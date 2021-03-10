https://ria.ru/20210310/ekoaktivisty-1600581330.html

В Общественной палате создадут совет по защите экоактивистов

В Общественной палате создадут совет по защите экоактивистов

Создаваемый координационный совет по экологическому благополучию будет первой в стране организацией, которая займется защитой экологических активистов от... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:14

2021-03-10T12:14

2021-03-10T12:14

общественная палата рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

генеральная прокуратура рф

экология

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Создаваемый координационный совет по экологическому благополучию будет первой в стране организацией, которая займется защитой экологических активистов от давления на них со стороны бизнеса и властей, сообщила РИА Новости председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.Ранее на заседании комиссии был представлен доклад Российского социально-экологического союза за 2020 год. Согласно собранным материалам, в прошлом году было зафиксировано 169 эпизодов давления на 450 активистов в 26 регионах России."Совет Общественной палаты РФ проголосовал за создание координационного совета по экологическому благополучию, который мне предстоит возглавить. Планируется, что туда войдут активисты, в том числе и те, на которых оказывается давление, со всей страны. В совете будет несколько рабочих групп, одна из которых на регулярной основе займется вопросами препятствования деятельности экоактивистов. О фактах давления из регионов мы сможем получать сведения первыми и будем оперативно разбираться с каждой ситуацией", - сказала Шаройкина.Она отметила, что в координационный совет при Общественной палате могут войти представители Минприроды, Следственного комитета, МВД, Генпрокуратуры, СМИ и других структур."Для многих людей на местах экологический активизм – это своего рода волонтерство. И если ты хочешь защитить что-то важное для себя и тебе нужна помощь, то эта помощь будет. До сих пор в России такого единого координационного органа не было", - сказала Шаройкина.Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12.00.

https://ria.ru/20200815/1575829130.html

https://realty.ria.ru/20200709/1574117489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, экология, общество