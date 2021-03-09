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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600466196.html
Песков переадресовал оперштабу вопрос о позиции России по COVID-паспортам
Песков переадресовал оперштабу вопрос о позиции России по COVID-паспортам
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков предложил адресовать оперативному штабу по ситуации с коронавирусом вопрос о планах России по внедрению сертификатов по... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:39
2021-03-09T14:39
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
урсула фон дер ляйен
здоровье - общество
воз
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков предложил адресовать оперативному штабу по ситуации с коронавирусом вопрос о планах России по внедрению сертификатов по COVID-19 для путешественников."Мне неизвестно об этом, лучше адресовать эти вопросы штабу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ пересматривать свою позицию относительно ненадобности введения сертификатов по COVID-19 для путешественников.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, и заявила, что такой подход недопустим. Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, воз, еврокомиссия, дмитрий песков, в мире

Песков переадресовал оперштабу вопрос о позиции России по COVID-паспортам

14:39 09.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков предложил адресовать оперативному штабу по ситуации с коронавирусом вопрос о планах России по внедрению сертификатов по COVID-19 для путешественников.
"Мне неизвестно об этом, лучше адресовать эти вопросы штабу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ пересматривать свою позицию относительно ненадобности введения сертификатов по COVID-19 для путешественников.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, и заявила, что такой подход недопустим. Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов.
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Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыУрсула фон дер ЛяйенЗдоровье - ОбществоВОЗЕврокомиссияДмитрий ПесковВ мире
 
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