, - сервис оплаты проезда на общественном транспорте, включающий применение безналичных платежей."Внедрение цифрового сервиса оплаты проезда позволит нам наладить современный учет пассажиропотока, пассажиры же, в свою очередь, получат возможность рассчитать оптимальный по времени и по стоимости маршрут", - пояснил губернатор.В пресс-службе добавили, что внедрение цифровых технологий осуществляется в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

https://ria.ru/20210303/lenoblast-1599792382.html

ленинградская область

гатчина

волхов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, сбербанк россии, ленинградская область, гатчина, волхов, технологии