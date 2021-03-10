https://ria.ru/20210310/mintsifry-1600600528.html
В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком", а не с замедлением... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:14
2021-03-10T13:14
2021-03-10T13:24
совет федерации рф
россия
ростелеком
twitter
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826179_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a5a2a4c4bed24410dc5ebb82ed3e478b.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком", а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. До этого Роскомнадзор сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за злостное нарушение требований российского законодательства об удалении запрещенного в РФ контента."Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", - сказали в Минцифры РФ."По информации, полученной от "Ростелекома", временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210310/kreml-1600588004.html
https://ria.ru/20210310/sayt-1600581166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826179_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dc21b1544b2b0c9385bd704ab90a5a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, ростелеком, twitter, технологии, общество