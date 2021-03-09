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Звездный лед: хоккейный матч на Байкале
Звездный лед: хоккейный матч на Байкале
Легенды хоккея сыграли матч на льду Байкала, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам озера. Кадры товарищеской встречи — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.03.2021
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байкал
экология
хоккей
фото
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Легенды хоккея сыграли матч на льду Байкала, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам озера. Кадры товарищеской встречи — в фотоленте Ria.ru.
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байкал, экология, хоккей, фото, фото

Звездный лед: хоккейный матч на Байкале

11:51 09.03.2021 (обновлено: 12:14 09.03.2021)
 
Читать ria.ru в
Легенды хоккея сыграли матч на льду Байкала, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам озера. Кадры товарищеской встречи — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Игра состоялась близ поселка Большое Голоустное в Иркутской области.

Участники хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
1 из 10

Игра состоялась близ поселка Большое Голоустное в Иркутской области.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© REUTERS / Maxim Shemetov

Здесь можно увидеть знаменитый "пузырьковый лед", который образуется при выходе метана со дна Байкала.

Вид на озеро Байкал, где проходит матч хоккейный матч, у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
2 из 10

Здесь можно увидеть знаменитый "пузырьковый лед", который образуется при выходе метана со дна Байкала.

© REUTERS / Maxim Shemetov
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

По задумке организаторов, матч с участием знаменитостей должен привлечь внимание к сохранению уникального озера.

Участники хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
3 из 10

По задумке организаторов, матч с участием знаменитостей должен привлечь внимание к сохранению уникального озера.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В команде звезд играли Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский.

Легенды отечественного хоккея Вячеслав Фетисов и Андрей Коваленко во время хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
4 из 10

В команде звезд играли Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Maxim Shemetov

Легендам противостояла команда Иркутской области.

Участники хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
5 из 10

Легендам противостояла команда Иркутской области.

© REUTERS / Maxim Shemetov
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Матч завершился со счетом 8:6 в пользу звезд.

Участники хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
6 из 10

Матч завершился со счетом 8:6 в пользу звезд.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Состязание было посвящено Году Байкала. Праздничные мероприятия, посвященные его открытию, проходят в регионе 7—9 марта.

Участники хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
7 из 10

Состязание было посвящено Году Байкала. Праздничные мероприятия, посвященные его открытию, проходят в регионе 7—9 марта.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Награда участникам хоккейного матча на Байкале.

Награда участникам хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
8 из 10

Награда участникам хоккейного матча на Байкале.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Такие матчи хотят сделать ежегодными.

Участники хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
9 из 10

Такие матчи хотят сделать ежегодными.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Групповая фотография участников хоккейного матча на озере Байкал.

Групповая фотография участников хоккейного матча на озере Байкал у посёлка Большое Голоустное в Иркутской области
10 из 10

Групповая фотография участников хоккейного матча на озере Байкал.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
 
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