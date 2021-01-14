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Арми Хаммер отказался от роли в фильме из-за обвинений в каннибализме
Арми Хаммер отказался от роли в фильме из-за обвинений в каннибализме
Американский актер Арми Хаммер отказался от главной роли в романтическом приключенческом фильме Shotgun Wedding ("Свадьба с дробовиком"), в котором он должен... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:35
2021-01-14T12:35
2021-01-14T12:35
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американский актер Арми Хаммер отказался от главной роли в романтическом приключенческом фильме Shotgun Wedding ("Свадьба с дробовиком"), в котором он должен был играть с Дженнифер Лопес, сообщает Variety.Решение актера связано с многочисленными нападками в его адрес после того, как в инстаграме появились компрометирующие сообщения от его имени. Актер якобы писал одной женщине, что он "100% каннибал" и хочет "выпить ее кровь"."Я не отвечаю все эти безумные обвинения, но в свете жестоких и явно подтасованных атак на меня в Сети, положа руку на сердце, не могу оставить своих детей и уехать на четыре месяца на съемки в Доминиканскую республику", — пояснил актер, известный по роли в "Назови меня своим именем" (2017).Предыдущей работой Хаммера в кино был фильм "Ребекка". Актер также планирует сняться в продолжении "Назови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино.
https://ria.ru/20201029/lopez-1581911807.html
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что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лопес
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости
. Американский актер Арми Хаммер отказался от главной роли в романтическом приключенческом фильме Shotgun Wedding ("Свадьба с дробовиком"), в котором он должен был играть с Дженнифер Лопес, сообщает
Variety.
Решение актера связано с многочисленными нападками в его адрес после того, как в инстаграме появились компрометирующие сообщения от его имени. Актер якобы писал одной женщине, что он "100% каннибал" и хочет "выпить ее кровь".
"Я не отвечаю все эти безумные обвинения, но в свете жестоких и явно подтасованных атак на меня в Сети, положа руку на сердце, не могу оставить своих детей и уехать на четыре месяца на съемки в Доминиканскую республику", — пояснил актер, известный по роли в "Назови меня своим именем" (2017).
Предыдущей работой Хаммера в кино был фильм "Ребекка". Актер также планирует сняться в продолжении "Назови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино.