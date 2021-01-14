https://ria.ru/20210114/hammer-1592995097.html

Арми Хаммер отказался от роли в фильме из-за обвинений в каннибализме

Арми Хаммер отказался от роли в фильме из-за обвинений в каннибализме

Американский актер Арми Хаммер отказался от главной роли в романтическом приключенческом фильме Shotgun Wedding ("Свадьба с дробовиком"), в котором он должен... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:35

2021-01-14T12:35

2021-01-14T12:35

что посмотреть

лучшие фильмы

фильмы

культура

кино и сериалы

новости культуры

дженнифер лопес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592992408_0:203:2047:1354_1920x0_80_0_0_7dad652d58494cce8f20ddb2692f03db.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американский актер Арми Хаммер отказался от главной роли в романтическом приключенческом фильме Shotgun Wedding ("Свадьба с дробовиком"), в котором он должен был играть с Дженнифер Лопес, сообщает Variety.Решение актера связано с многочисленными нападками в его адрес после того, как в инстаграме появились компрометирующие сообщения от его имени. Актер якобы писал одной женщине, что он "100% каннибал" и хочет "выпить ее кровь"."Я не отвечаю все эти безумные обвинения, но в свете жестоких и явно подтасованных атак на меня в Сети, положа руку на сердце, не могу оставить своих детей и уехать на четыре месяца на съемки в Доминиканскую республику", — пояснил актер, известный по роли в "Назови меня своим именем" (2017).Предыдущей работой Хаммера в кино был фильм "Ребекка". Актер также планирует сняться в продолжении "Назови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино.

https://ria.ru/20201029/lopez-1581911807.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лопес