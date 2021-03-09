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В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:06
2021-03-09T12:24
россия
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры."Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Мониторингом и оценкой динамики цен будут заниматься Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. За министерствами и ведомствами закрепят конкретные группы товаров. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций). У Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава — лекарства, медицинские изделия, санаторно-оздоровительные услуги.В свою очередь, Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.Минпросвещения будет нести ответственность за цены на услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры — за ситуацию в подведомственных учреждениях. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, у Росалкогольрегулирования — алкогольная продукция.Регулирование цен на продовольствиеПравительство в конце декабря прошлого года объявило комплекс мер из-за подорожания продуктов в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит их, власти могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар. С 15 февраля до 30 июня 2021 года также действует квота на экспорт ячменя, ржи и кукурузы, а с 15 февраля — аналогичная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Крупнейшие российские птицеводы также договорились не повышать отпускные цены на куриное мясо и яйца. В ответ они попросили у правительства компенсировать часть затрат на килограмм выпущенной продукции, а также субсидировать строительство инфраструктуры для производства своего инкубационного яйца.Наконец, планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой государство вправе регулировать их напрямую, снизили с тридцати до десяти процентов.
https://ria.ru/20210309/feyki-1600393131.html
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россия, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

11:06 09.03.2021 (обновлено: 12:24 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине
Покупатель в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.
"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
Мониторингом и оценкой динамики цен будут заниматься Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.
За министерствами и ведомствами закрепят конкретные группы товаров. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций). У Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава — лекарства, медицинские изделия, санаторно-оздоровительные услуги.
В свою очередь, Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.
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Минпросвещения будет нести ответственность за цены на услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры — за ситуацию в подведомственных учреждениях. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, у Росалкогольрегулирования — алкогольная продукция.

Регулирование цен на продовольствие

Правительство в конце декабря прошлого года объявило комплекс мер из-за подорожания продуктов в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит их, власти могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар.
С 15 февраля до 30 июня 2021 года также действует квота на экспорт ячменя, ржи и кукурузы, а с 15 февраля — аналогичная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки.
Крупнейшие российские птицеводы также договорились не повышать отпускные цены на куриное мясо и яйца. В ответ они попросили у правительства компенсировать часть затрат на килограмм выпущенной продукции, а также субсидировать строительство инфраструктуры для производства своего инкубационного яйца.
Наконец, планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой государство вправе регулировать их напрямую, снизили с тридцати до десяти процентов.
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РоссияМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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