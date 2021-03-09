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В России завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь"
В России завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь"
"Калашников" завершил испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь", сообщили в концерне. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:08
2021-03-09T12:42
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калашников (концерн)
безопасность
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. "Калашников" завершил испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь", сообщили в концерне.Госкомиссия утвердила результаты тестов и рекомендовала принять его на вооружение.Пистолет начали разрабатывать в 2017 году по заказу Росгвардии, но создатели рассчитывают на интерес и со стороны других ведомств. Так, на всех этапах испытаний и на заседании госкомиссии присутствовали представители МВД, ФСО и Минобороны."Рысь" делали под патрон 9х19 миллиметров в двух вариантах — стандартном и специальном. Спецверсию оснастили приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке.На новом пистолете можно применять различное навесное оборудование, магазины увеличенной емкости, ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы.Ранее государственные испытания успешно завершил разработанный для полиции компактный пистолет Лебедева, который, возможно, заменит пистолет Макарова.
https://ria.ru/20200818/1575953223.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калашников (концерн), безопасность

В России завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь"

09:08 09.03.2021 (обновлено: 12:42 09.03.2021)
 
© Фото : Калашников.MediaМодульный пистолет Лебедева "Рысь"
Модульный пистолет Лебедева Рысь - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Калашников.Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. "Калашников" завершил испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь", сообщили в концерне.
Госкомиссия утвердила результаты тестов и рекомендовала принять его на вооружение.
© Фото : Калашников.MediaМодульный пистолет Лебедева "Рысь"
Модульный пистолет Лебедева Рысь - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Калашников.Media
Модульный пистолет Лебедева "Рысь"
Пистолет начали разрабатывать в 2017 году по заказу Росгвардии, но создатели рассчитывают на интерес и со стороны других ведомств. Так, на всех этапах испытаний и на заседании госкомиссии присутствовали представители МВД, ФСО и Минобороны.
"Рысь" делали под патрон 9х19 миллиметров в двух вариантах — стандартном и специальном. Спецверсию оснастили приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке.
На новом пистолете можно применять различное навесное оборудование, магазины увеличенной емкости, ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы.
Ранее государственные испытания успешно завершил разработанный для полиции компактный пистолет Лебедева, который, возможно, заменит пистолет Макарова.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Калашников (концерн)Безопасность
 
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