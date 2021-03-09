https://ria.ru/20210309/megzit-1600461268.html

Без титулов и денег. Разрушат ли принц Гарри и Меган британскую монархию

Без титулов и денег. Разрушат ли принц Гарри и Меган британскую монархию

"Я не знаю, зачем они это сделали. Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он кинул в родительский дом ручную гранату", — рассуждает эксперт по королевской семье... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:36

2021-03-09T15:36

2021-03-09T21:53

меган маркл

принц гарри

netflix

елизавета ii

уильям, герцог кембриджский

чарльз, принц уэльский

великобритания

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Татьяна Мишина. "Я не знаю, зачем они это сделали. Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он кинул в родительский дом ручную гранату", — рассуждает эксперт по королевской семье Пенни Джуниор. Бульварные газеты почти полностью посвящены интервью Меган Маркл и принца Гарри, на их заявления реагируют министры и политики — как и предвкушали, показанное в американский прайм-тайм шоу произвело эффект разорвавшейся бомбы. Но на этот раз институт королевской семьи — токсичную ловушку, откуда надо бежать, спасая семью, — атаковал некогда любимец всей Британии — рыжеволосый "непослушный принц" Гарри. Чем это обернется для Букингемского дворца, разбиралось РИА Новости.Хорошо проданное интервью"Если мы что-то и рискуем потерять — что ж, многое уже потеряно", — так Меган ответила на вопрос о возможной реакции королевского дома на ее откровения. Она подчеркнула, что не собирается жить в страхе. Отошедшую от официальных обязанностей чету, как выяснилось, британская монархия полностью лишила финансовой поддержки. Что, впрочем, не мешает им жить в солнечной Калифорнии в очень дорогом особняке. В интервью Гарри вскользь упоминает, что тратит наследство матери, погибшей в 1997-м принцессы Дианы. Сюда стоит прибавить контракты с Netflix и Spotify на документальные фильмы и подкасты.Чуть больше года назад, когда принц с супругой покинули Британию, они планировали зарабатывать на бренде Sussex Royal, но королева запретила использовать его в коммерческих целях. Долгое время пара молчала, требуя уважать личное пространство и лишь изредка принимая участие в онлайн-конференциях благотворительных проектов.Весть об откровенном интервью, не согласованном ни с кем в Букингемском дворце (такое себе однажды позволила только Диана в 1995 году), наделала шуму. Четырнадцатого февраля пара объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней пошли анонсы многообещающей встречи.Лондон попробовал сыграть на опережение: Елизавета II подтвердила, что принц с женой не могут заниматься патронажем благотворительных организаций в качестве членов королевской семьи, напомнив, что Гарри освобожден от почетных военных обязанностей. За пять дней до выхода интервью газета The Times сообщила, что в 2018-м Меган Маркл вынудила уйти с работы двух личных помощников и причинила моральные страдания третьему — то есть была агрессором, а не жертвой. Инициировали внутреннее расследование. Меган расценила это как очередную атаку.За три дня до интервью принц Филипп (дед Гарри, муж королевы Елизаветы, которому вскоре исполнится сто лет) перенес операцию на сердце. Ажиотаж нарастал. По информации источников The Wall Street Journal, телеканал CBS пообещал продюсерской компании Опры Уинфри от семи до девяти миллионов долларов лицензионного сбора за право трансляции. И вдвое поднял цены на рекламу.Шокирующие признанияМеган, солировавшая половину интервью, развенчала миф об актрисе-Золушке, вышедшей замуж за сказочного принца. Она предстала перед телезрителем наивной, одинокой, лишенной возможности встречаться с друзьями ("я была везде, но я нигде не бывала"). У нее не было собственных ключей, доступа к паспорту, водительским правам.Ее атаковали британские таблоиды — дворец молчал. Ее отца преследовала пресса по обе стороны океана — и он ее "предал", а дворец опять промолчал. Она была в полном отчаянии. "Это были очень ясные и очень страшные мысли, — вспоминала Меган. — Меня нельзя было оставлять в одиночестве". Она обратилась к нескольким высокопоставленным сотрудникам королевского двора с просьбой о госпитализации, но ей сказали, что это вызвало бы плохую реакцию.Меган делает акцент именно на дворцовой бюрократии, людей в серых костюмах, на которых четверть века назад жаловалась Диана. Но при этом употребляет термин Firm — это все-таки королевская семья, а не помощники. К самой королеве претензий нет: она была добра к Меган, подарила жемчужные сережки. А вот к Кейт, супруге принца Уильяма, упреки прозвучали. Меган не доводила ее до слез перед свадьбой, как писала британская пресса, это Кейт обидела Меган, утверждает собеседница Опры.Еще одна обида: когда Меган была беременна сыном Арчи, ей сообщили, что ему не полагается титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По мнению Меган, это грубое нарушение традиций (на самом деле порядок именно таков).