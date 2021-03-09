https://ria.ru/20210309/khokkey-1600417078.html

Звездный лед: хоккейный матч на Байкале

Звездный лед: хоккейный матч на Байкале

Легенды хоккея сыграли матч на льду Байкала, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам озера. Кадры товарищеской встречи — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:51

2021-03-09T11:51

2021-03-09T12:14

байкал

экология

хоккей

фото

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Легенды хоккея сыграли матч на льду Байкала, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам озера. Кадры товарищеской встречи — в фотоленте Ria.ru.

байкал

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байкал, экология, хоккей, фото, фото