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Интервью принца Гарри и его жены стало подарком для противников монархии
Интервью принца Гарри и его жены стало подарком для противников монархии
Интервью принца Гарри и его супруги Меган американской телеведущей Опре Уинфри спровоцировало призывы к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии в... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T23:35
2021-03-08T23:35
кир стармер
принц гарри
опра уинфри
англия
великобритания
сша
в мире
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ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости, Мария Табак. Интервью принца Гарри и его супруги Меган американской телеведущей Опре Уинфри спровоцировало призывы к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии в Великобритании, Букингемский дворец пока хранит молчание.В интервью, показанном в США вечером воскресенья, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал не его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына."Монархия сейчас переживает худший кризис с момента отречения монарха (Эдуарда VIII – ред.) от престола в 1936 году. Ради Британии или ради молодых членов королевской семьи этот гнилой институт должен исчезнуть", - заявил глава антимонархической организации Republic Грэм Смит.В связи с разразившимся скандалом Republic призвала к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии."Теперь людям стало намного понятней, какова монархия по-настоящему. Выглядит она плохо. Теперь, когда в ближайшие десять лет королеву, вероятно, сменит король Карл, позиции монархии редко выглядели слабей", - убежден глава организации."Мы заслуживаем лучшего, чем это. Монархия навсегда останется частью нашей истории. Она не должна быть частью нашего будущего", - отметил Смит.Британские политики, редко комментирующие проблемы в королевской семье, на этот раз вынуждены высказываться."Проблемы, которые подняла Меган – расизм и психическое здоровье – очень важны. Это напоминание о том, что слишком много людей сталкиваются с расизмом в XXI веке в Британии. Мы должны к этому отнестись очень, очень серьезно", - заявил во время посещения одной из лондонских школ лидер лейбористов Кир Стармер.Скандал с Гарри и Меган затмил даже то, что сегодня после двух с половиной месяцев перерыва в Англии открылись школы.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также посетивший в понедельник школу, заявил, что "у нас в стране не должно быть места расизму", но признался, что не видел интервью.В 16.00 (19.00 мск) Джонсон проведет пресс-конференцию, на которой ему, видимо, все же придется коснуться темы скандала в королевской семье, хотя обычно правительство такие темы не комментирует.Между тем страна ждет комментария от Букингемского дворца: эксперты сходятся во мнении, что обвинения, предъявленные королевской семье Гарри и Меган, настолько серьезны, что на этот раз дворцу не удастся последовать своему принципу "никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Комментарий наверняка последует, и выбор слов для него будет очень важным для будущего института.
https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/markl-1600329690.html
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кир стармер, принц гарри, опра уинфри, англия, великобритания, сша, в мире

Интервью принца Гарри и его жены стало подарком для противников монархии

23:35 08.03.2021
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости, Мария Табак. Интервью принца Гарри и его супруги Меган американской телеведущей Опре Уинфри спровоцировало призывы к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии в Великобритании, Букингемский дворец пока хранит молчание.
В интервью, показанном в США вечером воскресенья, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Меган сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал не его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020 - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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"Монархия сейчас переживает худший кризис с момента отречения монарха (Эдуарда VIII – ред.) от престола в 1936 году. Ради Британии или ради молодых членов королевской семьи этот гнилой институт должен исчезнуть", - заявил глава антимонархической организации Republic Грэм Смит.
В связи с разразившимся скандалом Republic призвала к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии.
"Теперь людям стало намного понятней, какова монархия по-настоящему. Выглядит она плохо. Теперь, когда в ближайшие десять лет королеву, вероятно, сменит король Карл, позиции монархии редко выглядели слабей", - убежден глава организации.
"Мы заслуживаем лучшего, чем это. Монархия навсегда останется частью нашей истории. Она не должна быть частью нашего будущего", - отметил Смит.
Британские политики, редко комментирующие проблемы в королевской семье, на этот раз вынуждены высказываться.
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"Проблемы, которые подняла Меган – расизм и психическое здоровье – очень важны. Это напоминание о том, что слишком много людей сталкиваются с расизмом в XXI веке в Британии. Мы должны к этому отнестись очень, очень серьезно", - заявил во время посещения одной из лондонских школ лидер лейбористов Кир Стармер.
Скандал с Гарри и Меган затмил даже то, что сегодня после двух с половиной месяцев перерыва в Англии открылись школы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также посетивший в понедельник школу, заявил, что "у нас в стране не должно быть места расизму", но признался, что не видел интервью.
В 16.00 (19.00 мск) Джонсон проведет пресс-конференцию, на которой ему, видимо, все же придется коснуться темы скандала в королевской семье, хотя обычно правительство такие темы не комментирует.
Между тем страна ждет комментария от Букингемского дворца: эксперты сходятся во мнении, что обвинения, предъявленные королевской семье Гарри и Меган, настолько серьезны, что на этот раз дворцу не удастся последовать своему принципу "никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Комментарий наверняка последует, и выбор слов для него будет очень важным для будущего института.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
 
Кир СтармерПринц ГарриОпра УинфриАнглияВеликобританияСШАВ мире
 
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