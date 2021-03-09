Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/prank-1600495519.html
В Марий Эл нашли пранкера, ударившего "полицейского"
В Марий Эл нашли пранкера, ударившего "полицейского"
МВД по Марий Эл нашла мужчину, опубликовавшего в социальных сетях фейковый ролик с якобы погоней за ним полицейских, одного из которых он ударил и тот упал на... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:06
2021-03-09T17:08
республика марий эл
волжск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. МВД по Марий Эл нашла мужчину, опубликовавшего в социальных сетях фейковый ролик с якобы погоней за ним полицейских, одного из которых он ударил и тот упал на землю, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Днем 7 марта в группе "Подслушано в Волжске" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как молодой мужчина, заявив, что сотрудники полиции оштрафовали пожилую женщину на 5 тысяч рублей, подошел к троим одетым в форму МВД мужчинам, ударил одного из них и с хохотом убежал."Ничего, что было на видео, не соответствует действительности – как снявшиеся в ролике "сотрудники полиции", так и информация, которую он (автор ролика) выдал", - заявили агентству в пресс-службе МВД по Марий Эл.По словам собеседницы агентства, сразу после того, как в соцсетях было обнаружено скандальное видео, была оперативно проведена проверка. "В полиции Волжска установили, что их сотрудники не могли быть участниками этого видео… У них (героев видео) шевронов нет, и лица их были размыты – специально, чтобы этих людей нельзя было идентифицировать. Сразу возникло подозрение, что это пранк", - сказала сотрудница пресс-службы.МВД выпустило опровержение и организовало проверку по факту размещения в интернете недостоверной видеозаписи."В настоящее время человек (автор видео) установлен. Он лицо не скрывает – видимо, не понимает, какая ответственность для него предусмотрена. Здесь все будет зависеть от расследования и от того объяснения, которое он даст, – что он хотел, какие у него были намерения, с какой целью это было сделано. Ему грозит от административной ответственности вплоть до уголовной. Здесь и незаконное ношение форменной одежды, и защита чести и достоинства сотрудников органов – если будет усмотрено это нарушение", - рассказали в пресс-службе МВД по Марий Эл.
https://ria.ru/20210208/prank-1596436980.html
https://ria.ru/20200420/1570284192.html
волжск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика марий эл, волжск, происшествия

В Марий Эл нашли пранкера, ударившего "полицейского"

17:06 09.03.2021 (обновлено: 17:08 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. МВД по Марий Эл нашла мужчину, опубликовавшего в социальных сетях фейковый ролик с якобы погоней за ним полицейских, одного из которых он ударил и тот упал на землю, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Днем 7 марта в группе "Подслушано в Волжске" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как молодой мужчина, заявив, что сотрудники полиции оштрафовали пожилую женщину на 5 тысяч рублей, подошел к троим одетым в форму МВД мужчинам, ударил одного из них и с хохотом убежал.
Автомобиль полиции на улице Нэшвилла, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 00:52
Пранкер притворился грабителем и был застрелен
"Ничего, что было на видео, не соответствует действительности – как снявшиеся в ролике "сотрудники полиции", так и информация, которую он (автор ролика) выдал", - заявили агентству в пресс-службе МВД по Марий Эл.
По словам собеседницы агентства, сразу после того, как в соцсетях было обнаружено скандальное видео, была оперативно проведена проверка. "В полиции Волжска установили, что их сотрудники не могли быть участниками этого видео… У них (героев видео) шевронов нет, и лица их были размыты – специально, чтобы этих людей нельзя было идентифицировать. Сразу возникло подозрение, что это пранк", - сказала сотрудница пресс-службы.
МВД выпустило опровержение и организовало проверку по факту размещения в интернете недостоверной видеозаписи.
"В настоящее время человек (автор видео) установлен. Он лицо не скрывает – видимо, не понимает, какая ответственность для него предусмотрена. Здесь все будет зависеть от расследования и от того объяснения, которое он даст, – что он хотел, какие у него были намерения, с какой целью это было сделано. Ему грозит от административной ответственности вплоть до уголовной. Здесь и незаконное ношение форменной одежды, и защита чести и достоинства сотрудников органов – если будет усмотрено это нарушение", - рассказали в пресс-службе МВД по Марий Эл.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2020
20 апреля 2020, 10:31Распространение коронавируса
СК будет отслеживать пранки против учителей, ведущих уроки дистанционно
 
Республика Марий ЭлВолжскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния