https://ria.ru/20210310/maslenitsa-1600580551.html
Врач рассказал, как избежать "блинного передоза" на Масленицу
Врач рассказал, как избежать "блинного передоза" на Масленицу
За один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, это позволит избежать несварения, чувства тяжести в желудке, дополнительной нагрузки на... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:15
2021-03-10T12:15
2021-03-10T12:15
масленица
еда
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, это позволит избежать несварения, чувства тяжести в желудке, дополнительной нагрузки на поджелудочную железу, а также "блинного передоза", рассказал РИА Новости врач-терапевт Тимур Асанов.Масленица - древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2021 году выпадает на неделю с 8 по 14 марта.Следует также учитывать начинку, с которой будут блины, подчеркнул врач. Лучше всего подходит что-то белковое - птица, икра, говядина. Самыми калорийными считаются блины с джемом, вареньем или сгущенкой.Асанов пояснил, что если переесть блинов, возможны тяжесть в желудке, несварение. С учетом того, что блины жарят на масле, возникнет дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, могут прибавиться несколько лишних килограммов.
https://ria.ru/20210303/bliny-1599746231.html
https://ria.ru/20210308/maslenitsa-1600148653.html
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масленица, еда, общество
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, это позволит избежать несварения, чувства тяжести в желудке, дополнительной нагрузки на поджелудочную железу, а также "блинного передоза", рассказал РИА Новости врач-терапевт Тимур Асанов.
Масленица
- древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2021 году выпадает на неделю с 8 по 14 марта.
"Считается, что чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше благополучия удастся привлечь в дом. Однако приметы приметами, а интересы здоровья никто не отменял. Важно помнить, что в один прием пищи можно съесть лишь от 3 до 6 блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины 3-4 блина, для мужчины - 6", - сказал Асанов.
Следует также учитывать начинку, с которой будут блины, подчеркнул врач. Лучше всего подходит что-то белковое - птица, икра, говядина. Самыми калорийными считаются блины с джемом, вареньем или сгущенкой.
Асанов пояснил, что если переесть блинов, возможны тяжесть в желудке, несварение. С учетом того, что блины жарят на масле, возникнет дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, могут прибавиться несколько лишних килограммов.
"Конечно, от "блинного передоза" сложно умереть. Максимум, что можно получить, - пару лишних килограммов, несварение, тошноту и, в самом худшем случае, рвоту. Но такие испытания явно не пойдут на пользу организму", - заключил врач.