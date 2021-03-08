https://ria.ru/20210308/produkty-1600325708.html

Названы продукты, улучшающие здоровье женщин

Названы продукты, улучшающие здоровье женщин

Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T09:06

2021-03-08T09:06

2021-03-08T09:06

россия

сбермаркет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152800/09/1528000976_0:118:3076:1848_1920x0_80_0_0_1a93447086dea841da80d121395e8ea9.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и йодом, а также богатые витаминами С и Е, рассказали РИА Новости в сервисах "СберЗдоровье" и "СберМаркет"."В рационе женщин есть особенности — они нуждаются в определенном спектре витаминов и минералов. Необходимо употреблять продукты, богатые железом. Они препятствуют развитию анемии и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы", - прокомментировала врач-диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. К таким продуктам относятся: нежирная говядина, печень куриная и говяжья, какао, спирулина, моллюски, чечевица, морская капуста и кунжут.Женщинам для общего здоровья нужны полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата жирная морская рыба, - они способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и молодость кожи и волос. Такие продукты, как фейхоа, морская капуста, кальмары, креветки, содержащие достаточное количество йода, улучшают обменные процессы в организме и помогают с профилактикой онкологических патологий.Кроме того, для синтеза женских половых гормонов стоит включить в рацион лецитин - его можно найти в яйцах и некоторых растительных маслах, например, подсолнечном, соевом или хлопковом.Шпинат, проростки пшеницы, цитрусовые и гречка содержат витамин С, который является мощным антиоксидантом, и витамин Е, который особо требуется при беременности. В рационе будущих мам обязательно должна присутствовать фолиевая кислота – она содержится в печени, шпинате, грецких орехах, фундуке, жирном твороге.По данным исследования, средняя стоимость продуктовой корзины для женского здоровья составила 5 048 рублей – это в 2,3 раза дороже, чем продукты для мужского здоровья.

https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбермаркет, общество