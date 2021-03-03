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В Сети появились новые кадры со съемок фильма "Тор: Любовь и гром"
В Сети появились новые кадры со съемок фильма "Тор: Любовь и гром"
В Сети разместили новые кадры со съемок предстоящего блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", который создает лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, сообщает... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:53
2021-03-03T17:53
2021-03-03T17:53
крис хемсворт
мэттью дэймон
брэдли купер
натали портман
австралия
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marvel comics
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Сети разместили новые кадры со съемок предстоящего блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", который создает лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, сообщает DailyMail. По информации издания, производство идет уже два месяца в Австралии. Недавно папарацци заметили на площадке Люка Хемсворта — актера и старшего брата Криса Хемсворта, исполнителя роли Тора. В объектив фотографов попал и Мэтт Дэймон, одетый в костюм Локи. В предыдущей ленте эту роль играл Том Хиддлстон. Внимательные зрители сразу вспомнили, что в ленте "Тор: Рагнерек" (2017) у Дэймона и Хемсворта-старшего были эпизодические роли, когда они изображали актеров, развлекавших вельмож в Асгарде.Единственной, кого не было тогда — актрисы Мелиссы Маккарти. На недавно сделанных снимках она появляется в костюме безжалостной богини Хелы, которую играла Кейт Бланшетт.В Daily Mail предполагают, что режиссер, скорее всего, хочет продолжить шутку, связанную с приглашенными актерами, и частично воспроизвести события из "Тора: Рагнерек".Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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РИА Новости
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крис хемсворт, мэттью дэймон, брэдли купер, натали портман, австралия, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
В Сети разместили новые кадры со съемок предстоящего блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", который создает лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, сообщает
DailyMail.
По информации издания, производство идет уже два месяца в Австралии. Недавно папарацци заметили на площадке Люка Хемсворта — актера и старшего брата Криса Хемсворта, исполнителя роли Тора. В объектив фотографов попал и Мэтт Дэймон, одетый в костюм Локи. В предыдущей ленте эту роль играл Том Хиддлстон.
Внимательные зрители сразу вспомнили, что в ленте "Тор: Рагнерек" (2017) у Дэймона и Хемсворта-старшего были эпизодические роли, когда они изображали актеров, развлекавших вельмож в Асгарде.
Единственной, кого не было тогда — актрисы Мелиссы Маккарти. На недавно сделанных снимках она появляется в костюме безжалостной богини Хелы, которую играла Кейт Бланшетт.
В Daily Mail предполагают, что режиссер, скорее всего, хочет продолжить шутку, связанную с приглашенными актерами, и частично воспроизвести события из "Тора: Рагнерек".
Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.
Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.