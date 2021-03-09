https://ria.ru/20210309/maslenitsa-1600430030.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Масленице

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Масленице

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как правильно выбрать продукты к Масленице. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:39

2021-03-09T11:39

2021-03-09T13:47

масленица

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как правильно выбрать продукты к Масленице.В ведомстве отметили, что для приготовления многих праздничных блюд нужна мука, однако за ее качеством необходимо следить, иначе она может прогоркнуть, заплесневеть или прокиснуть.Заплесневевшая мука источает специфический затхлый запах. Причиной прокисания может стать нарушение условий хранения, тогда у нее появляется кислый вкус и запах. В Роспотребнадзоре напомнили, что перед тем, как замесить тесто, муку нужно обязательно просеять — это обогатит ее кислородом, а также предотвратит попадание вредителей.В Роспотребнадзоре отметили, что качество замороженных ягод, которые используются для начинки, можно легко оценить еще в магазине — они не должны быть слипшимися в один ледяной кусок. Это показывает, что их неоднократно размораживали и замораживали, из-за чего они могли потерять полезные свойства или даже испортиться. Помимо этого, в ведомстве напомнили, что на ягоды, которые продаются не расфасованными, могут попасть микроорганизмы, "выделяющиеся при чихании и кашле, а также заносимые грязными руками при самостоятельном наборе ягод".Также в Роспотребнадзоре призвали не покупать мясо у случайных лиц — они могут продавать продукты из больных или павших животных. При этом любые мясные блюда необходимо подвергать термической обработке, чтобы избавить от микрофлоры, которая может вызывать инфекцию.

https://ria.ru/20210307/bliny-1600241405.html

https://ria.ru/20210308/maslenitsa-1600037823.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

масленица, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество