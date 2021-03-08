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Названы продукты, улучшающие здоровье женщин
Названы продукты, улучшающие здоровье женщин
Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:06
2021-03-08T09:06
россия
сбермаркет
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и йодом, а также богатые витаминами С и Е, рассказали РИА Новости в сервисах "СберЗдоровье" и "СберМаркет"."В рационе женщин есть особенности — они нуждаются в определенном спектре витаминов и минералов. Необходимо употреблять продукты, богатые железом. Они препятствуют развитию анемии и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы", - прокомментировала врач-диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. К таким продуктам относятся: нежирная говядина, печень куриная и говяжья, какао, спирулина, моллюски, чечевица, морская капуста и кунжут.Женщинам для общего здоровья нужны полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата жирная морская рыба, - они способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и молодость кожи и волос. Такие продукты, как фейхоа, морская капуста, кальмары, креветки, содержащие достаточное количество йода, улучшают обменные процессы в организме и помогают с профилактикой онкологических патологий.Кроме того, для синтеза женских половых гормонов стоит включить в рацион лецитин - его можно найти в яйцах и некоторых растительных маслах, например, подсолнечном, соевом или хлопковом.Шпинат, проростки пшеницы, цитрусовые и гречка содержат витамин С, который является мощным антиоксидантом, и витамин Е, который особо требуется при беременности. В рационе будущих мам обязательно должна присутствовать фолиевая кислота – она содержится в печени, шпинате, грецких орехах, фундуке, жирном твороге.По данным исследования, средняя стоимость продуктовой корзины для женского здоровья составила 5 048 рублей – это в 2,3 раза дороже, чем продукты для мужского здоровья.
https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html
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РИА Новости
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96
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россия, сбермаркет, общество

Названы продукты, улучшающие здоровье женщин

09:06 08.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКреветки
Креветки - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и йодом, а также богатые витаминами С и Е, рассказали РИА Новости в сервисах "СберЗдоровье" и "СберМаркет".
"В рационе женщин есть особенности — они нуждаются в определенном спектре витаминов и минералов. Необходимо употреблять продукты, богатые железом. Они препятствуют развитию анемии и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы", - прокомментировала врач-диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. К таким продуктам относятся: нежирная говядина, печень куриная и говяжья, какао, спирулина, моллюски, чечевица, морская капуста и кунжут.
Женщинам для общего здоровья нужны полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата жирная морская рыба, - они способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и молодость кожи и волос. Такие продукты, как фейхоа, морская капуста, кальмары, креветки, содержащие достаточное количество йода, улучшают обменные процессы в организме и помогают с профилактикой онкологических патологий.
Кроме того, для синтеза женских половых гормонов стоит включить в рацион лецитин - его можно найти в яйцах и некоторых растительных маслах, например, подсолнечном, соевом или хлопковом.
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Шпинат, проростки пшеницы, цитрусовые и гречка содержат витамин С, который является мощным антиоксидантом, и витамин Е, который особо требуется при беременности. В рационе будущих мам обязательно должна присутствовать фолиевая кислота – она содержится в печени, шпинате, грецких орехах, фундуке, жирном твороге.
По данным исследования, средняя стоимость продуктовой корзины для женского здоровья составила 5 048 рублей – это в 2,3 раза дороже, чем продукты для мужского здоровья.
 
РоссияСбермаркетОбщество
 
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