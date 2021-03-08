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https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html
Главное блюдо недели: рецепты вкусных блинов из разных стран
Главное блюдо недели: рецепты вкусных блинов из разных стран
В ближайшие дни блины в России станут самым популярным блюдом: с 8 по 14 марта — масленичная неделя. Начинка — мед, варенье, творог, икра, фарш, сыр, грибы. Да... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T08:00
2021-03-08T12:31
еда - туризм
празднование масленицы
россия
сингапур
швеция
франция
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сомали
малайзия
сирия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. В ближайшие дни блины в России станут самым популярным блюдом: с 8 по 14 марта — масленичная неделя. Начинка — мед, варенье, творог, икра, фарш, сыр, грибы. Да и сами румяные символы солнца каждый день можно печь по новому рецепту. Как их готовят хозяйки в разных странах — в фотоленте РИА Новости.
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еда - туризм, празднование масленицы, россия, сингапур, швеция, франция, йемен, сомали, малайзия, сирия, нидерланды, эритрея, индия, сша, египет, эфиопия, ливан, фото, что приготовить, простые рецепты, туризм, фото - туризм, еда, блины

Главное блюдо недели: рецепты вкусных блинов из разных стран

08:00 08.03.2021 (обновлено: 12:31 08.03.2021)
 
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. В ближайшие дни блины в России станут самым популярным блюдом: с 8 по 14 марта — масленичная неделя. Начинка — мед, варенье, творог, икра, фарш, сыр, грибы. Да и сами румяные символы солнца каждый день можно печь по новому рецепту. Как их готовят хозяйки в разных странах — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Блины — одно из древнейших блюд русской кухни, их готовят не менее тысячи лет. Название происходит от слова "млин" — изделие "из намеленного", то есть мучное.

Готовить их просто и бюджетно. Смешайте яйца, сахар, соль, молоко, добавьте муку, растительное масло и выпекайте на раскаленной сковороде примерно по минуте с каждой стороны. Выбирайте начинку, наливайте чай и наслаждайтесь!

Блины на масленичной ярмарке
1 из 10

Блины — одно из древнейших блюд русской кухни, их готовят не менее тысячи лет. Название происходит от слова "млин" — изделие "из намеленного", то есть мучное.

Готовить их просто и бюджетно. Смешайте яйца, сахар, соль, молоко, добавьте муку, растительное масло и выпекайте на раскаленной сковороде примерно по минуте с каждой стороны. Выбирайте начинку, наливайте чай и наслаждайтесь!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / leonkenig

Каждый день на масленичной неделе в России был связан с "блинными" традициями.

В понедельник первые изделия клали на слуховое окошко "для умерших родителей" или угощали нищих, чтобы те поминали усопших.

Во вторник были смотрины невест: на блины приглашали молодых парней.

В среду отведать это блюдо к теще приходил зять.

В четверг за гостинцами от дома к дому бегали дети. Начинались праздничные гуляния на Широкую Масленицу.

В пятницу уже теща отправлялась в гости к зятю — блины в этот день пекла ее дочь.

В субботу к столу приглашали сестру мужа — золовку — на посиделки.

В воскресенье все просили прощения у близких, а еще сжигали чучело Масленицы, что символизировало окончание зимы.

Блины
2 из 10

Каждый день на масленичной неделе в России был связан с "блинными" традициями.

В понедельник первые изделия клали на слуховое окошко "для умерших родителей" или угощали нищих, чтобы те поминали усопших.

Во вторник были смотрины невест: на блины приглашали молодых парней.

В среду отведать это блюдо к теще приходил зять.

В четверг за гостинцами от дома к дому бегали дети. Начинались праздничные гуляния на Широкую Масленицу.

В пятницу уже теща отправлялась в гости к зятю — блины в этот день пекла ее дочь.

В субботу к столу приглашали сестру мужа — золовку — на посиделки.

В воскресенье все просили прощения у близких, а еще сжигали чучело Масленицы, что символизировало окончание зимы.

© Depositphotos / leonkenig
© Depositphotos / Aeril

А еще Россия считается родиной блинов с припеком. Это когда начинку не заворачивают, а именно запекают в тесте.

Для приготовления нужно развести дрожжи в подогретых сливках и всыпать туда пшеничную и гречневую муку. Через два часа, когда тесто поднимется, в него вмешивают растертые с солью и сахаром желтки и взбитые миксером белки. Полученную смесь ложкой выливают на горячую сковороду, сверху распределяют начинку (это может быть рыба, ветчина, грибы, ягоды, творог, зелень).

Потом аккуратно переворачивают блин и жарят до готовности.

Блины с припеком
3 из 10

А еще Россия считается родиной блинов с припеком. Это когда начинку не заворачивают, а именно запекают в тесте.

Для приготовления нужно развести дрожжи в подогретых сливках и всыпать туда пшеничную и гречневую муку. Через два часа, когда тесто поднимется, в него вмешивают растертые с солью и сахаром желтки и взбитые миксером белки. Полученную смесь ложкой выливают на горячую сковороду, сверху распределяют начинку (это может быть рыба, ветчина, грибы, ягоды, творог, зелень).

Потом аккуратно переворачивают блин и жарят до готовности.

© Depositphotos / Aeril
© Depositphotos / livfriis

Французские блинчики называют крепы (crepes). Начинка — ягоды, мороженое, рыба или мясо.

Попробуем приготовить? Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте пшеничную, каштановую или гречневую муку и, помешивая, вливайте теплое молоко, а потом — растопленное на слабом огне сливочное масло.

Пекут крепы на большой сковороде без ручки — крепнице. Тесто наливают тонким слоем. В результате получаются почти прозрачные "кисейные" блинчики.

Перед подачей на стол их посыпают сахарной пудрой, поливают ягодным соусом, шоколадом.

Французские крепы
4 из 10

Французские блинчики называют крепы (crepes). Начинка — ягоды, мороженое, рыба или мясо.

Попробуем приготовить? Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте пшеничную, каштановую или гречневую муку и, помешивая, вливайте теплое молоко, а потом — растопленное на слабом огне сливочное масло.

Пекут крепы на большой сковороде без ручки — крепнице. Тесто наливают тонким слоем. В результате получаются почти прозрачные "кисейные" блинчики.

Перед подачей на стол их посыпают сахарной пудрой, поливают ягодным соусом, шоколадом.

© Depositphotos / livfriis
© Depositphotos / Odelinde

Американские панкейки толще (не менее 0,5 сантиметра), меньше и слаще российских блинов. По форме напоминают оладьи, по вкусу — бисквитный корж. Их всегда готовят на сухой сковороде, а в тесто обязательно вмешивают растопленное сливочное масло.

Рецепт простой: взбить яйца с сахаром, добавить сливок, муку и пекарский порошок. Тесту, по консистенции напоминающему сметану, нужно полчаса постоять.

Потом выкладывайте его ложкой на сковороду, обжаривайте с двух сторон и подавайте к столу с арахисовым маслом и кленовым сиропом.

Панкейки с голубикой
5 из 10

Американские панкейки толще (не менее 0,5 сантиметра), меньше и слаще российских блинов. По форме напоминают оладьи, по вкусу — бисквитный корж. Их всегда готовят на сухой сковороде, а в тесто обязательно вмешивают растопленное сливочное масло.

Рецепт простой: взбить яйца с сахаром, добавить сливок, муку и пекарский порошок. Тесту, по консистенции напоминающему сметану, нужно полчаса постоять.

Потом выкладывайте его ложкой на сковороду, обжаривайте с двух сторон и подавайте к столу с арахисовым маслом и кленовым сиропом.

© Depositphotos / Odelinde
© Depositphotos / tycoon

А шведы пекут блины из картофеля. И название у них смешное: рагмурки, то есть "волосатые пончики". Белорусы утверждают, что это блюдо очень похоже на их драники, а украинцам оно напоминает деруны.

Хозяйки смешивают в миске муку, соль, яйца и молоко. Эту массу взбивают и заливают еще одним стаканом молока. Очищенные картофелины трут на терке и добавляют в тесто. Готовят рагмурки на сливочном масле. Подают с обжаренным беконом и брусничным сиропом.

Шведские блины рагмурки
6 из 10

А шведы пекут блины из картофеля. И название у них смешное: рагмурки, то есть "волосатые пончики". Белорусы утверждают, что это блюдо очень похоже на их драники, а украинцам оно напоминает деруны.

Хозяйки смешивают в миске муку, соль, яйца и молоко. Эту массу взбивают и заливают еще одним стаканом молока. Очищенные картофелины трут на терке и добавляют в тесто. Готовят рагмурки на сливочном масле. Подают с обжаренным беконом и брусничным сиропом.

© Depositphotos / tycoon
CC BY-SA 4.0 / Takeaway (cropped) /

В Нидерландах пекут необычные блины — паннекокены. Взбивают яйца с гречневой мукой, добавляют молоко, арахисовое масло, соль, сахар и растопленное сливочное масло. Начинку (яблоки, помидоры, сыр, ветчину, орехи) выкладывают на сковородку и заливают смесью.

А еще голландцы иногда выпекают блины в духовке.

Голландские блины
7 из 10

В Нидерландах пекут необычные блины — паннекокены. Взбивают яйца с гречневой мукой, добавляют молоко, арахисовое масло, соль, сахар и растопленное сливочное масло. Начинку (яблоки, помидоры, сыр, ветчину, орехи) выкладывают на сковородку и заливают смесью.

А еще голландцы иногда выпекают блины в духовке.

CC BY-SA 4.0 / Takeaway (cropped) /
© Depositphotos / stockimagefactory.com

В Индии, Малайзии и Сингапуре тонкие хрустящие блинчики из чечевичной и рисовой муки пекут на круглой литой чугунной сковороде.

Крупы замачивают в воде на шесть часов, а потом измельчают блендером, добавляют соль, сахар и два мелко порезанных красных перца чили. И на 12 часов — в теплое место. Затем четыре ложки смеси распределяют круговыми движениями по горячей сковородке, смазанной маслом.

Начинку из картофельного пюре, кумина, кокосовой стружки, имбиря обжаривают пять минут и выкладывают на блин или же заворачивают в него конвертиком. Подают на стол с соусами.

Блинчики доса
8 из 10

В Индии, Малайзии и Сингапуре тонкие хрустящие блинчики из чечевичной и рисовой муки пекут на круглой литой чугунной сковороде.

Крупы замачивают в воде на шесть часов, а потом измельчают блендером, добавляют соль, сахар и два мелко порезанных красных перца чили. И на 12 часов — в теплое место. Затем четыре ложки смеси распределяют круговыми движениями по горячей сковородке, смазанной маслом.

Начинку из картофельного пюре, кумина, кокосовой стружки, имбиря обжаривают пять минут и выкладывают на блин или же заворачивают в него конвертиком. Подают на стол с соусами.

© Depositphotos / stockimagefactory.com
© Depositphotos / sablinstanislav

В Египте, Сирии, Ливане готовят пышные толстые маленькие блинчики из дрожжевого теста — катаеф. Хозяйки замачивают в теплой воде дрожжи и сахар, добавляют подогретое молоко, а затем муку и разрыхлитель. Полчаса в тепле — и выпекают на сухой разогретой сковороде, причем только с одной стороны.

Потом блины складывают пополам (внутрь необжаренной стороной) и соединяют края до середины. Получается мешочек, который, когда он остынет, заполняют муссами, заварным кремом, взбитыми сливками. На стол подают, посыпав орехами и сахарной пудрой.

Арабские блинчики катаеф
9 из 10

В Египте, Сирии, Ливане готовят пышные толстые маленькие блинчики из дрожжевого теста — катаеф. Хозяйки замачивают в теплой воде дрожжи и сахар, добавляют подогретое молоко, а затем муку и разрыхлитель. Полчаса в тепле — и выпекают на сухой разогретой сковороде, причем только с одной стороны.

Потом блины складывают пополам (внутрь необжаренной стороной) и соединяют края до середины. Получается мешочек, который, когда он остынет, заполняют муссами, заварным кремом, взбитыми сливками. На стол подают, посыпав орехами и сахарной пудрой.

© Depositphotos / sablinstanislav
© Depositphotos / derejeb

В Эфиопии, Сомали, Йемене и Эритрее пекут ынджеры. Это большие, диаметром до метра, рыхлые лепешки в мелкую дырочку. Их готовят из кислой муки богатого микроэлементами африканского злака теф. Для теста в нее добавляют соль и разрыхлитель, газированную воду и немного уксуса, потом перемешивают в кухонном комбайне.

Жарят ынджеры как блины, а на стол подают с соусами, пастами, в которые макают кусочки лепешки. Ее используют и как тарелку для салата.

Попробуйте! Необычно!

Ынджера
10 из 10

В Эфиопии, Сомали, Йемене и Эритрее пекут ынджеры. Это большие, диаметром до метра, рыхлые лепешки в мелкую дырочку. Их готовят из кислой муки богатого микроэлементами африканского злака теф. Для теста в нее добавляют соль и разрыхлитель, газированную воду и немного уксуса, потом перемешивают в кухонном комбайне.

Жарят ынджеры как блины, а на стол подают с соусами, пастами, в которые макают кусочки лепешки. Ее используют и как тарелку для салата.

Попробуйте! Необычно!

© Depositphotos / derejeb
 
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