Звездный лед: хоккейный матч на Байкале
Игра состоялась близ поселка Большое Голоустное в Иркутской области.
Игра состоялась близ поселка Большое Голоустное в Иркутской области.
Здесь можно увидеть знаменитый "пузырьковый лед", который образуется при выходе метана со дна Байкала.
Здесь можно увидеть знаменитый "пузырьковый лед", который образуется при выходе метана со дна Байкала.
По задумке организаторов, матч с участием знаменитостей должен привлечь внимание к сохранению уникального озера.
По задумке организаторов, матч с участием знаменитостей должен привлечь внимание к сохранению уникального озера.
В команде звезд играли Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский.
В команде звезд играли Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский.
Легендам противостояла команда Иркутской области.
Матч завершился со счетом 8:6 в пользу звезд.
Состязание было посвящено Году Байкала. Праздничные мероприятия, посвященные его открытию, проходят в регионе 7—9 марта.
Состязание было посвящено Году Байкала. Праздничные мероприятия, посвященные его открытию, проходят в регионе 7—9 марта.
Награда участникам хоккейного матча на Байкале.
Такие матчи хотят сделать ежегодными.
Групповая фотография участников хоккейного матча на озере Байкал.
Групповая фотография участников хоккейного матча на озере Байкал.