В России завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь"
09:08 09.03.2021 (обновлено: 12:42 09.03.2021)
© Фото : Калашников.MediaМодульный пистолет Лебедева "Рысь"
© Фото : Калашников.Media
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. "Калашников" завершил испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь", сообщили в концерне.
Госкомиссия утвердила результаты тестов и рекомендовала принять его на вооружение.
© Фото : Калашников.MediaМодульный пистолет Лебедева "Рысь"
© Фото : Калашников.Media
Модульный пистолет Лебедева "Рысь"
Пистолет начали разрабатывать в 2017 году по заказу Росгвардии, но создатели рассчитывают на интерес и со стороны других ведомств. Так, на всех этапах испытаний и на заседании госкомиссии присутствовали представители МВД, ФСО и Минобороны.
"Рысь" делали под патрон 9х19 миллиметров в двух вариантах — стандартном и специальном. Спецверсию оснастили приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке.
На новом пистолете можно применять различное навесное оборудование, магазины увеличенной емкости, ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы.
Ранее государственные испытания успешно завершил разработанный для полиции компактный пистолет Лебедева, который, возможно, заменит пистолет Макарова.
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