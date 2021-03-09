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В Совфеде поддержали идею наказывать за фейки, провоцирующие рост цен
В Совфеде поддержали идею наказывать за фейки, провоцирующие рост цен
Распространение ложной информации, провоцирующей ажиотажный спрос на продукты и рост цен на них, должно наказываться, заявил РИА Новости зампред комитета Совета РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:22
2021-03-09T11:22
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Распространение ложной информации, провоцирующей ажиотажный спрос на продукты и рост цен на них, должно наказываться, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский, не исключив при этом, что такие случаи могут подпадать под уже существующие санкции за фейки.Как ранее сообщила газета "Известия", в Госдуме предложили штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен. Как указывалось в материале издания, новые нормы дополняют статью УК 185.3. "Манипулирование рынком" новой третьей частью, в которой появляется ответственность за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров"."Конечно, наказание за такие действия необходимо в любой случае, ведь речь идет о распространении заведомо ложной информации с серьезными последствиями. Наказание за распространение фейковых новостей уже существует, необходимо понять, достаточно ли оно в данной ситуации", - сказал Рязанский.Сенатор подчеркнул, что на информацию о росте цен на продукты и товары первой необходимости в результате паники и ажиотажного спроса реагируют в первую очередь социально незащищенные группы и они же больше всего от этого страдают.По словам Рязанского, задача профильных законодателей разобраться, о какой ответственности здесь может идти речь - уголовной или административной.
https://ria.ru/20210303/feyki-1599625583.html
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здоровье - общество, совет федерации рф, госдума рф, общество

В Совфеде поддержали идею наказывать за фейки, провоцирующие рост цен

11:22 09.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Распространение ложной информации, провоцирующей ажиотажный спрос на продукты и рост цен на них, должно наказываться, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский, не исключив при этом, что такие случаи могут подпадать под уже существующие санкции за фейки.
Как ранее сообщила газета "Известия", в Госдуме предложили штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен. Как указывалось в материале издания, новые нормы дополняют статью УК 185.3. "Манипулирование рынком" новой третьей частью, в которой появляется ответственность за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров".
Основатель веб-сайта Bellingcat Элиот Хиггинс - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00
Фабрика фейков и ее истинные хозяева
"Конечно, наказание за такие действия необходимо в любой случае, ведь речь идет о распространении заведомо ложной информации с серьезными последствиями. Наказание за распространение фейковых новостей уже существует, необходимо понять, достаточно ли оно в данной ситуации", - сказал Рязанский.
Сенатор подчеркнул, что на информацию о росте цен на продукты и товары первой необходимости в результате паники и ажиотажного спроса реагируют в первую очередь социально незащищенные группы и они же больше всего от этого страдают.
"Конечно, лучший способ борьбы с этим - это установление постоянных цен на такие товары вне зависимости от их скупки вследствие ажиотажного спроса. Но в условиях неуверенности ситуации, связанные с паникой и дезинформированном населения, действительно возможны", - констатировал он.
По словам Рязанского, задача профильных законодателей разобраться, о какой ответственности здесь может идти речь - уголовной или административной.
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