Twitter подал в суд на генпрокурора Техаса
© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компания Twitter подала иск к генпрокурору американского штата Техас Кену Пэкстону, который потребовал провести расследование в отношении технологического гиганта "в отместку" за блокировку экс-президента Дональда Трампа в этой соцсети, сообщает газета Texas Tribune.
Пэкстон через несколько дней после блокировки аккаунта Трампа в Twitter в январе подал гражданско-правовые следственные требования к пяти компаниям и соцсетям: Google, Facebook, Twitter, Apple и Amazon Web Services. Таким образом он хотел узнать о процедурах, которые используются для регулирования постов в соцсетях и аккаунтов пользователей.
Раскрытие таких сведений, указал в иске Twitter, "поставит под угрозу способность компании по эффективному модерированию контента на платформе". Заявление было подано в федеральный суд Калифорнии в понедельник, компания попросила суд запретить генпрокурору Техаса проводить расследование против нее.
Twitter надеется, что суд постановит временно запретить Пэкстону и сотрудникам генпрокуратуры требовать предоставления документов о процессах принятия решения в компании, в том числе, о блокировке пользователей.
Компания подчеркнула, что намерена помешать Пэкстону "незаконно злоупотреблять властью… для запугивания, преследования и совершения нападок на Twitter в ответ на использование компанией своих прав в рамках Первой поправки". Также в заявлении утверждается, что "ответное" расследование Пэкстона нарушило эту поправку, которая гарантирует свободу слова.
Twitch, Twitter, Facebook, и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что демократы "украли" у него победу на выборах, однако эти заявления не нашли подтверждения в судах.
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