Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/sotsseti-1600448010.html
Суд в Москве рассмотрит 12 протоколов к социальным сетям
Суд в Москве рассмотрит 12 протоколов к социальным сетям
Мировой судья рассмотрит 12 протоколов в отношении Facebook, Twitter, Google, Telegram и TikTok, не удаливших информацию с призывами к несовершеннолетним... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:10
2021-03-09T13:10
одноклассники
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
twitter
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154825/25/1548252532_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_c8b70d66c1f3680e510b7b2c08985e64.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировой судья рассмотрит 12 протоколов в отношении Facebook, Twitter, Google, Telegram и TikTok, не удаливших информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, следует из картотеки дел судебного участка №422 Таганского района Москвы.По три протокола по запрещенному контенту составлено против Facebook, Twitter и YouTube, два - в отношении Telegram, еще один получил TikTok. Все они - по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации…) и подразумевают для юрлица штраф до 4 миллионов рублей.По протоколам в отношении Facebook, Twitter и Google уже назначены судебные заседания - все на 2 апреля, говорится в картотеке.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.В минувшую пятницу суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей по двум протоколам Mail.ru Group за неудаление в соцсети "Одноклассники" контента, в котором содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.
https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html
https://ria.ru/20210305/prizyvy-1600153937.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154825/25/1548252532_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_50b22897c381aa1ca6fb68847f8e47da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одноклассники, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, технологии, общество

Суд в Москве рассмотрит 12 протоколов к социальным сетям

13:10 09.03.2021
 
© ФотоСоциальные сети
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировой судья рассмотрит 12 протоколов в отношении Facebook, Twitter, Google, Telegram и TikTok, не удаливших информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, следует из картотеки дел судебного участка №422 Таганского района Москвы.
По три протокола по запрещенному контенту составлено против Facebook, Twitter и YouTube, два - в отношении Telegram, еще один получил TikTok. Все они - по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации…) и подразумевают для юрлица штраф до 4 миллионов рублей.
Захарова: Здоровая ирония – лучшее оружие как для обороны, так и для нападения - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 12:00
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
По протоколам в отношении Facebook, Twitter и Google уже назначены судебные заседания - все на 2 апреля, говорится в картотеке.
Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.
В минувшую пятницу суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей по двум протоколам Mail.ru Group за неудаление в соцсети "Одноклассники" контента, в котором содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 20:22
Роскомнадзор составил протоколы на соцсети за призывы к незаконным акциям
 
ОдноклассникиTelegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваTwitterТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния