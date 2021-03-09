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В России за сутки 9 931 человек выздоровел от COVID-19
В России за сутки 9 931 человек выздоровел от COVID-19
За сутки в России выписан 9 931 человек после COVID-19, за все время - 3 932 177, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:09
2021-03-09T11:09
2021-03-09T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки в России выписан 9 931 человек после COVID-19, за все время - 3 932 177, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 931 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 932 177", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписано 1372 человека, в Москве - 1027, в Подмосковье - 592.
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