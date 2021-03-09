https://ria.ru/20210309/lgoty-1600520431.html

В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей

В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:15

2021-03-09T19:15

2021-03-09T19:17

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В 2018 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми. Соответствующей нормой был дополнен Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.Законом расширяется круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, установив, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.Ранее такое право предоставлялось работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствует условие по возрасту младшего из детей.

https://ria.ru/20210303/vuz-1599689784.html

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2021

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владимир путин, общество