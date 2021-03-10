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Ленинградская область
https://ria.ru/20210310/partnery-1600612925.html
Ленобласть и Сбербанк могут стать партнерами в проекте "Умный город"
Ленобласть и Сбербанк могут стать партнерами в проекте "Умный город"
Власти Ленинградской области договорились о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк России" в рамках партнерства по проекту "Умный город" и цифровому транспортному... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:51
2021-03-10T14:51
ленинградская область
александр дрозденко
сбербанк россии
ленинградская область
гатчина
волхов
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области договорились о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк России" в рамках партнерства по проекту "Умный город" и цифровому транспортному сервису, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, возможности сотрудничества обсудили накануне на рабочей встрече губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо."Пилотный проект "Умный город" реализуется в Гатчине, Волхове и Сосновом Бору", - уточнил собеседник агентства.По его словам, "проводником" технологии "Умного города" в Ленинградской области должен стать сервис "Умная остановка"."Начав с "умных остановок" мы постепенно сможем добавлять к ним различные цифровые сервисы", - отметил глава региона, предложив также использовать систему безопасности дорожного движения, которая будет контролировать парковки, нарушение водителями правил дорожного движения, скоростной режим и ряд других параметров.Говоря о проекте "Безопасный город", Дрозденко отметил, что он должен иметь единый для всех городов Ленинградской области набор функций. Еще одна из возможных услуг, которая начнет действовать в регионе, - сервис оплаты проезда на общественном транспорте, включающий применение безналичных платежей."Внедрение цифрового сервиса оплаты проезда позволит нам наладить современный учет пассажиропотока, пассажиры же, в свою очередь, получат возможность рассчитать оптимальный по времени и по стоимости маршрут", - пояснил губернатор.В пресс-службе добавили, что внедрение цифровых технологий осуществляется в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".
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александр дрозденко, сбербанк россии, ленинградская область, гатчина, волхов, технологии

Ленобласть и Сбербанк могут стать партнерами в проекте "Умный город"

14:51 10.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области договорились о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк России" в рамках партнерства по проекту "Умный город" и цифровому транспортному сервису, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, возможности сотрудничества обсудили накануне на рабочей встрече губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.
"Пилотный проект "Умный город" реализуется в Гатчине, Волхове и Сосновом Бору", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, "проводником" технологии "Умного города" в Ленинградской области должен стать сервис "Умная остановка".
"Начав с "умных остановок" мы постепенно сможем добавлять к ним различные цифровые сервисы", - отметил глава региона, предложив также использовать систему безопасности дорожного движения, которая будет контролировать парковки, нарушение водителями правил дорожного движения, скоростной режим и ряд других параметров.
Говоря о проекте "Безопасный город", Дрозденко отметил, что он должен иметь единый для всех городов Ленинградской области набор функций. Еще одна из возможных услуг, которая начнет действовать в регионе, - сервис оплаты проезда на общественном транспорте, включающий применение безналичных платежей.
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"Внедрение цифрового сервиса оплаты проезда позволит нам наладить современный учет пассажиропотока, пассажиры же, в свою очередь, получат возможность рассчитать оптимальный по времени и по стоимости маршрут", - пояснил губернатор.
В пресс-службе добавили, что внедрение цифровых технологий осуществляется в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоСбербанк РоссииЛенинградская областьГатчинаВолховТехнологии
 
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