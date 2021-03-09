Яровая призвала поддержать идею об "уроках Нюрнберга" в школах
12:17 09.03.2021 (обновлено: 12:19 09.03.2021)
© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкОдно из заседаний Международного военного трибунала
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая призвала Общественную палату РФ поддержать ее инициативу по расширению образовательной программы в школах и вузах касательно приговора Нюрнбергского трибунала.
В феврале Яровая сообщила, что обратилась в Минобрнауки и МИД РФ по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, в частности - раздела "Агрессия против СССР".
"Если вы поддержите мое обращение, которое адресовано и министру высшего образования и науки, и министерству просвещения о том, чтобы в наших образовательных программах было уделено внимание к первоисточнику, к самому приговору Нюрнбергского трибунала. Там есть такой раздел, как агрессия против СССР. Вы знаете, не нужно даже ничего комментировать и дополнительно рассказывать детям, если они сами прикоснутся к правде о том, как это было", - рассказала Яровая на общественных слушаниях "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны".
Молодое поколение сейчас, по словам представителя Госдумы, достаточно легко уязвимо через современные технологии манипуляции: детей привлекают и к самоубийствам, и к преступным действиям, и к осквернению памяти.
"При этом это не отменяет, а усиливает требования и задачи по образованию и воспитанию... Иммунитет молодого поколения должен формироваться через знание правды. Поэтому, если вы поддержите инициативу по памятникам и по расширению программы образовательной высшей школы и средней школы, я думаю, что мы с вами сможет очень многое изменить через позитивное влияние и справедливое, искреннее повествование о том, что на самом деле было", - добавила Яровая.