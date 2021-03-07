https://ria.ru/20210307/portman-1600127500.html

В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман

В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман

В Сети разместили видео со съемок блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", которые сейчас проходят в Австралии. В коротком ролике появляется Натали Портман. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T02:59

2021-03-07T02:59

2021-03-07T02:59

крис хемсворт

мэттью дэймон

брэдли купер

кино и сериалы

новости культуры

культура

тайка вайтити

marvel comics

натали портман

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Сети разместили видео со съемок блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", которые сейчас проходят в Австралии. В коротком ролике появляется Натали Портман. На видео актрису, которая в фильме играет подругу Тора (Крис Хемсворт) — доктора наук Джейн Фостер, двое мужчин поднимают на высоту нескольких метров с помощью специальной конструкции. В этом время Портман начинает неестественно выгибаться и дергать рукам и ногами, изображая будто на нее воздействуют потусторонние силы. Ранее сообщалось, что обладательница премии "Оскар" в предстоящем фильме Тайки Вайтити обретет силы Тора — бога грома и сможет поднять его молот Мьельнир. Поэтому не исключено, что на опубликованных кадрах Натали Портман как раз превращается во всемогущую женщину-Тора.Увы, ее супергеройский костюм пока не продемонстрировали. На видео актриса одета в синие джинсы, толстовку и кеды. На этой неделе в объектив папарацци также попали Люк Хемсворт (брат Криса Хемсворта), Мэтт Дэймон и Мелисса Маккарти. Все они были одеты в костюмы ключевых персонажей: Тора, Локи и Хелы. Внимательные зрители сразу вспомнили, что в ленте "Тор: Рагнерек" (2017) у Дэймона и Хемсворта-старшего были эпизодические роли, когда они изображали актеров, развлекавших вельмож в Асгарде.Скорее всего, режиссер хочет продолжить шутку, связанную с приглашенными актерами, и частично воспроизвести события из "Тора: Рагнерек".Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.

https://ria.ru/20210120/thor-1593694494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис хемсворт, мэттью дэймон, брэдли купер, кино и сериалы, новости культуры, тайка вайтити, marvel comics, натали портман, австралия