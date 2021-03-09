https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600424488.html

В России за сутки 9 931 человек выздоровел от COVID-19

В России за сутки 9 931 человек выздоровел от COVID-19

За сутки в России выписан 9 931 человек после COVID-19, за все время - 3 932 177, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:09

2021-03-09T11:09

2021-03-09T11:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки в России выписан 9 931 человек после COVID-19, за все время - 3 932 177, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 931 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 932 177", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписано 1372 человека, в Москве - 1027, в Подмосковье - 592.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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