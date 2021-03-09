https://ria.ru/20210309/korruptsiya-1600432034.html

В России осудили более 500 чиновников за коррупцию в 2020 году

В России осудили более 500 чиновников за коррупцию в 2020 году

Почти тысяча правоохранителей и более 500 чиновников осуждены в 2020 году по коррупционным статьям, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления по... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:50

2021-03-09T11:50

2021-03-09T15:57

виктор балдин

генеральная прокуратура рф

коррупция

происшествия

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Почти тысяча правоохранителей и более 500 чиновников осуждены в 2020 году по коррупционным статьям, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин."Обвинительные приговоры состоялись в отношении 949 должностных лиц правоохранительных органов, 539 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 58 депутатов регионального и муниципального уровня, совершивших преступления коррупционной направленности", - сказал Балдин.По его словам, российские суды в прошлом году вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления. Реальное лишение свободы получили порядка 18% осужденных, условное заключение – 35%, штраф – 40%.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210309/vzyatki-1600397713.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор балдин, генеральная прокуратура рф, коррупция, происшествия