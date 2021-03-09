https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600423386.html

В России впервые с начала октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19

В России впервые с начала октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 9445 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые с 2 октября... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:03

2021-03-09T11:03

2021-03-09T11:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 9445 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые с 2 октября (9412). Накануне было 10 253 инфицированных, темп прироста уменьшился до 0,22 процента. Умерли 336 человек, выписались 9931.Больше всего новых пациентов в Москве (1066, днем ранее было 1421), Санкт-Петербурге (941) и Подмосковье (523), меньше всего — в Туве (четыре), Ненецком автономном округе и в Республике Алтай (по одному). Единственный регион, где за сутки не выявили ни одного заболевшего, —Чукотка.Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 342 474, скончались 89 809 человек, выздоровели — 3 932 177.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116,5 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 117,1 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600405913.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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