https://ria.ru/20210309/kuznetsov-1600061832.html

Евгений Кузнецов: "офисный планктон" через 20 лет останется без работы

Евгений Кузнецов: "офисный планктон" через 20 лет останется без работы

Курс биткоина бьет рекорды. Покупать или продавать? Когда биткоин "лопнет"? Что ждет человечество через 20 лет? Кому стоит опасаться, что его на работе заменят... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:00

2021-03-09T11:00

2021-03-09T11:00

евгений кузнецов (футуролог)

интервью

технологии

в мире

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Курс биткоина бьет рекорды. Покупать или продавать? Когда биткоин "лопнет"? Что ждет человечество через 20 лет? Кому стоит опасаться, что его на работе заменят роботы? Нужно ли бояться создания искусственного интеллекта, а также когда человечество выйдет за пределы Солнечной системы – во второй части интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.– Что будет происходить в экономике? Чем будут расплачиваться люди через 20 лет: биткоинами, крипторублями или крышечками от газировки?– Цифровые деньги вытеснят бумажные, это однозначно. Мы движемся к тому, что наш кошелек – это мы, а гаджеты – это лишь доступ к кошельку в любой части света.Вся экономическая субъектная деятельность рано или поздно перейдет на смарт-контракты. Любые финансовые действия будет осуществляться мгновенно, их невозможно будет взломать или фальсифицировать. Это будет удобнее, чем современная экономика. Переход займет лет 10-20, потому что финансовые институты консервативны. Они будут сопротивляться до последнего.Что касается биткоина, то это не цифровые деньги, это цифровое золото. Золотом тоже можно расплачиваться, но неудобно. Как и биткоин золото добыто, хранится и растет в цене. Рост стоимости биткоина зашит в его математику. Примерно каждые два года происходит удвоение стоимости энергии, необходимой для выработки одного блока. Раз в два года стоимость биткоина автоматически должна вырасти. Если биткоин будет расти, как он растет сейчас, то через 10 лет он потребует энергию всего мира на выработку одного блока. То есть для его роста есть ограничение – он блокируется ценой энергетики. Другой риск, что поскольку биткоин построен на взламываемой архитектуре, то через какое-то время он может быть взломан и обесценится. Но до того момента на нем можно будет сделать огромные капиталы. Но как в судьбе любого инвестора, главное – вовремя выйти. Когда-то биткоин "лопнет", но это произойдет не через год и не через два.– В большинстве фантастических фильмов мы видим, что вместе с людьми сосуществуют, другой вопрос мирно или нет, роботы. Но пока кроме робота "Федора" никто на ум не приходит. И даже в Японии роботы не повсеместны, а диковинка.– В отношении роботов я тезис оспорю. В России роботы развиваются не хуже, а местами даже лучше, чем в целом в мире, только это не те роботы. Роботы могут быть механическими, а могут быть цифровыми.Возьмем для примера промышленных роботов. Здесь мы бесспорно отстаем. Если в Южной Корее и Сингапуре в 2016 году насчитывалось по 700-800 роботов на 10 тысяч сотрудников, то в России на такое же количество работников приходилось всего три робота. С механикой у нас плохо.Еще один тип механических роботов – антропоморфные. Спасибо Boston Dynamics, которые показали, что роботы могут двигаться как человек. Но до создания настоящего антропоморфного робота далеко, и на самом деле не очень понятно, а нужно ли двигаться в этом направлении. Специализированные роботы лучше походят для выполнения конкретных задач, чем человекоподобные. Кроме того, не стоит забывать о так называемой "Зловещей долине", когда у людей вызывают страх и неприязнь роботы, выглядящие и действующие как человек.Третий тип – цифровые роботы. С ними в России все в порядке. Здесь мы находимся на мировом уровне, а местами и опережаем его. Кто эти "цифровые роботы"? Это роботы из колл-центров, это поисковые машины.Сейчас нельзя представить сферу, в которой бы отсутствовали роботы. На горизонте 20 лет они займут приличное число рабочих мест. Например, скоринговые услуги делают аналитиков бессмысленными. "Цифровые роботы" заменят бухгалтеров, юристов. Такие ситуации происходили и раньше, когда ручной труд заменяли станками. В этот раз проблема в том, что изменения произойдут внутри одного поколения. Очень многим людям в середине своей профессиональной карьеры придется начать переучиваться. Это будет очень тяжело.Основная проблема заключается в том, что лучше всего роботы заменяют людей в среднем уровне квалификации. То есть в рутинном труде. Это не только сборка на конвейере, но и работа в офисе. Именно в этом сегменте работает большинство населения. Получается, что людям либо надо будет увеличивать свой уровень образования, либо уменьшать. А если уменьшать, то будет падать уровень жизни.Скорее всего, в качестве компенсации в нашу жизнь придет много новых профессий, связанных с сервисом человек-человек. Вся экономика перераспределится. Этот процесс уже идет. Я вижу массу людей, которые с позиций менеджеров уходят на позиции кучеров.– Какие еще профессии будут заменены роботами?– До половины всех офисных работников, так называемые "менеджеры". Те, кто занимаются продажами, поставками, тендерами. Половина "офисного планктона" не найдет себе место. В предыдущие десятилетия люди с заводов уходили в офисы, а сейчас им предстоит уйти еще куда-то. В органическое фермерство, в коучинг, микротеатры, в домашние детские сады. Если сейчас в лучших школах Москвы на одного учителя приходится 15 учеников, то будет пять. Профессия учителя снова станет востребованной и уважаемой.– Многие помнят, как в 2006 году президенту был задан вопрос об огромных человекообразных роботах. Что изменится в армии с постепенной роботизацией, с приходом беспилотных летательных аппаратов, сухопутных и морских дронов?