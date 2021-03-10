https://ria.ru/20210310/kino-1600504298.html

Фаворит "Оскара" и другие фильмы. Что идет в кино

Фаворит "Оскара" и другие фильмы. Что идет в кино

В короткую рабочую неделю задумываться о выходных проще. Тем более что на улице мороз, а в кинотеатрах много интересных новинок. Эти фильмы получат что-то на... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:03

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В короткую рабочую неделю задумываться о выходных проще. Тем более что на улице мороз, а в кинотеатрах много интересных новинок. Эти фильмы получат что-то на "Оскаре", заставят о себе спорить. О самых любопытных — в материале РИА Новости.О разуме и чувствахВ "Супернове" Колин Ферт и Стэнли Туччи искренне и элегантно расскажут, какой драматичной может быть история любви.Название фильма намекает на суть сюжета: сверхъяркая звезда, вспыхивающая перед тем, как погаснуть.Друзья пианист Сэм (Ферт) и писатель Таскер (Туччи) колесят в трейлере по Англии, навещая приятелей и родственников. Для них эта поездка очень важна, потому что Таскер стремительно теряет память. Сэм и Таскер хотят провести вместе как можно больше времени и заполнить его счастливыми событиями.В путешествии много ярких эмоций, душевных диалогов, шуток, понятных только им двоим, хитов 1970-х и сказочно красивых пейзажей. Как их фургон лавирует по узким проселочным дорогам Шотландии, так и они буквально ходят на цыпочках вокруг друга друга, поддерживая, заботясь и оберегая.Переломный момент наступает, когда Сэм понимает, что это их последняя совместная поездка. Осознание того, что ему придется расстаться с важнейшей частью своей жизни, ошеломляет. Как и сцена объяснения. Она получилась очень естественной (может, потому, что актеры и в жизни дружат уже 20 лет), эмоциональной и в то же время деликатной. Неудивительно, что и Ферту, и Туччи предрекают "Оскары" за главную и роль второго плана. Режиссер Гарри Маккуин показывает, какой мощной и трогательной может быть привязанность между людьми. В дебютном фильме "Прибрежная зона" ("Супернова" — вторая его работа) он уже продемонстрировал себя мастером камерных историй со множеством крупных планов и неспешным ритмом. Теперь он выходит на новый уровень и как драматург, и как рассказчик."Супернова" — это не просто рефлексия на тему силы человеческого духа (как "Достучаться до небес" или "Пока не сыграл в ящик"). Это более чем успешная попытка показать, какой может быть любовь и на что мы готовы ради близкого человека."Ты разбиваешь мне сердце", — говорит Сэм Таскеру в одной из сцен. И это именно то, что почувствуют зрители.Земля неизвестныхМожно даже не делать ставки: "Оскар" за лучший фильм получит "Земля кочевников" Хлои Чжао. Его уже отметили кучей наград (в том числе главной на Венецианском кинофестивале, двумя "Золотыми глобусами"). Ну а еще картина — не типично американская, она в самом деле универсальна.Это социальная драма, и в то же время полудокументальное путешествие в мир современного Дикого Запада. Главная героиня, 60-летняя Ферн (Фрэнсис МакДорманд) потеряла мужа, работу и дом. Экономический кризис, вариантов для заработка немного. Ферн собирает самые ценные для нее вещи, садится в фургон и отправляется на поиски новых возможностей. Проще говоря — куда глаза глядят.Оказывается, Ферн не одна: в США целое комьюнити, точнее, настоящее племя таких же кочевников, путешествующих по стране в поисках сезонного заработка.Хлоя Чжао признавалась, что ее всегда манили дорога, желание узнать, что скрывается за горизонтом. Так что зритель увидит на экране холмы и скалы Южной Дакоты, пески Невады и побережье Тихого океана.В кадре появляются и профессиональные актеры, и настоящие кочевники. Через их истории можно узнать, как или из-за чего бывший профессор, администратор колледжа или клерк оказались "в дороге".Ради полного погружения МакДорманд поработала на фабрике по переработке сахарной свеклы, в кафетерии на туробъекте, распорядителем лагеря в Национальном парке.