https://ria.ru/20210309/sotsseti-1600448010.html

Суд в Москве рассмотрит 12 протоколов к социальным сетям

Суд в Москве рассмотрит 12 протоколов к социальным сетям

Мировой судья рассмотрит 12 протоколов в отношении Facebook, Twitter, Google, Telegram и TikTok, не удаливших информацию с призывами к несовершеннолетним... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:10

2021-03-09T13:10

2021-03-09T13:10

одноклассники

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировой судья рассмотрит 12 протоколов в отношении Facebook, Twitter, Google, Telegram и TikTok, не удаливших информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, следует из картотеки дел судебного участка №422 Таганского района Москвы.По три протокола по запрещенному контенту составлено против Facebook, Twitter и YouTube, два - в отношении Telegram, еще один получил TikTok. Все они - по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации…) и подразумевают для юрлица штраф до 4 миллионов рублей.По протоколам в отношении Facebook, Twitter и Google уже назначены судебные заседания - все на 2 апреля, говорится в картотеке.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.В минувшую пятницу суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей по двум протоколам Mail.ru Group за неудаление в соцсети "Одноклассники" контента, в котором содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html

https://ria.ru/20210305/prizyvy-1600153937.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, технологии, общество