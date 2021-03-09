https://ria.ru/20210309/kazakhstan-1600401759.html
Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек
Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек
Более 33 тысяч человек в Казахстане получили первый компонент вакцины "Спутник V", сообщило во вторник министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:24
2021-03-09T08:24
2021-03-09T08:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_138616526fa97a0678faace45c3f9899.jpg
НУР-СУЛТАН, 9 мар - РИА Новости. Более 33 тысяч человек в Казахстане получили первый компонент вакцины "Спутник V", сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля в регионы началась отгрузка российской вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 1 марта в республике началась вакцинация "Спутником V" педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний."Количество вакцинированных лиц первым компонентом – 33 279. Количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 15 856", - следует из опубликованных данных министерства.
https://ria.ru/20210308/vaktsina-1600376993.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_81f2f74fbbb031aefeb281dee913622b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире