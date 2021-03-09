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В Минпромторге исключили дефицит продуктов в России
В Минпромторге исключили дефицит продуктов в России
Дефицита продуктов питания в России не будет, рост цен на них в среднем будет находиться в пределах прогнозной инфляции, заявил статс-секретарь, замглавы... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:53
2021-03-09T18:41
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Дефицита продуктов питания в России не будет, рост цен на них в среднем будет находиться в пределах прогнозной инфляции, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет министерство экономического развития", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что в случае отдельных товаров имеют место объективные факторы, приводящие к подорожанию. "Там рост цен может быть выше инфляции. По другим товарам - значительно ниже. Мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем. Инфляция же берется в среднем по большой группе товаров, и я думаю, что мы в те прогнозные значения, которые есть, уложимся", - добавил замминистра.По данным Росстата, инфляция в России в феврале ускорилась до 0,8% с 0,7% в январе, при этом рост цен на продовольственные товары ускорился до 1,22% с 1,01% в январе. Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год составляет 3,7%, ожидается, что весной Минэкономразвития обновит прогноз.Правительство РФ во вторник сообщило о введении постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги, закрепив за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Если анализ ситуации покажет существенное ускорение повышения стоимости или риски подорожания, профильные ведомства будут готовить предложения по возможным мерам реагирования.Евтухов указал, что на сегодняшний момент цены на группы товаров, за которые отвечает Минпромторг (среди них - одежда, парфюмерия, компьютеры и телефоны), стабильны. "Но с учетом нынешнего распоряжения мы, конечно же, сейчас будем внимательно смотреть те группы товаров, которые там прописаны", - указал он."Вы знаете, что принимались недавно определенные решения, это соглашения по маслу и сахару. Сейчас мы мониторим цены на курицу, на яйцо, свинину. Безусловно, на непродовольственные товары. Будем выполнять, будем мониторить. Мы уже имеем опыт, каким образом нам работать, какие решения принимать, если есть рост цен, который не обусловлен сезонными факторами", - добавил замминистра.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В Минпромторге исключили дефицит продуктов в России

15:53 09.03.2021 (обновлено: 18:41 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Дефицита продуктов питания в России не будет, рост цен на них в среднем будет находиться в пределах прогнозной инфляции, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет министерство экономического развития", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в случае отдельных товаров имеют место объективные факторы, приводящие к подорожанию. "Там рост цен может быть выше инфляции. По другим товарам - значительно ниже. Мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем. Инфляция же берется в среднем по большой группе товаров, и я думаю, что мы в те прогнозные значения, которые есть, уложимся", - добавил замминистра.
По данным Росстата, инфляция в России в феврале ускорилась до 0,8% с 0,7% в январе, при этом рост цен на продовольственные товары ускорился до 1,22% с 1,01% в январе. Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год составляет 3,7%, ожидается, что весной Минэкономразвития обновит прогноз.
Правительство РФ во вторник сообщило о введении постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги, закрепив за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Если анализ ситуации покажет существенное ускорение повышения стоимости или риски подорожания, профильные ведомства будут готовить предложения по возможным мерам реагирования.
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Евтухов указал, что на сегодняшний момент цены на группы товаров, за которые отвечает Минпромторг (среди них - одежда, парфюмерия, компьютеры и телефоны), стабильны. "Но с учетом нынешнего распоряжения мы, конечно же, сейчас будем внимательно смотреть те группы товаров, которые там прописаны", - указал он.
"Вы знаете, что принимались недавно определенные решения, это соглашения по маслу и сахару. Сейчас мы мониторим цены на курицу, на яйцо, свинину. Безусловно, на непродовольственные товары. Будем выполнять, будем мониторить. Мы уже имеем опыт, каким образом нам работать, какие решения принимать, если есть рост цен, который не обусловлен сезонными факторами", - добавил замминистра.
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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