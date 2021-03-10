https://ria.ru/20210310/maslenitsa-1600580551.html

Врач рассказал, как избежать "блинного передоза" на Масленицу

Врач рассказал, как избежать "блинного передоза" на Масленицу

За один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, это позволит избежать несварения, чувства тяжести в желудке, дополнительной нагрузки на... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:15

2021-03-10T12:15

2021-03-10T12:15

масленица

еда

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, это позволит избежать несварения, чувства тяжести в желудке, дополнительной нагрузки на поджелудочную железу, а также "блинного передоза", рассказал РИА Новости врач-терапевт Тимур Асанов.Масленица - древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2021 году выпадает на неделю с 8 по 14 марта.Следует также учитывать начинку, с которой будут блины, подчеркнул врач. Лучше всего подходит что-то белковое - птица, икра, говядина. Самыми калорийными считаются блины с джемом, вареньем или сгущенкой.Асанов пояснил, что если переесть блинов, возможны тяжесть в желудке, несварение. С учетом того, что блины жарят на масле, возникнет дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, могут прибавиться несколько лишних килограммов.

https://ria.ru/20210303/bliny-1599746231.html

https://ria.ru/20210308/maslenitsa-1600148653.html

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масленица, еда, общество