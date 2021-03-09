https://ria.ru/20210309/tseny-1600423818.html

В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:06

2021-03-09T11:06

2021-03-09T12:24

россия

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры."Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Мониторингом и оценкой динамики цен будут заниматься Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. За министерствами и ведомствами закрепят конкретные группы товаров. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций). У Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава — лекарства, медицинские изделия, санаторно-оздоровительные услуги.В свою очередь, Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.Минпросвещения будет нести ответственность за цены на услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры — за ситуацию в подведомственных учреждениях. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, у Росалкогольрегулирования — алкогольная продукция.Регулирование цен на продовольствиеПравительство в конце декабря прошлого года объявило комплекс мер из-за подорожания продуктов в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит их, власти могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар. С 15 февраля до 30 июня 2021 года также действует квота на экспорт ячменя, ржи и кукурузы, а с 15 февраля — аналогичная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Крупнейшие российские птицеводы также договорились не повышать отпускные цены на куриное мясо и яйца. В ответ они попросили у правительства компенсировать часть затрат на килограмм выпущенной продукции, а также субсидировать строительство инфраструктуры для производства своего инкубационного яйца.Наконец, планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой государство вправе регулировать их напрямую, снизили с тридцати до десяти процентов.

https://ria.ru/20210309/feyki-1600393131.html

https://ria.ru/20210305/produkty-1600148366.html

https://ria.ru/20210304/yaytsa-1599860387.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика