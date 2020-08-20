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В России завершились госиспытания пистолета на замену ПМ
Государственные испытания компактного пистолета Лебедева ПЛК, позиционирующегося как замена ПМ, завершились, идет подготовка его серийного производства, сообщил РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:42
2020-08-20T12:06
олег салюков
калашников (концерн)
вооружение
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Государственные испытания компактного пистолета Лебедева ПЛК, позиционирующегося как замена ПМ, завершились, идет подготовка его серийного производства, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "<a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank" data-auto="true">Калашников</a>" Дмитрий Тарасов."Несколько дней назад успешно завершились государственные испытания компактной версии этого оружия. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. Кроме того, этот образец вызвал интерес у других силовых структур, представители которых приняли участие в государственных испытаниях. Начата опытная эксплуатация ПЛК в МВД России. Концерн начал освоение его серийного производства", - сказал Тарасов.Он выразил надежду, что в следующем году концерн получит государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК. "Благодаря государственному заказу мы планируем загрузить производственные мощности пистолетного производства Ижевского механического завода на много лет вперёд", - уточнил собеседник агентства.Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки – 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.Главком Сухопутных войск <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Saljukov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салюков</a> в 2017 году заявлял, что пистолет Лебедева обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка. Главком тогда заявил, что вопрос о его принятии на вооружение будет обязательно рассмотрен.В сентябре 2017 года на портале Kalashnikov.media сообщалось, что концерн "Калашников" создал облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить его ношение сотрудникам силовых структур.От базовой версии (ПЛ-15 или ПЛК) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (также рассчитанным на 14 патронов) - 720 граммов. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.Предполагалось, что облегченный пистолет Лебедева сможет составить полноценную замену пистолету Макарова.<strong><a href="https://ria.ru/20200820/1576022268.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Дмитрием Тарасовым &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575953223.html
https://ria.ru/20200820/1576019936.html
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олег салюков, калашников (концерн), вооружение, безопасность

В России завершились госиспытания пистолета на замену ПМ

10:42 20.08.2020 (обновлено: 12:06 20.08.2020)
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© Фото : АО Концерн "Калашников" Логотип концерна "Калашников"
Логотип концерна Калашников
© Фото : АО Концерн "Калашников"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Государственные испытания компактного пистолета Лебедева ПЛК, позиционирующегося как замена ПМ, завершились, идет подготовка его серийного производства, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.
"Несколько дней назад успешно завершились государственные испытания компактной версии этого оружия. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. Кроме того, этот образец вызвал интерес у других силовых структур, представители которых приняли участие в государственных испытаниях. Начата опытная эксплуатация ПЛК в МВД России. Концерн начал освоение его серийного производства", - сказал Тарасов.
Он выразил надежду, что в следующем году концерн получит государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК. "Благодаря государственному заказу мы планируем загрузить производственные мощности пистолетного производства Ижевского механического завода на много лет вперёд", - уточнил собеседник агентства.
Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки – 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.
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Главком Сухопутных войск Олег Салюков в 2017 году заявлял, что пистолет Лебедева обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка. Главком тогда заявил, что вопрос о его принятии на вооружение будет обязательно рассмотрен.
В сентябре 2017 года на портале Kalashnikov.media сообщалось, что концерн "Калашников" создал облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить его ношение сотрудникам силовых структур.
От базовой версии (ПЛ-15 или ПЛК) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (также рассчитанным на 14 патронов) - 720 граммов. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.
Предполагалось, что облегченный пистолет Лебедева сможет составить полноценную замену пистолету Макарова.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Тарасовым >>
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