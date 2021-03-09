https://ria.ru/20210309/britaniya-1600531033.html

Букингемский дворец ответил на слова Маркл о расизме

Букингемский дворец ответил на слова Маркл о расизме

Британская королевская семья серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, но "некоторые воспоминания могут расходиться", заявили в... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T20:45

2021-03-09T20:45

2021-03-09T22:11

принц гарри

опра уинфри

сша

меган маркл

великобритания

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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости, Мария Табак. Британская королевская семья серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, но "некоторые воспоминания могут расходиться", заявили в Букингемском дворце.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от обязанностей членов королевской семьи герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, а также что ей было отказано в помощи. Кроме того, она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына."Вся семья очень огорчена, узнав весь масштаб того, насколько тяжело дались последние несколько лет Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в особенности расовая, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут варьироваться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет решать данные вопросы частным образом. Гарри, Меган и Арчи всегда останутся очень любимыми членами семьи", говорится в заявлении официального представителя королевского двора, выпущенном спустя почти двое суток после выхода интервью Гарри и Меган в эфир в США.Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета II пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и ряда патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям.

https://ria.ru/20210308/markle-1600323116.html

https://ria.ru/20210308/prints-1600388007.html

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принц гарри, опра уинфри, сша, меган маркл, великобритания