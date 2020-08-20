https://ria.ru/20200820/1576022268.html

Дмитрий Тарасов: "Калашников" на "Армии" покажет прототип нового пулемета

Концерн "Калашников" создал новый электробайк на базе ИЖ-49, ведет работу над перспективным пулеметом для Минобороны, начал поставки АК-12 за рубеж и готовится... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:00

2020-08-20T12:00

2020-08-20T12:19

коронавирус в россии

дмитрий тарасов (концерн "калашников")

форум "армия — 2020"

калашников (концерн)

интервью - авторы

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<em>Концерн "Калашников" создал новый электробайк на базе ИЖ-49, ведет работу над перспективным пулеметом для Минобороны, начал поставки АК-12 за рубеж и готовится презентовать в рамках форума "Армия-2020" ряд новейших разработок.</em><em>В преддверии выставки генеральный директор концерна <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-tarasov-kontsern-kalashnikov" target="_blank">Дмитрий Тарасов</a> в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о текущем положении дел в компании, о том, как "Калашников" справился с пандемией и какие новые продукты будут представлены в парке "Патриот".</em><strong>— Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как "Калашников" чувствовал себя в период эпидемии коронавируса с позиции финансово-экономических показателей? С чем пришлось столкнуться и как преодолевали экономический кризис?</strong>— Экономический кризис, вызванный COVID-19, безусловно, отразился на всех предприятиях, и мы не исключение. При этом мы смогли контролировать эту ситуацию — мы фактически не останавливали производство, а сдвиги в производственном процессе и реализации коснулись только сегмента гражданской продукции. Все обязательства и сроки по ГОЗ выполняются в полном объеме. Такие финансово-экономические показатели Группы как выручка, прибыль, долг, EBITDA находятся в рамках ранее утвержденных бюджетов на 2020 год.<strong>— Один из самых известных контрактов "Калашникова" с Минобороны это соглашение на поставку АК-12. Завершены ли поставки в этом году, как обещалось</strong> ранее?— Да, на сегодняшний день наши обязательства в части поставки автоматов АК-12 в Минобороны России за 2020 год выполнены полностью. Наша основная производственная площадка в Ижевске – <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank">АО "Концерн "Калашников"</a> — уже приступила к выполнению контрактных обязательств по ГОЗ 2021 года.<strong>— Есть ли заказы на него от других силовых структур?</strong>— В настоящее время ведутся работы в направлении принятия на вооружение другими силовыми ведомствами. Кроме того, начались поставки в страны ближнего зарубежья.<strong>— Что ждет АК-12 в будущем? Будет ли он совершенствоваться до новых модификаций?</strong>— По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО мы уже внедряем конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия, повышающие удобство его эксплуатации. В ближайшее время в войска пойдут автоматы АК-12 в новом исполнении. Совершенствование любого нового образца стрелкового оружия – это непрерывный процесс у любого производителя, который, как правило, занимает годы. Наше предприятие и впредь будет предельно внимательно относиться к пожеланиям заказывающих ведомств.<strong>— Как обстоит вопрос с экспортом стрелковой продукции?</strong>— Интерес иностранных заказчиков к российскому стрелковому оружию не ослабевает. В этом году мы уже отгрузили несколько партий оружия иностранным заказчикам. У нас есть еще обязательства по экспортным поставкам до конца года с довольно жесткими сроками, и мы их обязательно выполним. В целях расширения экспортной линейки нашей продукции нами завершаются работы по созданию автомата АК-19 в калибре 5,56х45. Его официальная премьера состоится в рамках форума "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>". Мы гибко реагируем на запросы иностранных партнеров и уверены, что наша продукция будет востребована зарубежными заказчиками.<strong>— Есть ли заказы на АК-308? Завершены ли его испытания?</strong>— Испытания завершены. В настоящее время проводится техническая и технологическая подготовка производства. Ведутся предварительные переговоры с нашими коллегами из Рособоронэкспорта на предмет возможных заказов. Результаты работы над АК-308 оказались востребованы в работе одного из государственных заказчиков. Пока не могу сообщить подробнее, но некоторые конструктивные решения дали импульс для разработки концепции новых образцов перспективного стрелкового оружия. <strong>— Расскажите о проекте РПК-16. Что в итоге должно получиться из этого пулемета? Когда армия получит новый ручной пулемет?</strong>— В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа. Прототип этого изделия под названием РПЛ-20 вы сможете увидеть на форуме "Армия-2020". Таким образом, работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов.<strong>— На какой стадии работы по проекту "Малыш"? Есть ли уже опытные образцы?</strong>— В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний.<strong>— Какова судьба пистолета Лебедева?</strong>— Несколько дней назад успешно завершились государственные испытания компактной версии этого оружия. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. Кроме того, этот образец вызвал интерес у других силовых структур, представители которых приняли участие в государственных испытаниях. Начата опытная эксплуатация ПЛК в МВД России. Концерн начал освоение его серийного производства. Мы рассчитываем, что в следующем году мы получим государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК. Благодаря государственному заказу мы планируем загрузить производственные мощности пистолетного производства Ижевского механического завода на много лет вперед.<strong>— Что с проектом "Соратник"? На какой стадии работы над новым робототехническим комплексом? Когда планируется завершить создание?</strong>— "Соратник" — робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке несколько лет назад. В будущем это будет совершенно другое изделие. Мы продолжаем работать в этом направлении, но более детальная информация не подлежит разглашению.<strong>— Есть ряд гражданских проектов концерна, которые так или иначе на слуху. Первый — это электромобили и вообще электротранспорт. Что сейчас с проектом электрокара на базе "Иж"?</strong>— Мы изучаем тему электротранспорта, погружаемся в нее, экспериментируем. Как вы понимаете, чтобы этот вид транспорта активно развивался, необходимо преодолеть целый ряд объективных препятствий. И не последнее из них – развитие инфраструктуры. Электробайк на базе "ИЖа" существует. Наши конструкторы создали электроверсию легендарного ИЖ-49. Но мы пока не ведем речь о серийном производстве. Каждый из мотоциклов модели ИЖ-49 электро – тщательно собранная вручную машина, коллекционный экземпляр. Безусловно, мы будем продолжать изучать возможности электротранспорта.<strong>— Когда планируете показать ИЖ-49?</strong>— Его презентация пройдет в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".<strong>— Поделитесь, что еще планируете показать на форуме "Армия"? Будете ли чем-то удивлять?</strong>— Линейка изделий, которые будут представлены на форуме "Армия-2020", существенно пополнилась новыми образцами по самым разным направлениям. Это и специальное корпусноколесное шасси производства Мытищинского машиностроительного завода, и новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV от ZALA AERO GROUP, и первое в России ружье с возможностью синхронизации с гаджетами. Пока не буду раскрывать всех секретов, ждать осталось совсем недолго. Нам будет важно узнать мнение клиентов, коллег и заказчиков. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить форум "Армия-2020" и демонстрационный центр "Калашников" в парке "Патриот".

https://ria.ru/20200818/1575953223.html

https://ria.ru/20200817/1575902483.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572473739.html

https://ria.ru/20200507/1571078301.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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