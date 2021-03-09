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В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей
В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:15
2021-03-09T19:17
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В 2018 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми. Соответствующей нормой был дополнен Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.Законом расширяется круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, установив, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.Ранее такое право предоставлялось работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствует условие по возрасту младшего из детей.
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владимир путин, общество

В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей

19:15 09.03.2021 (обновлено: 19:17 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми. Соответствующей нормой был дополнен Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.
Законом расширяется круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, установив, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.
Ранее такое право предоставлялось работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствует условие по возрасту младшего из детей.
Пустая аудитория - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 07:15
ОП: детям из многодетных семей нужно обеспечить бюджетные места в вузах
 
Владимир ПутинОбщество
 
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