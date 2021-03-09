https://ria.ru/20210309/putin-1600453057.html
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:34
2021-03-09T13:34
2021-03-09T13:34
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Помимо других встреч непубличного характера президент в рамках Года науки и технологий, который сейчас проходит, встретится с министром науки и высшего образования Фальковым, и Фальков как раз расскажет о том, как идет этот год, как он начинается, какие планы. И просто по вопросам работы своего ведомства доложит президенту", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210216/zarplata-1597733626.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика