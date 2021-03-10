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В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком", а не с замедлением... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:14
2021-03-10T13:24
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ростелеком
twitter
технологии
общество
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком", а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. До этого Роскомнадзор сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за злостное нарушение требований российского законодательства об удалении запрещенного в РФ контента."Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", - сказали в Минцифры РФ."По информации, полученной от "Ростелекома", временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210310/kreml-1600588004.html
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совет федерации рф, россия, ростелеком, twitter, технологии, общество

В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов

13:14 10.03.2021 (обновлено: 13:24 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком", а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. До этого Роскомнадзор сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за злостное нарушение требований российского законодательства об удалении запрещенного в РФ контента.
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Песков ответил на вопрос о сбоях в работе официального сайта Кремля
"Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", - сказали в Минцифры РФ.
"По информации, полученной от "Ростелекома", временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter", - добавили в министерстве.
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