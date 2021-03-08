https://ria.ru/20210308/prints-1600388007.html

Интервью принца Гарри и его жены стало подарком для противников монархии

Интервью принца Гарри и его жены стало подарком для противников монархии

Интервью принца Гарри и его супруги Меган американской телеведущей Опре Уинфри спровоцировало призывы к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии в... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T23:35

2021-03-08T23:35

2021-03-08T23:35

кир стармер

принц гарри

опра уинфри

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ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости, Мария Табак. Интервью принца Гарри и его супруги Меган американской телеведущей Опре Уинфри спровоцировало призывы к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии в Великобритании, Букингемский дворец пока хранит молчание.В интервью, показанном в США вечером воскресенья, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал не его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына."Монархия сейчас переживает худший кризис с момента отречения монарха (Эдуарда VIII – ред.) от престола в 1936 году. Ради Британии или ради молодых членов королевской семьи этот гнилой институт должен исчезнуть", - заявил глава антимонархической организации Republic Грэм Смит.В связи с разразившимся скандалом Republic призвала к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии."Теперь людям стало намного понятней, какова монархия по-настоящему. Выглядит она плохо. Теперь, когда в ближайшие десять лет королеву, вероятно, сменит король Карл, позиции монархии редко выглядели слабей", - убежден глава организации."Мы заслуживаем лучшего, чем это. Монархия навсегда останется частью нашей истории. Она не должна быть частью нашего будущего", - отметил Смит.Британские политики, редко комментирующие проблемы в королевской семье, на этот раз вынуждены высказываться."Проблемы, которые подняла Меган – расизм и психическое здоровье – очень важны. Это напоминание о том, что слишком много людей сталкиваются с расизмом в XXI веке в Британии. Мы должны к этому отнестись очень, очень серьезно", - заявил во время посещения одной из лондонских школ лидер лейбористов Кир Стармер.Скандал с Гарри и Меган затмил даже то, что сегодня после двух с половиной месяцев перерыва в Англии открылись школы.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также посетивший в понедельник школу, заявил, что "у нас в стране не должно быть места расизму", но признался, что не видел интервью.В 16.00 (19.00 мск) Джонсон проведет пресс-конференцию, на которой ему, видимо, все же придется коснуться темы скандала в королевской семье, хотя обычно правительство такие темы не комментирует.Между тем страна ждет комментария от Букингемского дворца: эксперты сходятся во мнении, что обвинения, предъявленные королевской семье Гарри и Меган, настолько серьезны, что на этот раз дворцу не удастся последовать своему принципу "никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Комментарий наверняка последует, и выбор слов для него будет очень важным для будущего института.

https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/markl-1600329690.html

https://ria.ru/20201217/harry-1589569502.html

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кир стармер, принц гарри, опра уинфри, англия, великобритания, сша, в мире