Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210114/hammer-1592995097.html
Арми Хаммер отказался от роли в фильме из-за обвинений в каннибализме
Арми Хаммер отказался от роли в фильме из-за обвинений в каннибализме
Американский актер Арми Хаммер отказался от главной роли в романтическом приключенческом фильме Shotgun Wedding ("Свадьба с дробовиком"), в котором он должен... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:35
2021-01-14T12:35
что посмотреть
лучшие фильмы
фильмы
культура
кино и сериалы
новости культуры
дженнифер лопес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592992408_0:203:2047:1354_1920x0_80_0_0_7dad652d58494cce8f20ddb2692f03db.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американский актер Арми Хаммер отказался от главной роли в романтическом приключенческом фильме Shotgun Wedding ("Свадьба с дробовиком"), в котором он должен был играть с Дженнифер Лопес, сообщает Variety.Решение актера связано с многочисленными нападками в его адрес после того, как в инстаграме появились компрометирующие сообщения от его имени. Актер якобы писал одной женщине, что он "100% каннибал" и хочет "выпить ее кровь"."Я не отвечаю все эти безумные обвинения, но в свете жестоких и явно подтасованных атак на меня в Сети, положа руку на сердце, не могу оставить своих детей и уехать на четыре месяца на съемки в Доминиканскую республику", — пояснил актер, известный по роли в "Назови меня своим именем" (2017).Предыдущей работой Хаммера в кино был фильм "Ребекка". Актер также планирует сняться в продолжении "Назови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино.
https://ria.ru/20201029/lopez-1581911807.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592992408_0:60:2047:1595_1920x0_80_0_0_55ecd9535bc6863d489bcc46a35002b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лопес

Арми Хаммер отказался от роли в фильме из-за обвинений в каннибализме

12:35 14.01.2021
 
© AFP 2020 / Lars Niki/Getty Images for the Academy Of Motion Pictures Arts & SciencesАрми Хаммер
Арми Хаммер - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AFP 2020 / Lars Niki/Getty Images for the Academy Of Motion Pictures Arts & Sciences
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американский актер Арми Хаммер отказался от главной роли в романтическом приключенческом фильме Shotgun Wedding ("Свадьба с дробовиком"), в котором он должен был играть с Дженнифер Лопес, сообщает Variety.
Решение актера связано с многочисленными нападками в его адрес после того, как в инстаграме появились компрометирующие сообщения от его имени. Актер якобы писал одной женщине, что он "100% каннибал" и хочет "выпить ее кровь".
"Я не отвечаю все эти безумные обвинения, но в свете жестоких и явно подтасованных атак на меня в Сети, положа руку на сердце, не могу оставить своих детей и уехать на четыре месяца на съемки в Доминиканскую республику", — пояснил актер, известный по роли в "Назови меня своим именем" (2017).
Предыдущей работой Хаммера в кино был фильм "Ребекка". Актер также планирует сняться в продолжении "Назови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино.
Американская певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 01:25Культура
Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике
 
Культурачто посмотретьлучшие фильмыфильмыКино и сериалыНовости культурыДженнифер Лопес
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
04:18Шведы оценили ролики о войне с Россией
Лента новостейМолния