https://ria.ru/20210309/putin-1600453057.html

Путин проведет встречу с главой Минобрнауки

Путин проведет встречу с главой Минобрнауки

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:34

2021-03-09T13:34

2021-03-09T13:34

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Помимо других встреч непубличного характера президент в рамках Года науки и технологий, который сейчас проходит, встретится с министром науки и высшего образования Фальковым, и Фальков как раз расскажет о том, как идет этот год, как он начинается, какие планы. И просто по вопросам работы своего ведомства доложит президенту", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210216/zarplata-1597733626.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика