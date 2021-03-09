https://ria.ru/20210309/sverkhintellekt-1600421390.html

Сверхинтеллект может сделать из человека "котика", заявил футуролог

Сверхинтеллект может сделать из человека "котика", заявил футуролог

Создание искусственного сверхинтеллекта, которое прогнозируется в районе 2070 года, может привести к тому, что человек для него станет своеобразным домашним... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:45

2021-03-09T10:45

2021-03-09T15:56

наука

евгений кузнецов (футуролог)

технологии

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Создание искусственного сверхинтеллекта, которое прогнозируется в районе 2070 года, может привести к тому, что человек для него станет своеобразным домашним животным, о котором нужно заботиться, но которое не влияет на развитие хозяина, заявил в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.При этом, полагает Кузнецов, человек при сверхинтеллекте станет своеобразным домашним животным. "При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным "котиком", а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать", - сказал он.По его словам, человек даже не сможет осознать, что находится под опекой, хотя будет замечать положительные изменения в жизни.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210301/pesa-1599476941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений кузнецов (футуролог), технологии, общество