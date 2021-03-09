https://ria.ru/20210309/sovfed-1600426317.html

В Совфеде поддержали идею наказывать за фейки, провоцирующие рост цен

В Совфеде поддержали идею наказывать за фейки, провоцирующие рост цен

Распространение ложной информации, провоцирующей ажиотажный спрос на продукты и рост цен на них, должно наказываться, заявил РИА Новости зампред комитета Совета РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:22

2021-03-09T11:22

2021-03-09T11:22

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Распространение ложной информации, провоцирующей ажиотажный спрос на продукты и рост цен на них, должно наказываться, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский, не исключив при этом, что такие случаи могут подпадать под уже существующие санкции за фейки.Как ранее сообщила газета "Известия", в Госдуме предложили штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен. Как указывалось в материале издания, новые нормы дополняют статью УК 185.3. "Манипулирование рынком" новой третьей частью, в которой появляется ответственность за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров"."Конечно, наказание за такие действия необходимо в любой случае, ведь речь идет о распространении заведомо ложной информации с серьезными последствиями. Наказание за распространение фейковых новостей уже существует, необходимо понять, достаточно ли оно в данной ситуации", - сказал Рязанский.Сенатор подчеркнул, что на информацию о росте цен на продукты и товары первой необходимости в результате паники и ажиотажного спроса реагируют в первую очередь социально незащищенные группы и они же больше всего от этого страдают.По словам Рязанского, задача профильных законодателей разобраться, о какой ответственности здесь может идти речь - уголовной или административной.

https://ria.ru/20210303/feyki-1599625583.html

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598770927.html

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здоровье - общество, совет федерации рф, госдума рф, общество