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Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции
Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:51
2021-03-09T15:23
россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции РФ на территории страны.Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин. Изменения предлагаются в статью 10 Трудового, а также в статью 4 Земельного и статью 9 Жилищного кодексов РФ.Документы подготовлены в развитие обновленных положений конституции, закрепляющих дополнительные гарантии ее верховенства и приоритета ее прямого действия на территории России при сохранении правовой позиции, основанной на уважении общепринятых норм международного права.Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. Законопроекты дополняют указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".В прошлом году президент вносил в Госдуму первый аналогичный проект поправок, где предлагались поправки в 110 законодательных актов РФ, в том числе в пять кодексов: Семейный, Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.Как сообщил журналистам глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в развитие норм конституции на данный момент внесены поправки в 6 кодексов и более 100 федеральных законов, и "эта работа продолжается"."Таким образом, конституционные гарантии верховенства основного закона на территории Российской Федерации получат свое отражение в нормах отраслевого законодательства – жилищного, земельного и трудового", - сообщил Крашенинников, комментируя принятие законопроекта.
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россия, госдума рф, владимир путин

Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции

13:51 09.03.2021 (обновлено: 15:23 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции РФ на территории страны.
Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин. Изменения предлагаются в статью 10 Трудового, а также в статью 4 Земельного и статью 9 Жилищного кодексов РФ.
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Документы подготовлены в развитие обновленных положений конституции, закрепляющих дополнительные гарантии ее верховенства и приоритета ее прямого действия на территории России при сохранении правовой позиции, основанной на уважении общепринятых норм международного права.
Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. Законопроекты дополняют указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".
В прошлом году президент вносил в Госдуму первый аналогичный проект поправок, где предлагались поправки в 110 законодательных актов РФ, в том числе в пять кодексов: Семейный, Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
Как сообщил журналистам глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в развитие норм конституции на данный момент внесены поправки в 6 кодексов и более 100 федеральных законов, и "эта работа продолжается".
"Таким образом, конституционные гарантии верховенства основного закона на территории Российской Федерации получат свое отражение в нормах отраслевого законодательства – жилищного, земельного и трудового", - сообщил Крашенинников, комментируя принятие законопроекта.
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