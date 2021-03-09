https://ria.ru/20210309/apple-1600436781.html

Названа дата первой презентации Apple в 2021 году

Названа дата первой презентации Apple в 2021 году

В компании Apple готовятся провести масштабное весеннее мероприятие, на котором покажут новые продукты. Об этом в Twitter сообщил авторитетный сетевой... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:14

2021-03-09T12:14

2021-03-09T12:14

наука

apple ipad

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В компании Apple готовятся провести масштабное весеннее мероприятие, на котором покажут новые продукты. Об этом в Twitter сообщил авторитетный сетевой информатор Джон Проссер.Презентация, которая пройдет в виртуальном режиме, как и все последние мероприятия Apple, должно пройти 23 марта. Официального подтверждения этой даты пока нет.Ожидается, что купертиновцы представят новую версию планшета iPad Pro, который получит поддержку 5G и процессор A14X Bionic. Второй новинкой может стать умная метка AirTags, предназначенная для отслеживания вещей. Наконец, есть вероятность, что Apple представит наушники AirPods третьего поколения и приставку Apple TV.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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