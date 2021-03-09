https://ria.ru/20210309/rys-1600405769.html

В России завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь"

В России завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь"

"Калашников" завершил испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь", сообщили в концерне. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:08

2021-03-09T09:08

2021-03-09T12:42

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

калашников (концерн)

безопасность

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. "Калашников" завершил испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь", сообщили в концерне.Госкомиссия утвердила результаты тестов и рекомендовала принять его на вооружение.Пистолет начали разрабатывать в 2017 году по заказу Росгвардии, но создатели рассчитывают на интерес и со стороны других ведомств. Так, на всех этапах испытаний и на заседании госкомиссии присутствовали представители МВД, ФСО и Минобороны."Рысь" делали под патрон 9х19 миллиметров в двух вариантах — стандартном и специальном. Спецверсию оснастили приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке.На новом пистолете можно применять различное навесное оборудование, магазины увеличенной емкости, ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы.Ранее государственные испытания успешно завершил разработанный для полиции компактный пистолет Лебедева, который, возможно, заменит пистолет Макарова.

https://ria.ru/20200818/1575953223.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калашников (концерн), безопасность