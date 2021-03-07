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https://ria.ru/20210307/portman-1600127500.html
В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман
В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман
В Сети разместили видео со съемок блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", которые сейчас проходят в Австралии. В коротком ролике появляется Натали Портман. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T02:59
2021-03-07T02:59
крис хемсворт
мэттью дэймон
брэдли купер
кино и сериалы
новости культуры
культура
тайка вайтити
marvel comics
натали портман
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Сети разместили видео со съемок блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", которые сейчас проходят в Австралии. В коротком ролике появляется Натали Портман. На видео актрису, которая в фильме играет подругу Тора (Крис Хемсворт) — доктора наук Джейн Фостер, двое мужчин поднимают на высоту нескольких метров с помощью специальной конструкции. В этом время Портман начинает неестественно выгибаться и дергать рукам и ногами, изображая будто на нее воздействуют потусторонние силы. Ранее сообщалось, что обладательница премии "Оскар" в предстоящем фильме Тайки Вайтити обретет силы Тора — бога грома и сможет поднять его молот Мьельнир. Поэтому не исключено, что на опубликованных кадрах Натали Портман как раз превращается во всемогущую женщину-Тора.Увы, ее супергеройский костюм пока не продемонстрировали. На видео актриса одета в синие джинсы, толстовку и кеды. На этой неделе в объектив папарацци также попали Люк Хемсворт (брат Криса Хемсворта), Мэтт Дэймон и Мелисса Маккарти. Все они были одеты в костюмы ключевых персонажей: Тора, Локи и Хелы. Внимательные зрители сразу вспомнили, что в ленте "Тор: Рагнерек" (2017) у Дэймона и Хемсворта-старшего были эпизодические роли, когда они изображали актеров, развлекавших вельмож в Асгарде.Скорее всего, режиссер хочет продолжить шутку, связанную с приглашенными актерами, и частично воспроизвести события из "Тора: Рагнерек".Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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крис хемсворт, мэттью дэймон, брэдли купер, кино и сериалы, новости культуры, тайка вайтити, marvel comics, натали портман, австралия

В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман

02:59 07.03.2021
 
© Фото : Marvel StudiosКадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"
Кадр из фильма Тор 2: Царство тьмы - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : Marvel Studios
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Сети разместили видео со съемок блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", которые сейчас проходят в Австралии. В коротком ролике появляется Натали Портман.
На видео актрису, которая в фильме играет подругу Тора (Крис Хемсворт) — доктора наук Джейн Фостер, двое мужчин поднимают на высоту нескольких метров с помощью специальной конструкции. В этом время Портман начинает неестественно выгибаться и дергать рукам и ногами, изображая будто на нее воздействуют потусторонние силы.
Ранее сообщалось, что обладательница премии "Оскар" в предстоящем фильме Тайки Вайтити обретет силы Тора — бога грома и сможет поднять его молот Мьельнир. Поэтому не исключено, что на опубликованных кадрах Натали Портман как раз превращается во всемогущую женщину-Тора.
Увы, ее супергеройский костюм пока не продемонстрировали. На видео актриса одета в синие джинсы, толстовку и кеды.
На этой неделе в объектив папарацци также попали Люк Хемсворт (брат Криса Хемсворта), Мэтт Дэймон и Мелисса Маккарти. Все они были одеты в костюмы ключевых персонажей: Тора, Локи и Хелы. Внимательные зрители сразу вспомнили, что в ленте "Тор: Рагнерек" (2017) у Дэймона и Хемсворта-старшего были эпизодические роли, когда они изображали актеров, развлекавших вельмож в Асгарде.
Скорее всего, режиссер хочет продолжить шутку, связанную с приглашенными актерами, и частично воспроизвести события из "Тора: Рагнерек".
Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.
Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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КультураКрис ХемсвортМэттью ДэймонБрэдли КуперКино и сериалыНовости культурыТайка ВайтитиMarvel ComicsНатали ПортманАвстралия
 
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