https://ria.ru/20210309/korruptsiya-1600085410.html

Виктор Балдин: мелкие взятки чаще берет полиция, педагоги, сотрудники УИС

Виктор Балдин: мелкие взятки чаще берет полиция, педагоги, сотрудники УИС

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виктор Балдин рассказал РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:00

2021-03-09T12:00

2021-03-09T12:00

виктор балдин

интервью

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Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виктор Балдин рассказал РИА Новости о масштабах коррупционных преступлений в 2020 году. В частности, о том, кто чаще попадается на мелких взятках, в каких регионах больше всего было зарегистрировано фактов мздоимства, и почему взяток получают больше, чем дают.– Виктор Викторович, какой масштаб взяточничества во всех его проявлениях был зафиксирован в России в 2020 году? О каких суммах идет речь?– Согласно сведениям государственной статистической отчетности, в 2020 году сумма взяток по преступлениям о получении взяток (ст. 290 УК РФ) составила более трех миллиардов рублей, а по преступлениям о даче взяток (ст. 291 УК РФ) – 2,1 миллиарда рублей.– Почему такая разница в суммах?– Эта разница обусловлена тем, что взяточников часто задерживают в ходе оперативного мероприятия – когда так называемый взяткодатель действует под контролем правоохранительных органов. В этом случае он не совершает такого преступления как дача взятки. А вот факт получения взятки злоумышленником будет зафиксирован.– Можно ли в случаях со взяточничеством говорить о каком-либо ущербе?– Особенность преступлений, связанных с получением или дачей взяток, в том, что там нет потерпевшего. Поэтому фактический ущерб в результате их совершения не причиняется. Объектом противоправного посягательства выступает не имущество, а интересы государственной службы или службы в органах местного самоуправления. В данном случае корректнее говорить о сумме взяток по преступлениям об их даче и получении, о чем я говорил ранее.Даже освобождение от уголовной ответственности взяткодателя, который активно способствовал раскрытию и расследованию коррупционного преступления и в отношении которого имело место вымогательство взятки, не означает отсутствия в его действиях состава преступления. Поэтому такие лица не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки. На это нас ориентирует постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных преступлениях".В результате совершения иных коррупционных преступлений, в том числе таких как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, в 2020 году причинен имущественный ущерб на сумму, превышающую 58 миллиардов рублей. Это составляет около 11% от суммы ущерба, причиненного в прошлом году всеми видами преступлений.– Сколько случаев взяточничества выявлено в прошлом году?– В 2020 году зарегистрировано 4 174 факта получения взятки и 3 649 фактов дачи взятки. Выявляемость таких преступлений с каждым годом растет. В течение прошлого года прокурорами изучено и направлено в суды 1 475 уголовных дел в отношении взяткополучателей и 1 826 уголовных дел в отношении взяткодателей.– А какая самая крупная взятка зафиксирована в России в 2020 году?– Следует отметить, что сбор статистических данных не предусматривает какой-либо дифференциации отдельно по сумме полученных или данных взяток, в том числе самым крупным, как вы сказали, или, наоборот, самым небольшим. Вместе с тем, у нас есть примеры получения особо крупных взяток, а также привлечения к уголовной ответственности тех, кто совершил такие преступления.Например, в настоящее время в Мосгорсуде слушается дело по обвинению депутата Государственной думы РФ Вадима Белоусова в получении в течение нескольких лет взятки на общую сумму 3,3 миллиарда рублей.В декабре 2020 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителей главы города Сочи, а также других лиц, которые получили от предпринимателей Краснодарского края взятки на общую сумму 120 миллионов рублей за предоставление в аренду земельного участка и выдачу разрешений на строительство.К сожалению, таких примеров можно привести много.– Если мы заговорили о регионах, то в каких из них зарегистрировано больше всего фактов взяточничества?– По итогам 2020 года в "лидерах" по количеству зарегистрированных фактов взяточничества – Москва, далее – Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.Все мы понимаем, что в коррупционных сводках всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов, принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.Меньше всего взяток зарегистрировано в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.Вместе с тем, одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению.– А в каких сферах больше всего зарегистрировано фактов мелкого взяточничества?– Практика свидетельствует, что получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел. В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов уголовно-исполнительной системы (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания).– Сколько человек в прошлом году было осуждено за коррупционные преступления? Какие наказания им чаще всего назначаются?– В 2020 году судами Российской Федерации постановлено более восьми тысяч обвинительных приговоров в отношении девяти тысяч человек. Чаще всего лицам, осужденным за коррупционные преступления, назначается наказание в виде лишения свободы или штрафа.В частности, обвинительные приговоры состоялись в отношении 949 должностных лиц правоохранительных органов, 539 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 58 депутатов регионального и муниципального уровней, совершивших преступления коррупционной направленности.В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорено порядка 18% осужденных, к условному лишению свободы – 35%, к штрафу – 40%. В качестве дополнительного наказания, как правило, применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф. В отношении 1 318 осужденных в прошлом году применена конфискация имущества.Например, в Алтайском крае за получение взятки осуждена заместитель министра здравоохранения. Наряду с назначением штрафа в размере 4,5 миллионов рублей и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 5 лет, суд конфисковал эквивалент дохода, полученного преступным путем, в размере 2,2 миллиона рублей. Взыскание обращено на жилое помещение и денежные средства осужденной.– Какие, может быть, даже превентивные меры принимаются органами прокуратуры, чтобы пресекать возникновение самих условий для коррупции?– Прокурорами используется целый комплекс мер реагирования. Так, в 2020 году органами прокуратуры России выявлено свыше 245 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. В целях их устранения внесено более 63 тысяч представлений, по результатам рассмотрения которых за наиболее грубые нарушения антикоррупционного законодательства 549 должностных лиц уволено со службы в связи с утратой доверия. По протестам прокуроров отменено и изменено почти 34 тысячи незаконных правовых актов, принятых с нарушением норм федерального законодательства. По постановлениям прокуроров восемь тысяч физических, должностных и юридических лиц привлечено к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Кроме того, органами прокуратуры осуществляется контроль за соответствием расходов чиновников получаемым ими доходам, по итогам которого в суды направляются исковые заявления о взыскании в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.– Вы сказали, что даже юридические лица несут ответственность за взяточничество?– Хочу отметить, что одним из последствий совершения коррупционных преступлений может стать привлечение юридического лица к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Действующее законодательство так сконструировано, что не исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица (за дачу взятки) и дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по статье 19.28 КоАП РФ, если правонарушение совершено от его имени или в его интересах. Так, в 2020 году по постановлениям прокуроров 330 юридических лиц привлечены к ответственности по этой статье. Сумма наложенных судами административных штрафов превысила 620 миллионов рублей.Например, прокуратурой Октябрьского района Саратова в феврале прошлого года возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ в отношении организации, представитель которой пытался передать работнику налогового органа незаконное денежное вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей за совершение в интересах этого юридического лица заведомо незаконных действий по снижению суммы налоговых доначислений по результатам выездной налоговой проверки. В целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания по ходатайству прокурора судом наложен арест на автотранспортные средства коммерческой организации. Постановлением мирового судьи эта организация привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 миллионов рублей. Штраф оплачен в полном размере.– А наступают ли дополнительные правовые последствия для таких организаций?– Конечно. В соответствии с законом юридическое лицо, привлеченное к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ, на протяжении последующих двух лет не имеет права участвовать в закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Органы прокуратуры отслеживают соблюдение данных ограничений. Так, только за последние три года прокурорами выявлено более 700 фактов незаконного участия юридических лиц в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, что послужило основанием для расторжения соответствующих контрактов. Например, в Саратовской области по иску прокурора областным Арбитражным судом с такой организацией-нарушителем расторгнуты муниципальные контракты по поставке учебников. Одинцовской городской прокуратурой Московской области предостережены о недопустимости нарушения требований закона несколько должностных лиц государственных учреждений здравоохранения, которыми приняты решения о заключении государственных контрактов с юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. В результате прокурорского вмешательства заказчики воздержались от заключения государственных контрактов с организациями-нарушителями.– А как часто удается вернуть в казну неправедно нажитое имущество чиновников?– В 2020 году органами прокуратуры Российской Федерации в суды предъявлено более 50 исковых заявлений об обращении в доход государства объектов имущества, в отношении которых должностными лицами не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. Общая стоимость имущества по таким искам исчисляется миллиардами.К примеру, в прошлом году решением Московского районного суда Санкт-Петербурга удовлетворено исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему руководителю одной из подведомственных Федеральному дорожному агентству организаций, и в доход государства обращены принадлежащие его бывшей супруге объект незавершенного строительства и земельный участок общей стоимостью 17,5 миллиардов рублей, расположенные в Ленинградской области. При этом совокупный семейный доход за три года до совершения сделки по приобретению указанного имущества составил 3,8 миллиона рублей.Вступило в законную силу судебное решение об обращении в доход Российской Федерации двух квартир и двух машиномест, расположенных в Москве, общей стоимостью 37,8 миллиона рублей, принадлежавших заместителю главы администрации одного из городских округов Московской области, его супруге и теще, совокупный доход которых за три года до совершения покупки составил 22,6 миллиона рублей. В настоящее время осуществляется принудительное исполнение судебного решения, направленное на оформление права собственности РФ на четыре объекта недвижимости.В Краснодарском крае судом удовлетворен иск к работнику юридической службы подведомственной ФСИН России организации и ее супругу. В доход государства обращены земельный участок и расположенные на нем два общежития общей кадастровой стоимостью 46,3 миллиона рублей. Сделка, совершенная в 2015 году по приобретению этих объектов за два миллиона рублей признана судом ничтожной в части цены сделки в связи с ее занижением по сравнению с кадастровой стоимостью. При этом общий трехгодичный доход этой семьи составил 2,4 миллиона рублей.Хотелось бы отметить, что мы не намерены останавливаться на достигнутом. Противодействие коррупции было и остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/1599649823.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/1598830688.html

https://ria.ru/20201218/sud-1589844300.html

https://ria.ru/20210224/korruptsiya-1598729220.html

https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html

https://ria.ru/20210208/korruptsiya-1596558330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор балдин, интервью