https://ria.ru/20210310/karabakh-1600631740.html

Замглавы МИД Титов и спецпредставитель председателя ОБСЕ обсудили Карабах

Замглавы МИД Титов и спецпредставитель председателя ОБСЕ обсудили Карабах

Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анника Сёдер обсудили... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:55

2021-03-10T15:55

2021-03-10T15:55

обсе

владимир титов

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анника Сёдер обсудили ситуацию в Закавказье и Нагорном Карабахе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Стороны обменялись мнениями по региональной ситуации в Закавказье, включая проблематику Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что стороны в ходе беседы также затронули некоторые актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210202/karabakh-1595677388.html

https://ria.ru/20210301/matvienko-1599466710.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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обсе, владимир титов, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире