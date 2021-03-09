https://ria.ru/20210309/prank-1600495519.html

В Марий Эл нашли пранкера, ударившего "полицейского"

В Марий Эл нашли пранкера, ударившего "полицейского"

МВД по Марий Эл нашла мужчину, опубликовавшего в социальных сетях фейковый ролик с якобы погоней за ним полицейских, одного из которых он ударил и тот упал на... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:06

2021-03-09T17:06

2021-03-09T17:08

республика марий эл

волжск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. МВД по Марий Эл нашла мужчину, опубликовавшего в социальных сетях фейковый ролик с якобы погоней за ним полицейских, одного из которых он ударил и тот упал на землю, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Днем 7 марта в группе "Подслушано в Волжске" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как молодой мужчина, заявив, что сотрудники полиции оштрафовали пожилую женщину на 5 тысяч рублей, подошел к троим одетым в форму МВД мужчинам, ударил одного из них и с хохотом убежал."Ничего, что было на видео, не соответствует действительности – как снявшиеся в ролике "сотрудники полиции", так и информация, которую он (автор ролика) выдал", - заявили агентству в пресс-службе МВД по Марий Эл.По словам собеседницы агентства, сразу после того, как в соцсетях было обнаружено скандальное видео, была оперативно проведена проверка. "В полиции Волжска установили, что их сотрудники не могли быть участниками этого видео… У них (героев видео) шевронов нет, и лица их были размыты – специально, чтобы этих людей нельзя было идентифицировать. Сразу возникло подозрение, что это пранк", - сказала сотрудница пресс-службы.МВД выпустило опровержение и организовало проверку по факту размещения в интернете недостоверной видеозаписи."В настоящее время человек (автор видео) установлен. Он лицо не скрывает – видимо, не понимает, какая ответственность для него предусмотрена. Здесь все будет зависеть от расследования и от того объяснения, которое он даст, – что он хотел, какие у него были намерения, с какой целью это было сделано. Ему грозит от административной ответственности вплоть до уголовной. Здесь и незаконное ношение форменной одежды, и защита чести и достоинства сотрудников органов – если будет усмотрено это нарушение", - рассказали в пресс-службе МВД по Марий Эл.

https://ria.ru/20210208/prank-1596436980.html

https://ria.ru/20200420/1570284192.html

волжск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, волжск, происшествия