Главное блюдо недели: рецепты вкусных блинов из разных стран

Каждый день на масленичной неделе в России был связан с "блинными" традициями.

В понедельник первые изделия клали на слуховое окошко "для умерших родителей" или угощали нищих, чтобы те поминали усопших.

Во вторник были смотрины невест: на блины приглашали молодых парней.

В среду отведать это блюдо к теще приходил зять.

В четверг за гостинцами от дома к дому бегали дети. Начинались праздничные гуляния на Широкую Масленицу.

В пятницу уже теща отправлялась в гости к зятю — блины в этот день пекла ее дочь.

В субботу к столу приглашали сестру мужа — золовку — на посиделки.

В воскресенье все просили прощения у близких, а еще сжигали чучело Масленицы, что символизировало окончание зимы.