Каждый сам решает, о чем больше этот фильм. Он и о поиске себя (даже если человек далеко не подросток), и о жестокой экономической системе, для которой мы — просто незначительные частицы, и о том, что поддержку можно найти даже в самые непростые времена, и о наших возможностях.Важно, что "Земля кочевников" на самом деле не привязана географически к какой-либо точке. Эта история о пропасти между бедными и богатыми может происходить в любой стране: героев просто представить колесящими не по дорогам США, а по Сибири или южноамериканским прериям.Отношения в СетиА вы все еще публикуете фото в соцсети, не думая о последствиях? О том, как снимок из прошлого превращает настоящее в кошмар, — хоррор "Бывшая".Подросток Саша хвастается перед друзьями в групповом чате снимком с девушкой. Проходит несколько лет, у Саши работа, другие знакомые и новая герлфренд Катя, которой он сделал предложение.Только вот последнее было лишним: после того как Катя становится невестой, происходит странное. Бывшая девушка Саши внезапно вновь возвращается — правда, виртуально и неосязаемо — и преследует Катю.Тут все как полагается: таинственные тени в квартире, пугающие звуки в бассейне, в котором, кроме Кати, никого, и кошмары с участием Саши. Саспенса не занимать.Жанр хоррора считается одним из самых перспективных в российской киноиндустрии. В последнее время вышло несколько успешных "ужастиков". На этот раз кинематографисты исследуют тему отношений в мистическом ключе.Причем успешно и убедительно — опыт-то есть. Режиссер Евгений Пузыревский до этого снимал хоррор-короткометражки "Мама всегда рядом", "Под водой" и триллер "Она сердится". А продюсеры Владислав Северцев и Дмитрий Литвинов работали над такими известными картинами, как "Невеста" (ее купил Netflix) и "Пиковая дама: Зазеркалье".Нельзя не отметить визуальную часть "Бывшей" (работа оператора Дениса Аларкона Рамиреса, лауреата "Кинотавра", занимавшегося фильмом "Подбросы"). Несмотря на жанр, в "Бывшей" не все мрачно и темно. Наоборот, некоторые сцены окрашены в жизнерадостные, теплые тона, и, не зная сюжета, ни за что не догадаешься о грядущих пугающих поворотах.В общем, если хотите мастер-класс по тому, как не стоит себя вести с экс-партнерами, "Бывшая" — отличный вариант.Гэри и АрмиВпавший в немилость в Голливуде Арми Хаммер вместе с Гэри Олдманом раскроет правду о запрещенных веществах в динамичном триллере "Трафик".Это о том, как совершенно разные сферы общества объединяются из-за одной проблемы — опиоидного кризиса. Сюжет основан на реальных событиях.Профессор Тайрон (Олдман) узнает о странных побочных эффектах от нового обезболивающего крупной фармацевтической компании. В это время агент по борьбе с наркотиками под прикрытием Джейк (Хаммер) собирается участвовать в международной операции по ликвидации международного картеля. А архитектор Клэр (Эванджелин Лилли) проходит реабилитацию после лечения от медикаментозной зависимости и узнает, что ее сын увлекся наркотиками.У режиссера Николаса Джареки тоже получился почти документальный проект. Перед съемками он скрупулезно изучил проблему лекарств, вызывающих привыкание. Консультировался с оперативником под прикрытием из группы по борьбе с наркотиками, общался с журналистами, которые рассказали много историй о производителях опиоидов.Главное, было показать, что наркотики делают с людьми из разных социальных групп и как общество справляется с этой проблемой.Такую историю с сюжетными линиями, которые как будто не всегда связаны между собой, не очень просто воспринимать. Но благодаря динамике и живым диалогам "Трафик" увлекает с первых минут.К тому же кастинг идеален: тонкая игра Олдмана не нуждается в комментариях. Хаммер показывает и драматический, и отчасти лирический талант: то как суровый и решительный оперативник, то как заботливый брат (его сестру с зависимостью сыграла Лили-Роуз Депп).Компанию им составляют решительная Эванджелин Лилли (у нее будет пара впечатляющих экшен-сцен), Мишель Родригес, Люк Эванс. Поистине звездный состав.

https://ria.ru/20210304/kino-1599796148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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