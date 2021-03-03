https://ria.ru/20210303/thor-1599771953.html

В Сети появились новые кадры со съемок фильма "Тор: Любовь и гром"

В Сети появились новые кадры со съемок фильма "Тор: Любовь и гром"

В Сети разместили новые кадры со съемок предстоящего блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", который создает лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, сообщает... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:53

2021-03-03T17:53

2021-03-03T17:53

крис хемсворт

мэттью дэймон

брэдли купер

натали портман

австралия

культура

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585982208_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_94035f19b154e226cce4b4a126fed332.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Сети разместили новые кадры со съемок предстоящего блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", который создает лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, сообщает DailyMail. По информации издания, производство идет уже два месяца в Австралии. Недавно папарацци заметили на площадке Люка Хемсворта — актера и старшего брата Криса Хемсворта, исполнителя роли Тора. В объектив фотографов попал и Мэтт Дэймон, одетый в костюм Локи. В предыдущей ленте эту роль играл Том Хиддлстон. Внимательные зрители сразу вспомнили, что в ленте "Тор: Рагнерек" (2017) у Дэймона и Хемсворта-старшего были эпизодические роли, когда они изображали актеров, развлекавших вельмож в Асгарде.Единственной, кого не было тогда — актрисы Мелиссы Маккарти. На недавно сделанных снимках она появляется в костюме безжалостной богини Хелы, которую играла Кейт Бланшетт.В Daily Mail предполагают, что режиссер, скорее всего, хочет продолжить шутку, связанную с приглашенными актерами, и частично воспроизвести события из "Тора: Рагнерек".Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.

https://ria.ru/20210120/thor-1593694494.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис хемсворт, мэттью дэймон, брэдли купер, натали портман, австралия, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics