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https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600397146.html
В конгрессе США потребовали новых санкций против "Северного потока — 2"
В конгрессе США потребовали новых санкций против "Северного потока — 2"
Группа республиканцев в палате представителей США написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность из-за... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T06:45
2021-03-09T06:45
северный поток — 2
энтони блинкен
джо байден
сша
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группа республиканцев в палате представителей США написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность из-за политики администрации Джо Байдена в отношении "Северного потока — 2".Авторы послания обеспокоены тем, что публичные заявления Белого дома, направленные против "Северного потока — 2", тем не менее, не подкреплены такими же реальными действиями.Республиканцы интересуются, почему официальный Вашингтон не вводит санкции против европейских компаний, которые нарушают объявленный Белым домом санкционный режим."Быстро и в полной мере"Сорок сенаторов ранее направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока — 2".Члены сената, в частности, раскритиковали Белый дом за отказ ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Доклад Госдепа со списком этих фирм они назвали "абсолютно неадекватным".Кроме того, авторы письма выразили озабоченность усилением геополитического влияния России.Проект не остановитьСенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что США не смогут остановить строительство "Северного потока — 2".По его словам, санкции к трубопроводу являются рестрикциями не только против России, но также против ФРГ и других европейских стран, которые ждут поставок газа.Сенатор отметил, что США вряд ли пойдут на шаги, приносящие ущерб европейской экономике."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.США активно выступают против строительства газопровода, заявляя, что он якобы подрывает энергетическую безопасность Европы, однако сами продвигают свой сниженный газ.Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами санкций из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта, в частности 4 марта это сделала немецкая компания Uniper.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии.
https://ria.ru/20210306/evroparlament-1600220859.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/sevpotok-1599299259.html
https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html
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северный поток — 2, энтони блинкен, джо байден, сша

В конгрессе США потребовали новых санкций против "Северного потока — 2"

06:45 09.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группа республиканцев в палате представителей США написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность из-за политики администрации Джо Байдена в отношении "Северного потока — 2".
Авторы послания обеспокоены тем, что публичные заявления Белого дома, направленные против "Северного потока — 2", тем не менее, не подкреплены такими же реальными действиями.
Республиканцы интересуются, почему официальный Вашингтон не вводит санкции против европейских компаний, которые нарушают объявленный Белым домом санкционный режим.
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"Быстро и в полной мере"

Сорок сенаторов ранее направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока — 2".
Члены сената, в частности, раскритиковали Белый дом за отказ ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Доклад Госдепа со списком этих фирм они назвали "абсолютно неадекватным".
Кроме того, авторы письма выразили озабоченность усилением геополитического влияния России.
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Проект не остановить

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что США не смогут остановить строительство "Северного потока — 2".
По его словам, санкции к трубопроводу являются рестрикциями не только против России, но также против ФРГ и других европейских стран, которые ждут поставок газа.
Сенатор отметил, что США вряд ли пойдут на шаги, приносящие ущерб европейской экономике.
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
США активно выступают против строительства газопровода, заявляя, что он якобы подрывает энергетическую безопасность Европы, однако сами продвигают свой сниженный газ.
Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами санкций из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта, в частности 4 марта это сделала немецкая компания Uniper.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии.
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"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2Энтони БлинкенДжо БайденСША
 
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