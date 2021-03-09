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Наука
https://ria.ru/20210309/sverkhintellekt-1600421390.html
Сверхинтеллект может сделать из человека "котика", заявил футуролог
Сверхинтеллект может сделать из человека "котика", заявил футуролог
Создание искусственного сверхинтеллекта, которое прогнозируется в районе 2070 года, может привести к тому, что человек для него станет своеобразным домашним... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:45
2021-03-09T15:56
наука
евгений кузнецов (футуролог)
технологии
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Создание искусственного сверхинтеллекта, которое прогнозируется в районе 2070 года, может привести к тому, что человек для него станет своеобразным домашним животным, о котором нужно заботиться, но которое не влияет на развитие хозяина, заявил в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.При этом, полагает Кузнецов, человек при сверхинтеллекте станет своеобразным домашним животным. "При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным "котиком", а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать", - сказал он.По его словам, человек даже не сможет осознать, что находится под опекой, хотя будет замечать положительные изменения в жизни.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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евгений кузнецов (футуролог), технологии, общество

Сверхинтеллект может сделать из человека "котика", заявил футуролог

10:45 09.03.2021 (обновлено: 15:56 09.03.2021)
 
© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Depositphotos / agsandrew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Создание искусственного сверхинтеллекта, которое прогнозируется в районе 2070 года, может привести к тому, что человек для него станет своеобразным домашним животным, о котором нужно заботиться, но которое не влияет на развитие хозяина, заявил в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.
"Создание сверхинтеллекта прогнозируется на 2070-й год. В прошлом году математически была доказана теорема, что невозможно разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтеллект всегда определит механизм контроля и уйдет от него. Значит, сверхинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас", - сказал футуролог.
При этом, полагает Кузнецов, человек при сверхинтеллекте станет своеобразным домашним животным. "При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным "котиком", а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать", - сказал он.
По его словам, человек даже не сможет осознать, что находится под опекой, хотя будет замечать положительные изменения в жизни.
Читайте полный текст интервью >>>
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 17:49
Искусственный интеллект впервые написал пьесу
 
НаукаЕвгений Кузнецов (футуролог)ТехнологииОбщество
 
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