https://ria.ru/20210309/twitter-1600432514.html

Twitter подал в суд на генпрокурора Техаса

Twitter подал в суд на генпрокурора Техаса

Компания Twitter подала иск к генпрокурору американского штата Техас Кену Пэкстону, который потребовал провести расследование в отношении технологического... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:49

2021-03-09T11:49

2021-03-09T11:49

капитолий

дональд трамп

apple

калифорния

вашингтон (город)

техас

twitter

технологии

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компания Twitter подала иск к генпрокурору американского штата Техас Кену Пэкстону, который потребовал провести расследование в отношении технологического гиганта "в отместку" за блокировку экс-президента Дональда Трампа в этой соцсети, сообщает газета Texas Tribune.Пэкстон через несколько дней после блокировки аккаунта Трампа в Twitter в январе подал гражданско-правовые следственные требования к пяти компаниям и соцсетям: Google, Facebook, Twitter, Apple и Amazon Web Services. Таким образом он хотел узнать о процедурах, которые используются для регулирования постов в соцсетях и аккаунтов пользователей.Раскрытие таких сведений, указал в иске Twitter, "поставит под угрозу способность компании по эффективному модерированию контента на платформе". Заявление было подано в федеральный суд Калифорнии в понедельник, компания попросила суд запретить генпрокурору Техаса проводить расследование против нее.Twitter надеется, что суд постановит временно запретить Пэкстону и сотрудникам генпрокуратуры требовать предоставления документов о процессах принятия решения в компании, в том числе, о блокировке пользователей.Компания подчеркнула, что намерена помешать Пэкстону "незаконно злоупотреблять властью… для запугивания, преследования и совершения нападок на Twitter в ответ на использование компанией своих прав в рамках Первой поправки". Также в заявлении утверждается, что "ответное" расследование Пэкстона нарушило эту поправку, которая гарантирует свободу слова.Twitch, Twitter, Facebook, и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Трамп ранее неоднократно заявлял, что демократы "украли" у него победу на выборах, однако эти заявления не нашли подтверждения в судах.

https://ria.ru/20210301/tvitter-1599522837.html

https://ria.ru/20210225/sotsseti-1598930551.html

калифорния

вашингтон (город)

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, apple, калифорния, вашингтон (город), техас, twitter, технологии, в мире