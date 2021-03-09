Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/shamanov-1600442245.html
Россия выполнила обязательства по химразоружению, напомнил Шаманов
Россия выполнила обязательства по химразоружению, напомнил Шаманов
Россия свои обязательства в рамках химического разоружения выполнила и публично сообщила об всему мировому сообществу, в отличие от США, заявил журналистам... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:42
2021-03-09T12:42
россия
госдума рф
владимир шаманов
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155035/97/1550359785_0:0:2618:1473_1920x0_80_0_0_678fbdfb759c7613ffe3ab8fa90ad74e.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия свои обязательства в рамках химического разоружения выполнила и публично сообщила об всему мировому сообществу, в отличие от США, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию."Я могу сказать, что, как правило, последние годы, все их (США) утверждения основаны на каких-то доказательствах, которые они никак не могут нам предъявить. Мы готовы говорить, мы свои обязательства в рамках химического разоружения выполнили полностью и об этом публично всему мировому сообществу доложили, а они этого не сделали", - сказал Шаманов журналистам.
https://ria.ru/20210304/zheleznyak-1599902411.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155035/97/1550359785_0:0:2618:1965_1920x0_80_0_0_036a99ce25178fcd56dfb6fdae9f245d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, владимир шаманов, сша, безопасность

Россия выполнила обязательства по химразоружению, напомнил Шаманов

12:42 09.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия свои обязательства в рамках химического разоружения выполнила и публично сообщила об всему мировому сообществу, в отличие от США, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.
"Я могу сказать, что, как правило, последние годы, все их (США) утверждения основаны на каких-то доказательствах, которые они никак не могут нам предъявить. Мы готовы говорить, мы свои обязательства в рамках химического разоружения выполнили полностью и об этом публично всему мировому сообществу доложили, а они этого не сделали", - сказал Шаманов журналистам.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:12
В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
 
РоссияГосдума РФВладимир ШамановСШАБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния