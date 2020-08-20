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Дмитрий Тарасов: "Калашников" на "Армии" покажет прототип нового пулемета
Концерн "Калашников" создал новый электробайк на базе ИЖ-49, ведет работу над перспективным пулеметом для Минобороны, начал поставки АК-12 за рубеж и готовится... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:00
2020-08-20T12:19
коронавирус в россии
дмитрий тарасов (концерн "калашников")
форум "армия — 2020"
калашников (концерн)
интервью - авторы
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<em>Концерн "Калашников" создал новый электробайк на базе ИЖ-49, ведет работу над перспективным пулеметом для Минобороны, начал поставки АК-12 за рубеж и готовится презентовать в рамках форума "Армия-2020" ряд новейших разработок.</em><em>В преддверии выставки генеральный директор концерна <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-tarasov-kontsern-kalashnikov" target="_blank">Дмитрий Тарасов</a> в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о текущем положении дел в компании, о том, как "Калашников" справился с пандемией и какие новые продукты будут представлены в парке "Патриот".</em><strong>— Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как "Калашников" чувствовал себя в период эпидемии коронавируса с позиции финансово-экономических показателей? С чем пришлось столкнуться и как преодолевали экономический кризис?</strong>— Экономический кризис, вызванный COVID-19, безусловно, отразился на всех предприятиях, и мы не исключение. При этом мы смогли контролировать эту ситуацию — мы фактически не останавливали производство, а сдвиги в производственном процессе и реализации коснулись только сегмента гражданской продукции. Все обязательства и сроки по ГОЗ выполняются в полном объеме. Такие финансово-экономические показатели Группы как выручка, прибыль, долг, EBITDA находятся в рамках ранее утвержденных бюджетов на 2020 год.<strong>— Один из самых известных контрактов "Калашникова" с Минобороны это соглашение на поставку АК-12. Завершены ли поставки в этом году, как обещалось</strong> ранее?— Да, на сегодняшний день наши обязательства в части поставки автоматов АК-12 в Минобороны России за 2020 год выполнены полностью. Наша основная производственная площадка в Ижевске – <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank">АО "Концерн "Калашников"</a> — уже приступила к выполнению контрактных обязательств по ГОЗ 2021 года.<strong>— Есть ли заказы на него от других силовых структур?</strong>— В настоящее время ведутся работы в направлении принятия на вооружение другими силовыми ведомствами. Кроме того, начались поставки в страны ближнего зарубежья.<strong>— Что ждет АК-12 в будущем? Будет ли он совершенствоваться до новых модификаций?</strong>— По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО мы уже внедряем конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия, повышающие удобство его эксплуатации. В ближайшее время в войска пойдут автоматы АК-12 в новом исполнении. Совершенствование любого нового образца стрелкового оружия – это непрерывный процесс у любого производителя, который, как правило, занимает годы. Наше предприятие и впредь будет предельно внимательно относиться к пожеланиям заказывающих ведомств.<strong>— Как обстоит вопрос с экспортом стрелковой продукции?</strong>— Интерес иностранных заказчиков к российскому стрелковому оружию не ослабевает. В этом году мы уже отгрузили несколько партий оружия иностранным заказчикам. У нас есть еще обязательства по экспортным поставкам до конца года с довольно жесткими сроками, и мы их обязательно выполним. В целях расширения экспортной линейки нашей продукции нами завершаются работы по созданию автомата АК-19 в калибре 5,56х45. Его официальная премьера состоится в рамках форума "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>". Мы гибко реагируем на запросы иностранных партнеров и уверены, что наша продукция будет востребована зарубежными заказчиками.<strong>— Есть ли заказы на АК-308? Завершены ли его испытания?</strong>— Испытания завершены. В настоящее время проводится техническая и технологическая подготовка производства. Ведутся предварительные переговоры с нашими коллегами из Рособоронэкспорта на предмет возможных заказов. Результаты работы над АК-308 оказались востребованы в работе одного из государственных заказчиков. Пока не могу сообщить подробнее, но некоторые конструктивные решения дали импульс для разработки концепции новых образцов перспективного стрелкового оружия. <strong>— Расскажите о проекте РПК-16. Что в итоге должно получиться из этого пулемета? Когда армия получит новый ручной пулемет?</strong>— В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа. Прототип этого изделия под названием РПЛ-20 вы сможете увидеть на форуме "Армия-2020". Таким образом, работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов.<strong>— На какой стадии работы по проекту "Малыш"? Есть ли уже опытные образцы?</strong>— В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний.<strong>— Какова судьба пистолета Лебедева?</strong>— Несколько дней назад успешно завершились государственные испытания компактной версии этого оружия. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. Кроме того, этот образец вызвал интерес у других силовых структур, представители которых приняли участие в государственных испытаниях. Начата опытная эксплуатация ПЛК в МВД России. Концерн начал освоение его серийного производства. Мы рассчитываем, что в следующем году мы получим государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК. Благодаря государственному заказу мы планируем загрузить производственные мощности пистолетного производства Ижевского механического завода на много лет вперед.<strong>— Что с проектом "Соратник"? На какой стадии работы над новым робототехническим комплексом? Когда планируется завершить создание?</strong>— "Соратник" — робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке несколько лет назад. В будущем это будет совершенно другое изделие. Мы продолжаем работать в этом направлении, но более детальная информация не подлежит разглашению.<strong>— Есть ряд гражданских проектов концерна, которые так или иначе на слуху. Первый — это электромобили и вообще электротранспорт. Что сейчас с проектом электрокара на базе "Иж"?</strong>— Мы изучаем тему электротранспорта, погружаемся в нее, экспериментируем. Как вы понимаете, чтобы этот вид транспорта активно развивался, необходимо преодолеть целый ряд объективных препятствий. И не последнее из них – развитие инфраструктуры. Электробайк на базе "ИЖа" существует. Наши конструкторы создали электроверсию легендарного ИЖ-49. Но мы пока не ведем речь о серийном производстве. Каждый из мотоциклов модели ИЖ-49 электро – тщательно собранная вручную машина, коллекционный экземпляр. Безусловно, мы будем продолжать изучать возможности электротранспорта.<strong>— Когда планируете показать ИЖ-49?</strong>— Его презентация пройдет в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".<strong>— Поделитесь, что еще планируете показать на форуме "Армия"? Будете ли чем-то удивлять?</strong>— Линейка изделий, которые будут представлены на форуме "Армия-2020", существенно пополнилась новыми образцами по самым разным направлениям. Это и специальное корпусноколесное шасси производства Мытищинского машиностроительного завода, и новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV от ZALA AERO GROUP, и первое в России ружье с возможностью синхронизации с гаджетами. Пока не буду раскрывать всех секретов, ждать осталось совсем недолго. Нам будет важно узнать мнение клиентов, коллег и заказчиков. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить форум "Армия-2020" и демонстрационный центр "Калашников" в парке "Патриот".
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коронавирус в россии, дмитрий тарасов (концерн "калашников"), форум "армия — 2020", калашников (концерн), интервью - авторы

Дмитрий Тарасов: "Калашников" на "Армии" покажет прототип нового пулемета

12:00 20.08.2020 (обновлено: 12:19 20.08.2020)
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© Фото : Калашников МедиаГенеральный директор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов
Генеральный директор группы компаний Калашников Дмитрий Тарасов
© Фото : Калашников Медиа
Концерн "Калашников" создал новый электробайк на базе ИЖ-49, ведет работу над перспективным пулеметом для Минобороны, начал поставки АК-12 за рубеж и готовится презентовать в рамках форума "Армия-2020" ряд новейших разработок.
В преддверии выставки генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о текущем положении дел в компании, о том, как "Калашников" справился с пандемией и какие новые продукты будут представлены в парке "Патриот".
— Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как "Калашников" чувствовал себя в период эпидемии коронавируса с позиции финансово-экономических показателей? С чем пришлось столкнуться и как преодолевали экономический кризис?
— Экономический кризис, вызванный COVID-19, безусловно, отразился на всех предприятиях, и мы не исключение. При этом мы смогли контролировать эту ситуацию — мы фактически не останавливали производство, а сдвиги в производственном процессе и реализации коснулись только сегмента гражданской продукции. Все обязательства и сроки по ГОЗ выполняются в полном объеме. Такие финансово-экономические показатели Группы как выручка, прибыль, долг, EBITDA находятся в рамках ранее утвержденных бюджетов на 2020 год.
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— Один из самых известных контрактов "Калашникова" с Минобороны это соглашение на поставку АК-12. Завершены ли поставки в этом году, как обещалось ранее?
— Да, на сегодняшний день наши обязательства в части поставки автоматов АК-12 в Минобороны России за 2020 год выполнены полностью. Наша основная производственная площадка в Ижевске – АО "Концерн "Калашников" — уже приступила к выполнению контрактных обязательств по ГОЗ 2021 года.
— Есть ли заказы на него от других силовых структур?
— В настоящее время ведутся работы в направлении принятия на вооружение другими силовыми ведомствами. Кроме того, начались поставки в страны ближнего зарубежья.
— Что ждет АК-12 в будущем? Будет ли он совершенствоваться до новых модификаций?
— По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО мы уже внедряем конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия, повышающие удобство его эксплуатации. В ближайшее время в войска пойдут автоматы АК-12 в новом исполнении. Совершенствование любого нового образца стрелкового оружия – это непрерывный процесс у любого производителя, который, как правило, занимает годы. Наше предприятие и впредь будет предельно внимательно относиться к пожеланиям заказывающих ведомств.
— Как обстоит вопрос с экспортом стрелковой продукции?
— Интерес иностранных заказчиков к российскому стрелковому оружию не ослабевает. В этом году мы уже отгрузили несколько партий оружия иностранным заказчикам. У нас есть еще обязательства по экспортным поставкам до конца года с довольно жесткими сроками, и мы их обязательно выполним. В целях расширения экспортной линейки нашей продукции нами завершаются работы по созданию автомата АК-19 в калибре 5,56х45. Его официальная премьера состоится в рамках форума "Армия-2020". Мы гибко реагируем на запросы иностранных партнеров и уверены, что наша продукция будет востребована зарубежными заказчиками.
Презентация нового автомата АК-19
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"Калашников" создал новый автомат АК-19
— Есть ли заказы на АК-308? Завершены ли его испытания?
— Испытания завершены. В настоящее время проводится техническая и технологическая подготовка производства. Ведутся предварительные переговоры с нашими коллегами из Рособоронэкспорта на предмет возможных заказов. Результаты работы над АК-308 оказались востребованы в работе одного из государственных заказчиков. Пока не могу сообщить подробнее, но некоторые конструктивные решения дали импульс для разработки концепции новых образцов перспективного стрелкового оружия.
— Расскажите о проекте РПК-16. Что в итоге должно получиться из этого пулемета? Когда армия получит новый ручной пулемет?
— В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа. Прототип этого изделия под названием РПЛ-20 вы сможете увидеть на форуме "Армия-2020". Таким образом, работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов.
— На какой стадии работы по проекту "Малыш"? Есть ли уже опытные образцы?
— В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний.
— Какова судьба пистолета Лебедева?
— Несколько дней назад успешно завершились государственные испытания компактной версии этого оружия. Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. Кроме того, этот образец вызвал интерес у других силовых структур, представители которых приняли участие в государственных испытаниях. Начата опытная эксплуатация ПЛК в МВД России. Концерн начал освоение его серийного производства. Мы рассчитываем, что в следующем году мы получим государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК. Благодаря государственному заказу мы планируем загрузить производственные мощности пистолетного производства Ижевского механического завода на много лет вперед.
Автомат АК-308
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"Калашников": супербренд с реки ИжЧем он только не занимался. Но, прежде всего, прославил Россию как великую оружейную державу. 10 июня 1807 года началось строительство Ижевского оружейного завода. Сегодня во всем мире его знают как концерн "Калашников".
— Что с проектом "Соратник"? На какой стадии работы над новым робототехническим комплексом? Когда планируется завершить создание?
— "Соратник" — робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке несколько лет назад. В будущем это будет совершенно другое изделие. Мы продолжаем работать в этом направлении, но более детальная информация не подлежит разглашению.
— Есть ряд гражданских проектов концерна, которые так или иначе на слуху. Первый — это электромобили и вообще электротранспорт. Что сейчас с проектом электрокара на базе "Иж"?
— Мы изучаем тему электротранспорта, погружаемся в нее, экспериментируем. Как вы понимаете, чтобы этот вид транспорта активно развивался, необходимо преодолеть целый ряд объективных препятствий. И не последнее из них – развитие инфраструктуры. Электробайк на базе "ИЖа" существует. Наши конструкторы создали электроверсию легендарного ИЖ-49. Но мы пока не ведем речь о серийном производстве. Каждый из мотоциклов модели ИЖ-49 электро – тщательно собранная вручную машина, коллекционный экземпляр. Безусловно, мы будем продолжать изучать возможности электротранспорта.
— Когда планируете показать ИЖ-49?
— Его презентация пройдет в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".
— Поделитесь, что еще планируете показать на форуме "Армия"? Будете ли чем-то удивлять?
— Линейка изделий, которые будут представлены на форуме "Армия-2020", существенно пополнилась новыми образцами по самым разным направлениям. Это и специальное корпусноколесное шасси производства Мытищинского машиностроительного завода, и новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV от ZALA AERO GROUP, и первое в России ружье с возможностью синхронизации с гаджетами. Пока не буду раскрывать всех секретов, ждать осталось совсем недолго. Нам будет важно узнать мнение клиентов, коллег и заказчиков. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить форум "Армия-2020" и демонстрационный центр "Калашников" в парке "Патриот".
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Коронавирус в РоссииДмитрий Тарасов (концерн "Калашников")Форум "Армия — 2020"Калашников (концерн)Интервью - Авторы
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