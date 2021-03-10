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Замглавы МИД Титов и спецпредставитель председателя ОБСЕ обсудили Карабах
Замглавы МИД Титов и спецпредставитель председателя ОБСЕ обсудили Карабах
Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анника Сёдер обсудили... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:55
2021-03-10T15:55
обсе
владимир титов
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анника Сёдер обсудили ситуацию в Закавказье и Нагорном Карабахе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Стороны обменялись мнениями по региональной ситуации в Закавказье, включая проблематику Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что стороны в ходе беседы также затронули некоторые актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210202/karabakh-1595677388.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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обсе, владимир титов, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Замглавы МИД Титов и спецпредставитель председателя ОБСЕ обсудили Карабах

15:55 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анника Сёдер обсудили ситуацию в Закавказье и Нагорном Карабахе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны обменялись мнениями по региональной ситуации в Закавказье, включая проблематику Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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Отмечается, что стороны в ходе беседы также затронули некоторые актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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ОБСЕВладимир ТитовНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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