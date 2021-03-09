https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600437467.html

Яровая призвала поддержать идею об "уроках Нюрнберга" в школах

Яровая призвала поддержать идею об "уроках Нюрнберга" в школах

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая призвала Общественную палату РФ поддержать ее инициативу по расширению образовательной программы в... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:17

2021-03-09T12:17

2021-03-09T12:19

великая отечественная война (1941-1945)

госдума рф

ирина яровая

ссср

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая призвала Общественную палату РФ поддержать ее инициативу по расширению образовательной программы в школах и вузах касательно приговора Нюрнбергского трибунала.В феврале Яровая сообщила, что обратилась в Минобрнауки и МИД РФ по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, в частности - раздела "Агрессия против СССР"."Если вы поддержите мое обращение, которое адресовано и министру высшего образования и науки, и министерству просвещения о том, чтобы в наших образовательных программах было уделено внимание к первоисточнику, к самому приговору Нюрнбергского трибунала. Там есть такой раздел, как агрессия против СССР. Вы знаете, не нужно даже ничего комментировать и дополнительно рассказывать детям, если они сами прикоснутся к правде о том, как это было", - рассказала Яровая на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".Молодое поколение сейчас, по словам представителя Госдумы, достаточно легко уязвимо через современные технологии манипуляции: детей привлекают и к самоубийствам, и к преступным действиям, и к осквернению памяти."При этом это не отменяет, а усиливает требования и задачи по образованию и воспитанию... Иммунитет молодого поколения должен формироваться через знание правды. Поэтому, если вы поддержите инициативу по памятникам и по расширению программы образовательной высшей школы и средней школы, я думаю, что мы с вами сможет очень многое изменить через позитивное влияние и справедливое, искреннее повествование о том, что на самом деле было", - добавила Яровая.

https://ria.ru/20210309/yarovaya-1600435999.html

https://ria.ru/20210309/voyna-1600372553.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, ирина яровая, ссср, общество