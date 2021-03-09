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Названа причина смерти писательницы Татьяны Поляковой
Названа причина смерти писательницы Татьяны Поляковой
Менеджер Татьяны Поляковой Валерия Сергеева раскрыла обстоятельства ее смерти. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:28
2021-03-09T14:28
2021-03-09T14:28
татьяна полякова
культура
россия
владимир
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Менеджер Татьяны Поляковой Валерия Сергеева раскрыла обстоятельства ее смерти.По словам Сергеевой, причиной смерти автора детективов стал рак, с которым она боролась на протяжении длительного периода времени.Менеджер отметила, что Полякова была очень дисциплинированным человеком и начала лечение сразу после обнаружения онкологического заболевания. Писательнице сделали операцию, которая прошла успешно, а затем она проходила поддерживающие процедуры."Ей помогали сколько могли", — рассказала Сергеева телеканалу РЕН ТВ.Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она окончила филологический факультет и, прежде чем опубликовать первую книгу, которую написала на спор, 14 лет проработала в детском саду. Из-под ее пера вышли более 90 детективных романов. Полякова неоднократно занимала лидирующие места в рейтингах самых издаваемых авторов России. Общий тираж ее книг превысил 30 миллионов экземпляров.По произведениям Поляковой сняли фильмы "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", а также сериалы "Как бы не так", "Тень стрекозы", "Барышня и хулиган" и "Строптивая мишень".
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татьяна полякова, культура, россия, владимир
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Менеджер Татьяны Поляковой Валерия Сергеева раскрыла обстоятельства ее смерти.
По словам Сергеевой, причиной смерти автора детективов стал рак, с которым она боролась на протяжении длительного периода времени.
Менеджер отметила, что Полякова была очень дисциплинированным человеком и начала лечение сразу после обнаружения онкологического заболевания. Писательнице сделали операцию, которая прошла успешно, а затем она проходила поддерживающие процедуры.
"Ей помогали сколько могли", — рассказала Сергеева телеканалу РЕН ТВ.
Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она окончила филологический факультет и, прежде чем опубликовать первую книгу, которую написала на спор, 14 лет проработала в детском саду. Из-под ее пера вышли более 90 детективных романов. Полякова неоднократно занимала лидирующие места в рейтингах самых издаваемых авторов России. Общий тираж ее книг превысил 30 миллионов экземпляров.
По произведениям Поляковой сняли фильмы "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", а также сериалы "Как бы не так", "Тень стрекозы", "Барышня и хулиган" и "Строптивая мишень".