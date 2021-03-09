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https://ria.ru/20210309/kazakhstan-1600401759.html
Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек
Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек
Более 33 тысяч человек в Казахстане получили первый компонент вакцины "Спутник V", сообщило во вторник министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:24
2021-03-09T08:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 9 мар - РИА Новости. Более 33 тысяч человек в Казахстане получили первый компонент вакцины "Спутник V", сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля в регионы началась отгрузка российской вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 1 марта в республике началась вакцинация "Спутником V" педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний."Количество вакцинированных лиц первым компонентом – 33 279. Количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 15 856", - следует из опубликованных данных министерства.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире

Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек

08:24 09.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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НУР-СУЛТАН, 9 мар - РИА Новости. Более 33 тысяч человек в Казахстане получили первый компонент вакцины "Спутник V", сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.
С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля в регионы началась отгрузка российской вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 1 марта в республике началась вакцинация "Спутником V" педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 20:00Распространение коронавируса
В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины "Спутник V"
"Количество вакцинированных лиц первым компонентом – 33 279. Количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 15 856", - следует из опубликованных данных министерства.
 
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