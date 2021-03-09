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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600423386.html
В России впервые с начала октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с начала октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 9445 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые с 2 октября... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:03
2021-03-09T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 9445 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые с 2 октября (9412). Накануне было 10 253 инфицированных, темп прироста уменьшился до 0,22 процента. Умерли 336 человек, выписались 9931.Больше всего новых пациентов в Москве (1066, днем ранее было 1421), Санкт-Петербурге (941) и Подмосковье (523), меньше всего — в Туве (четыре), Ненецком автономном округе и в Республике Алтай (по одному). Единственный регион, где за сутки не выявили ни одного заболевшего, —Чукотка.Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 342 474, скончались 89 809 человек, выздоровели — 3 932 177.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116,5 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 117,1 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России впервые с начала октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19

11:03 09.03.2021 (обновлено: 11:28 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 9445 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Показатель оказался ниже десяти тысяч впервые с 2 октября (9412).
Накануне было 10 253 инфицированных, темп прироста уменьшился до 0,22 процента. Умерли 336 человек, выписались 9931.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых пациентов в Москве (1066, днем ранее было 1421), Санкт-Петербурге (941) и Подмосковье (523), меньше всего — в Туве (четыре), Ненецком автономном округе и в Республике Алтай (по одному). Единственный регион, где за сутки не выявили ни одного заболевшего, —Чукотка.
Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 342 474, скончались 89 809 человек, выздоровели — 3 932 177.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 09:08Распространение коронавируса
Мясников оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116,5 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 117,1 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
 
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