Гарри появился на втором часу интервью. Он рассказал, что отец и брат с ним не общаются, а дворцовая бюрократия не позволила лично обсудить с Елизаветой условия сделки — отказа от королевских обязанностей. Теперь принц ясно понимает: "Я был в ловушке у системы. Мои отец и брат тоже в ловушке. Они не могут выбраться, и я им очень сочувствую".Но это еще не сенсация. Меган и Гарри заговорили о расизме. Непонятно чьем — королевской семьи, бюрократии или даже всего британского народа. Кто-то когда-то спросил у принца, насколько темнокожим может быть ребенок от Меган. Точно, что это были не Филипп и не Елизавета. Тяжелые обвинения повисли в воздухе.Гарри огорчен тем, что за три года члены семьи ни разу не высказалась о расистском оттенке публикаций о Меган в СМИ. Родственники могли бы поддержать его супругу, но не сделали этого, хотя с подобными заявлениями выступили в разное время 70 членов парламента. Все дело в том, раскрывает карты принц, что королевская семья очень боится таблоидов. Между прессой и Букингемским дворцом, по его словам, действует договоренность: туда пускают репортеров, а те не пишут о семье особых гадостей.Реакция по обе стороны океанаВ Великобритании нет столь масштабного движения BLM, но и там нулевая толерантность к любым проявлениям расизма. Министр по делам детей Вики Форд после интервью об этом напомнила. Депутаты-лейбористы потребовали от королевского двора расследования. Премьер Борис Джонсон ограничился лишь замечанием "восхищен королевой".За монаршую семью вступился ее бывший пресс-секретарь Чарльз Энсон. Он подчеркнул, что расизмом там и не пахнет: "Это свойственно скорее медиа или социальным сетям". А пресса ожидаемо захлебнулась в возмущении. Консервативный таблоид Daily Mail провозглашает: "Принц Гарри размахивает ножом". Известный телеведущий Пирс Морган не скупится на эпитеты в авторской колонке: "Тошнотворное двухчасовое выступление Меган и Гарри было позорной и циничной пропагандой". Телеведущий предлагает номинировать бывшую актрису на премию "Оскар". Хотя считает, что в интервью она сыграла неубедительно.Несколько британских газет сообщают, что королевская семья ведет "кризисные переговоры", пытаясь решить, как реагировать на скандал. Респектабельная Daily Telegraph разместила на первой полосе фотографию плачущей Меган с заголовком: "Герцогиня проявила смелость, говорит Байден". Последствия от интервью растянутся на десятилетия, полагают журналисты. Пару поддержал не только Белый дом, но и, например, Хиллари Клинтон. На утреннем шоу американского CBS отметили: интервью — важная веха для Меган и Гарри, поскольку они постараются извлечь выгоду из статуса знаменитостей. Американцы, конечно, что-то о них и раньше слышали, но немного. Шоу Опры — идеальная реклама. Ведь именно там, в Америке, покинувшая британскую монархию чета намерена "вдохновлять" людей — посредством благотворительных и коммерческих проектов.Скандальная "Фирма"В самом королевстве симпатий к Меган и Гарри не прибавилось. Почти половина (47 процентов) британцев считают, что принц и его супруга повели себя неподобающе, дав интервью американской телеведущей. Таковы опубликованные в понедельник результаты социологического исследования, оперативно организованного компанией YouGov. Лишь 21 процент опрошенных высказались в поддержку Меган и Гарри.Что же касается королевского семейства — британской монархии к скандалам не привыкать. Можно даже не вспоминать историю вековой давности, когда дядя Елизаветы, король Эдуард VIII, отрекся от престола, чтобы жениться. Принцесса Маргарет, сестра Елизаветы, не раз поднимала таблоидам тиражи, совершая, мягко говоря, неоднозначные поступки. Принца Филиппа подозревали в супружеской неверности. В восьмидесятых-девяностых Букингемский дворец пережил шторм по имени "Диана" — он до сих пор сильно сказывается на имидже монархии. И особенно на будущем короле — принце Чарльзе.Недавний скандал с любимым сыном королевы Эндрю совсем уж непристоен — принца обвинили в связях с Джеффри Эпштейном, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.Последний сезон очень популярного британского сериала "Корона", посвященного жизни и правлению Елизаветы, рисует крайне неприглядную картину: члены семьи от безделья развлекаются охотой, избегают сложных разговоров, игнорируют проблемы родственников, завидуют друг другу, не умеют сочувствовать, подавляют слабых и ломают судьбы. Словом, как и сказал принц Гарри: ловушка, из которой трудно выбраться.Пока лишь в королеву никто не решается кинуть камень. Елизавета хранит молчание. За 68 лет правления она переживала и не такое. Официальная реакция Букингемского дворца появилась лишь спустя двое суток после выхода интервью — вечером 9 марта. В заявлении представителя королевского двора всего несколько строк. Семья огорчилась, узнав, насколько тяжело дались последние годы для Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в особенности, расовая, вызвали беспокойство. Главная мысль: "Хотя некоторые воспоминания могут варьироваться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет решать данные вопросы частным образом". И финал — Гарри, Меган и Арчи навсегда останутся любимыми членами семьи. Звучит, как прощание.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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