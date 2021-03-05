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Евгений Кузнецов: трансформация потрясет мировую политику и экономику

Евгений Кузнецов: трансформация потрясет мировую политику и экономику

Новая коронавирусная инфекция нарушила привычную жизнь людей и экономику стран. Окажет ли она влияние в долгосрочной перспективе, и что ждет человечество через... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:00

2021-03-05T11:00

2021-03-05T11:04

евгений кузнецов (футуролог)

будущее

коронавирус covid-19

россия

технологии

интервью

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Новая коронавирусная инфекция нарушила привычную жизнь людей и экономику стран. Окажет ли она влияние в долгосрочной перспективе, и что ждет человечество через 20 лет? О медицине будущего, дизайне детей, переходе на электромобили и автопилоты, а также полете на другой край Земли за два часа в первой части интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.– Как на ваш взгляд ситуация с пандемией коронавирусной инфекции сказалась и как будет дальше сказываться на развитии человечества?– На самом деле, это ожидаемая катастрофа. Довольно давно профессиональные эпидемиологи говорили, что из-за климатических изменений вероятность перехода вируса с животных на людей увеличивается. И это случилось. Сам характер эпидемии неприятен, потому что он в каком-то смысле разрушил привычный образ жизни. Но коронавирус не создал ни одной новой тенденции, а лишь резко проявил те, которые возникли раньше. Во-первых, достаточно давно шла речь о более распределенном образе жизни: дистанционная работа, дистанционные коммуникации, дистанционное образование. Это тренды, которые развивались последние 20 лет. Во-вторых, усилился тренд на автоматизацию и замену людей роботами, потому что такая замена стабилизирует ситуацию в промышленности и сервисных службах. Люди из-за карантина или болезни не могут прийти на работу, а роботы трудятся всегда. Считаю, что в этом смысле коронавирус ускорил переход к новому технологическому укладу. А учитывая, что с вирусом нам жить еще долго, то наметившиеся процессы сохранятся.– Помните, как герой фильма "Москва слезам не верит" говорил, что через 20 лет ничего не будет – одно сплошное телевидение. Как на ваш взгляд будет выглядеть жизнь через два десятилетия?– Футурологи видят тренды, элементы паззла, но не всю картинку, которая иногда в итоге выглядит парадоксально. В 1970-1980-х годах почти все ожидали, что мы будем летать в космос по путевкам, но почти никто не предполагал массового внедрения сотовых телефонов. Если говорить в целом о самых фундаментальных вещах, то идет полная индустриальная трансформация. Она охватит 20 лет и потрясет мировую политику и экономику. Грубо говоря, произойдет полный отказ от традиционных индустрий, связанных с нефтегазовой отраслью. Это будет вызвано переходом на значительно более "электрическую" экономику, связанную с удешевлением "зеленой" энергии.Второй тренд – переход в "цифровое государство". Наша жизнь будет все больше интегрирована в цифровые системы. Мы и сейчас не мыслим себя без смартфонов и социальных сетей, все больше в "цифру" уходит экономика. Самым драматичным в ближайшие 20 лет для всего мира станет выбор форматов между "цифровой диктатурой" и "цифровой демократией". О чем идет речь? Цифровая среда позволяет чрезвычайно плотно окружить человека заботой. Изменил скорость подъема по лестнице – твой смартфон сообщил об этом врачу. Это кажется фантастикой, но примерно то же самое сейчас происходит с информационными роботами. Ты посещаешь какие-то сайты, а робот подбирает рекламу под твои интересы. Роботы, которые научились считывать с нас информацию, они уже есть, только в будущем они будут действовать тотально, во всех сферах деятельности. Конечно, в такой ситуации у кого-то может возникнуть искушение действовать на упреждение. Только человек задумался о чем-то нехорошем, тут же к нему выехали компетентные органы для разъяснительной работы.– Мыслепреступление.– Совершено точно. В Китае это уже начинает постепенно происходить с вводом системы социального рейтинга. Европа и Америка хотят нащупать "цифровую демократию". Это влияние общественного мнения на политические процессы, как это было с BLM. С помощью цифровых платформ люди создавали общественные организации, начали давление на тех, кто не поддерживал требования меньшинств. Общественное мнение в социальных сетях обладает силой и эффектом быстрого сплачивания. Это ломает привычные устои социальной жизни. Если раньше для какой-то общественной кампании необходимо было время, сейчас достаточно одного твита. Ближайшие 20 лет нас ожидает определенная эпоха нестабильности, потому что уже сейчас количество выходящих на митинги людей в мире растет. Просто это стало очень легко: прочитал и вышел. Пример – Белоруссия. Telegram-канал с миллионом подписчиков, создание которого стоит ноль копеек, становится центром агитации для целой страны. Такие истории будут множиться. И это будет сильно менять нашу жизнь. Третье направление – изменение человека через редактирование генома. Это чрезвычайно мощный инструмент, который можно использовать как для лечения редких болезней и продления жизни, так и для дизайна детей, например, выбора цвета глаз. Совершенно непонятна ни этическая, ни медицинская сторона этого вопроса, но ящик Пандоры открыт. "Редактированные" дети созданы в Китае. Через 20 лет это будет тренд. У этой технологии есть своя цена, но мы пока не знаем, какая. Может быть, это будет просто дорого и доступно только отдельным категориям граждан или обществам, а возможно будет приводить к каким-то генетическим последствиям.– Имеете в виду доступность "золотому миллиарду"?– Может быть не миллиард, а миллиарды, потому что Китай обгоняет Америку не столько, может, в качестве экспериментов, сколько в смелости. Поэтому, возможно, это будет доступно не одному миллиарду людей. Не исключено, что кто-то будет стремиться к генной модификации, а кто-то ее избегать. Мы не знаем, это полностью tabula rasa (чистый лист). Человек становится инженерным существом, начинает сам себя проектировать, сам себя строить.– Что еще ждет человека в медицине будущего?– Разработка лекарств будет полностью проводиться при помощи компьютерного моделирования. Это в несколько раз снизит стоимость и увеличит скорость. Клеточные культуры и подопытные мыши больше окажутся не нужны.Геном каждого человека будет секвенирован. Врач будет знать, какое лекарство и как подействует на конкретного человека. Вся медицина станет персонализированной, а лекарства индивидуальными.Гаджеты постоянно будут следить за состоянием здоровья. Сейчас рухнула стоимость измерения сахара в крови. Раньше нужно было ходить сдавать анализ, потом стало возможно использовать глюкометр, а сейчас можно прилепить сенсор с микроиглой, и он будет измерять сахар непрерывно. Уже сейчас можно не заболеть диабетом, занимаясь превентивной медициной.Анализами данных будут заниматься цифровые системы. Они будут ставить более верные диагнозы, разрабатывать терапевтические модели. Для примера, по онкологии выходит 300 тысяч научных статей в год. Прочитать даже основные врач физически не может. Big-data "проглотит" их с легкостью. Робот лучше подберет терапию под конкретную историю болезни и конкретную генетику. Изменится роль врачей. Они больше станут психотерапевтами, партнерами по лечению, их задачей станет обеспечить приверженность лечению, выработку долгосрочных конструктивных целей лечения.В результате человек станет дольше жить, потому что, во-первых, превентивное лечение будет отодвигать все дальше возрастные заболевания, а генетические инструменты добавят еще 10 лет жизни. Таким образом, через 10 лет прогнозный образ дожития достигнет в развитых странах 120 лет. При этом до 100 лет люди будут ощущать себя, как сейчас до 60. Продуктивный возраст с 20 до 60 лет вырастет и будет с 20 до 100 лет, то есть в два раза.Всю эту идеалистическую картину разрушает COVID-19, который крадет 10 лет жизни. Пока мы не победим коронавирус, вся история прогнозируемого долголетия будет балансировать на грани.– Тренд последних лет – массовый переход на электромобили. Перейдет ли мир полностью на такой тип автомобилей?– Осенью в Европе каждый четвертый новый проданный автомобиль был электрическим. Если продолжится экспоненциальный тренд на электромобилизацию, то потребление бензина упадет радикально – в несколько раз, может быть в 10 и более до конца текущего – середины следующего десятилетия. Существует консервативный прогноз, что к 2030 году будет продаваться 50/50 новых бензиновых и электрических автомобилей, а есть радикальный прогноз, что бензиновые к этому сроку будут занимать проценты – доли процентов рынка. Я сам относился к этим прогнозам с осторожностью, пока не ознакомился с планами крупных автоконцернов, которые просто перестали вкладываться в разработку новых бензиновых автомобилей. Вложения идут только в электрические. Старый бензиновый автопарк, естественно, будет не сразу выводиться из эксплуатации. Но бензиновые автомобили в последние годы изготавливались с программируемым износом и через несколько лет начинают "сыпаться". Кроме того, во многих странах начинаются задумываться о законодательных запретах на продажу бензиновых автомобилей. Если рост электрокаров продолжится как прогнозируется, потребность в бензине упадет в разы или десятки раз в течение 10-15 лет.