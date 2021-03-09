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https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600437467.html
Яровая призвала поддержать идею об "уроках Нюрнберга" в школах
Яровая призвала поддержать идею об "уроках Нюрнберга" в школах
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая призвала Общественную палату РФ поддержать ее инициативу по расширению образовательной программы в... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:17
2021-03-09T12:19
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
ирина яровая
ссср
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая призвала Общественную палату РФ поддержать ее инициативу по расширению образовательной программы в школах и вузах касательно приговора Нюрнбергского трибунала.В феврале Яровая сообщила, что обратилась в Минобрнауки и МИД РФ по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, в частности - раздела "Агрессия против СССР"."Если вы поддержите мое обращение, которое адресовано и министру высшего образования и науки, и министерству просвещения о том, чтобы в наших образовательных программах было уделено внимание к первоисточнику, к самому приговору Нюрнбергского трибунала. Там есть такой раздел, как агрессия против СССР. Вы знаете, не нужно даже ничего комментировать и дополнительно рассказывать детям, если они сами прикоснутся к правде о том, как это было", - рассказала Яровая на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".Молодое поколение сейчас, по словам представителя Госдумы, достаточно легко уязвимо через современные технологии манипуляции: детей привлекают и к самоубийствам, и к преступным действиям, и к осквернению памяти."При этом это не отменяет, а усиливает требования и задачи по образованию и воспитанию... Иммунитет молодого поколения должен формироваться через знание правды. Поэтому, если вы поддержите инициативу по памятникам и по расширению программы образовательной высшей школы и средней школы, я думаю, что мы с вами сможет очень многое изменить через позитивное влияние и справедливое, искреннее повествование о том, что на самом деле было", - добавила Яровая.
https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600435999.html
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великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, ирина яровая, ссср, общество

Яровая призвала поддержать идею об "уроках Нюрнберга" в школах

12:17 09.03.2021 (обновлено: 12:19 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкОдно из заседаний Международного военного трибунала
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая призвала Общественную палату РФ поддержать ее инициативу по расширению образовательной программы в школах и вузах касательно приговора Нюрнбергского трибунала.
В феврале Яровая сообщила, что обратилась в Минобрнауки и МИД РФ по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, в частности - раздела "Агрессия против СССР".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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"Если вы поддержите мое обращение, которое адресовано и министру высшего образования и науки, и министерству просвещения о том, чтобы в наших образовательных программах было уделено внимание к первоисточнику, к самому приговору Нюрнбергского трибунала. Там есть такой раздел, как агрессия против СССР. Вы знаете, не нужно даже ничего комментировать и дополнительно рассказывать детям, если они сами прикоснутся к правде о том, как это было", - рассказала Яровая на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".
Молодое поколение сейчас, по словам представителя Госдумы, достаточно легко уязвимо через современные технологии манипуляции: детей привлекают и к самоубийствам, и к преступным действиям, и к осквернению памяти.
"При этом это не отменяет, а усиливает требования и задачи по образованию и воспитанию... Иммунитет молодого поколения должен формироваться через знание правды. Поэтому, если вы поддержите инициативу по памятникам и по расширению программы образовательной высшей школы и средней школы, я думаю, что мы с вами сможет очень многое изменить через позитивное влияние и справедливое, искреннее повествование о том, что на самом деле было", - добавила Яровая.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФИрина ЯроваяСССРОбщество
 
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