– Армия всегда примеряла на себя все технологические новинки. И естественно, что роботизация армии – это активно идущий процесс. Пусть железки ломают другие железки. Но не очень хочется, чтобы железки убивали людей. Это одна из проблем, потому что на эту тему нет никакого глобального консенсуса. Есть движение о запрете летального роботизированного оружия, но ни одна крупная страна эту идею не поддержала и не будет этого делать.Раньше роботы в армии были уделом богатых стран типа США. Сейчас Турция и Израиль прорвали барьер и делают авиационные дроны массовым продуктом, который, и мы убедились в этом на примере Азербайджана, вносят существенный вклад в исход боевых действий. Следом за воздушными придут сухопутные и морские дроны. Война превращается в соревнование экономик: кто больше и лучше собрал роботов, тот успешнее решает задачи на поле боя.Это меняет тысячелетний подход к государству как сообществу людей, к тому, что чем больше людей, тем государству лучше с экономической и военной точек зрения – больше рабочих рук и больше потенциальных солдат. Роботы ломают эту схему, потому что заменяют людей на рабочих местах и в армии. Модель государства, которое сильно не людьми, а роботами, – к такому мы еще просто не готовы.Но больше всего я боюсь того, что военные по традиции будут стремиться использовать новое вооружение. Особенно, если речь идет о вооружении, обеспечивающем ультимативное превосходство. Американцы это наглядно продемонстрировали, испытав ядерное оружие в Японии, когда в этом не было острой необходимости.Предполагаю, что количество потерь среди военных при более массовом применении роботов будет падать, но боюсь, что в ближайшие 20 лет количество самих боестолкновений и войн может только вырасти. Неизвестно, не приведет ли это к росту потерь среди мирных граждан.– С робототехникой непосредственно связано создание искусственного интеллекта. Многих это пугает. Несет ли угрозу искусственный интеллект?– Есть прогнозы, что сравнимый с человеческим интеллект появится к 2045 году. Сопоставимый интеллект – это уже очень серьезно. То есть некоторые государства станут мощнее. Кто-то за счет этого обретет невиданную силу, а кто-то, не получив таких технологий, останется на месте. Создание сверхинтеллекта прогнозируется на 2070-й год. В прошлом году математически была доказана теорема, что невозможно разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтеллект всегда определит механизм контроля и уйдет от него. Значит, сверхинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас.– Нужны ли ему будут люди?– Как показывает эволюция, менее развитые формы великолепно находят себе место в экосистемах более развитых форм. Например, домашних животных сейчас во много раз больше, чем если бы они жили в дикой природе. Поэтому при разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным "котиком", а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать. Моя гипотеза заключается в том, что если сверхинтеллект появится, то человек этого просто не поймет. Мы будем замечать в жизни определенные процессы, которые сделают жизнь заметно лучше, но как и почему это происходит, осознавать не будем. Это будет похоже на влияние высшей силы.Конечно, это не единственный вариант будущего. Возможны и альтернативные сценарии. В истории было несколько случаев, когда цивилизация подходила к моменту технологического прорыва и на этом разваливалась. Мы все помним про крах Рима, аналогичная ситуация была с Китаем, который сам затормозил свое развитие, известна катастрофа бронзового века, когда Хетты, Ассирия и Египет создали глобальную цивилизацию, но затем последовали сотни лет темных веков и отсутствия технического прогресса. Я призываю не сбрасывать такой вариант со счетов.– Если на Земле будет "хозяйничать" сверхразум, остановится ли экспансия человечества в космос?– Про космос я могу говорить бесконечно. Еще 30 лет назад я для себя придумал такое понятие как "сфера достижимого". Каждый раз, когда человек увеличивает сферу мира, до которой он может технически дотянуться, у него происходит скачок в сознании. Это очень заметно по детям. Если ребенок умеет только лежать на спине – это одно, только он перевернулся на живот – у него произошел скачок в когнитивных способностях, встал на ноги – очередной скачок. Нам для того, чтобы интеллектуально развиваться, необходим все больший объем мира, доступный для изучения. Мы обречены на расширение, это зашито в наши гены. Мы вышли из Африки и заследили весь мир. Расширяться дальше некуда, поэтому естественно, что озвучиваются планы о переселении на другие планеты. В том или ином виде, как в анекдоте – тушкой или чучелом, но человек отправится на другие планеты. Будет ли он при этом командовать, или командовать будет искусственный интеллект, тут я боюсь прогнозировать. Главное отличие человека от роботов – возможность принимать решения в отсутствие какой-либо информации. Самообучаться с нуля роботы еще не умеют. Возможно это качество человека пригодится при взаимоотношениях со сверхинтеллектом. Ему человек будет нужен при исследовании космоса как источник новых идей, решений. Тогда машины будут идти не впереди, а вместе с людьми.– Как будет идти освоение космоса, если мы говорим о текущих тенденциях?– Освоение Солнечной системы при нынешнем темпе развития технологий – это вопрос ближайших десятилетий. Создание базы на Луне и экономическое освоение околоземных астероидов прогнозируются на ближайшие 20 лет. Выход к большому астероидному поясу – горизонт 30-50 лет. Как только мы создадим все необходимые условия, нам захочется сделать следующий шаг – выйти за пределы Солнечной системы. Думаю, что с вероятностью в 60 процентов до 2100 года возможна первая миссия автоматического аппарата к экзопланете, то есть планете у другой звезды.Первую часть интервью с футурологом читайте здесь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/bitkoin-1599753419.html

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https://realty.ria.ru/20210127/dron-1594835889.html

https://na.ria.ru/20190829/1557954047.html

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений кузнецов (футуролог), интервью, технологии, в мире