Вторые по объему потребители нефтепродуктов – производители пластмасс. Давно известны технологии по выработке всех необходимых пластмасс из воздуха и воды. Но они были на 2-3 порядка дороже, чем обычная нефтехимия. Через 20 лет это станет безальтернативной технологией. Кроме того, стоимость выработки солнечной энергии за 20 лет упала в 300-400 раз и продолжает снижаться. Солнечная энергия уже стоит дешевле газа. Китайцы завалили мир дешевыми электрогенераторами и батареями. Объемы потребления газа начнут падать через 10 лет, с углем это начало происходить уже сейчас– Что в этих условиях ждет российской авторынок?– Россия, конечно, останется заповедником бензиновых автомобилей значительно дольше, чем другие страны, поскольку электромобили разрабатываются скорее для более умеренного климата. Но будут проблемы с обновлением автомобилей, потому что крупные автоконцерны будут отказываться выпускать новые бензиновые автомобили. Да, обеспеченные люди пересядут на электрокары, а массовому автовладельцу будет помогать рынок техобслуживания более старых бензиновых авто. В этом отношении мы будем уникальными, потому что на всех других рынках электромобили будут доминировать.– Если электрокары выпускают многие автоконцерны, то с действующим автопилотом только Tesla. Когда это станет массовой технологией?– Сейчас главным ограничением на широкое внедрение автопилотов являются непонятные правовые последствия ДТП со смертельным исходом, когда автомобиль с автопилотом сбивает человека. Думаю, что правовой вопрос будет решен в ближайшие пять лет, а за это время будет решена вторая проблема – научить автомобиль ездить в неблагоприятных погодных условиях, когда не видна дорожная разметка.Одно из базовых правил футурологии – что мы переоцениваем скорость изменений, но недооцениваем масштаб. Мы считаем, что роботы-автомобили появятся быстро, но на самом деле это будет более длительный процесс. Однако, когда реальные автопилоты появятся, они "захватят" все машины. Думаю, через 10 лет каждый второй автомобиль будет с автопилотом, а через 20 лет он будет во всех машинах.– Какие новые транспортные средства могут появиться в будущем?– В морском и авиационном транспорте будет прослеживаться та же электрификация, которая сейчас задает тренд электрокарам. В авиации первый шаг – это переход на "зеленый керосин", второй – переход на водород, применение электродвигателей. Почему "зеленый керосин" не пугает экологов? Потому что его синтезируют из воздуха. В природе существует углеродный цикл. При горении и дыхании углерод выделяется. При фотосинтезе поглощается. Человек нарушил баланс, он начал выкапывать углерод, превращать его в диоксид углерода. Если ты вырабатываешь керосин из воздуха, а потом возвращает все это обратно в атмосферу, то ты не нарушаешь баланс. Отказ от природной нефти в пользу синтетической – это вполне экологично.Появятся новые типы транспорта – сверхскоростные железные дороги и гиперлуп. Эти технологии позволят развивать гигаагломерации, объединяющие десятки и сотни миллионов человек. Воздушное пространство городов станет отрыто для грузовых и пассажирских дронов. Инженерных и технологических трудностей здесь уже не осталось. Главный барьер – законодательный. В Китае уже действуют дрономаты, когда беспилотники развозят посылки в пункты выдачи. В Сингапуре, Дубае и Франкфурте в этом году начинаются туристические полеты на аэротакси. После этого начнутся развертывания таких систем для доставки пассажиров в аэропорты. Через 10 лет – это будет привычная бизнес-услуга, через 20 лет – бытовое транспортное средство.Еще одно новое направление – то, что делает Илон Маск, это трансконтинентальные ракеты. Starship предназначен не только для полетов на Марс. Перелет из Сан-Франциско в Новую Зеландию на этой ракете будет занимать где-то два часа, а на самолете – 18 часов. Мы подсчитали, что при текущих ценах полет на такой ракете может стоить в пять раз дороже полета на бизнесджете. Но для кого-то серьезная экономия времени может стать экономически оправданной.Вторая часть интервью с футурологом будет опубликована во вторник, 9 марта.

https://ria.ru/20210102/futurolog-1591800408.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200207/1564390488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/1587093812.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/1581076360.html

https://ria.ru/20210219/tesla-1598154696.html

https://ria.ru/20210221/mars-1598444727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евгений кузнецов (футуролог), будущее, коронавирус covid-19, россия, технологии, интервью