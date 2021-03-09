https://ria.ru/20210309/shamanov-1600442245.html

Россия выполнила обязательства по химразоружению, напомнил Шаманов

Россия выполнила обязательства по химразоружению, напомнил Шаманов

Россия свои обязательства в рамках химического разоружения выполнила и публично сообщила об всему мировому сообществу, в отличие от США, заявил журналистам... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:42

2021-03-09T12:42

2021-03-09T12:42

россия

госдума рф

владимир шаманов

сша

безопасность

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия свои обязательства в рамках химического разоружения выполнила и публично сообщила об всему мировому сообществу, в отличие от США, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию."Я могу сказать, что, как правило, последние годы, все их (США) утверждения основаны на каких-то доказательствах, которые они никак не могут нам предъявить. Мы готовы говорить, мы свои обязательства в рамках химического разоружения выполнили полностью и об этом публично всему мировому сообществу доложили, а они этого не сделали", - сказал Шаманов журналистам.

https://ria.ru/20210304/zheleznyak-1599902411.html

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россия, госдума рф, владимир шаманов, сша, безопасность