https://ria.ru/20210309/kazakhstan-1600401759.html

Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек

Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек

Более 33 тысяч человек в Казахстане получили первый компонент вакцины "Спутник V", сообщило во вторник министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:24

2021-03-09T08:24

2021-03-09T08:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 9 мар - РИА Новости. Более 33 тысяч человек в Казахстане получили первый компонент вакцины "Спутник V", сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля в регионы началась отгрузка российской вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 1 марта в республике началась вакцинация "Спутником V" педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний."Количество вакцинированных лиц первым компонентом – 33 279. Количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 15 856", - следует из опубликованных данных министерства.

https://ria.ru/20210308/vaktsina-1600376993.html

казахстан

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире