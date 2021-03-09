https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600500374.html

Ученые описали особенности "южноафриканского" штамма коронавируса

Ученые описали особенности "южноафриканского" штамма коронавируса

Ученые выяснили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце 2020 года в ЮАР, обладает рядом мутаций, которые позволяют ему легче проникать в клетки... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:31

2021-03-09T17:31

2021-03-09T17:31

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце 2020 года в ЮАР, обладает рядом мутаций, которые позволяют ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2/B.1.351, известный как "южноафриканский" штамм, был впервые выявлен в ЮАР в декабре 2020 года и уже к концу года стал доминирующим штаммом в некоторых частях Южной Африки.Результаты нового геномного исследования, которое провели ученые из ЮАР, Бразилии, Великобритании, Германии и США под руководством Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira) из Университета Квазулу-Натал в Дурбане, позволяют предполагать, что 501Y.V2 появился в Восточно-Капской провинции сразу после первой волны эпидемии, в августе 2020 года.Зародившись в районе залива Нельсона Манделы, он быстро распространился в трех провинциях — Восточно-Капской, Западно-Капской и Квазулу-Натал, — вытеснив другие варианты SARS-CoV-2. По мнению авторов, преимущество 501Y.V2 перед прочими штаммами заключается в его повышенной трансмиссивности и способности уклоняться от иммунной системы.Авторы проанализировали 2882 полных генома SARS-CoV-2, собранных Сетью геномного надзора ЮАР (NGS-SA) в период с 5 марта по 10 декабря 2020 года. Оказалось, что вторая волна эпидемии COVID-19 в Южной Африке, которая началась примерно в октябре 2020 года и была особенно бурной, связана во многом именно с активным распространением штамма 501Y.V2.Ученые обнаружили восемь мутаций в спайковом белке "южноафриканского" штамма. Этот белок отвечает за проникновение вируса в клетку. Одна из этих мутаций, N501Y, также присутствует в "британском" штамме B.1.1.7 и связана с усиленным связыванием с человеческим рецептором ACE2, к которому прикрепляется SARS-CoV-2 на поверхности клетки. Другая мутация, E484K, в рецептор-связывающем домене вируса (RBD), определяет повышенную устойчивость 501Y.V2 к нейтрализующим антителам, что может отрицательно повлиять на эффективность вакцин против COVID-19, нацеленных на спайковый белок.Однако полный смысл всех мутаций, как отмечают авторы, пока до конца не ясен и требует дальнейшего изучения."Южноафриканский" штамм, в отличие от предыдущих вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в том числе активно распространяется среди молодых людей без каких-либо сопутствующих заболеваний и чаще приводит к серьезным осложнениям.

https://ria.ru/20210309/pyltsa-1600436911.html

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600091769.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, юар