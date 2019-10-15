СМИ узнали, что Marvel планирует отдать Натали Портман роль Тора

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Американская актриса Натали Портман может получить собственную супергеройскую трилогию в Marvel после выхода фильма "Тор: Любовь и гром", . Американская актриса Натали Портман может получить собственную супергеройскую трилогию в Marvel после выхода фильма "Тор: Любовь и гром", сообщает We Got This Covered.

Источник, близкий к изданию, рассказал, что на студии заинтересованы в том, чтобы обладательница премии "Оскар" сыграла в трех частях "Тора" после того, как лента Тайки Вайтити завершит четвертую фазу киновселенной.

Ее героиня Джейн Фостер, которая в первых картинах была астрофизиком, обретет силы бога грома и сможет поднять его молот Мьельнир.

Еще одна причина, по которой следующие фильмы о Торе будут с Натали Портман в главной роли, — уход Криса Хемсворта из проекта после четвертой части.

К съемке ленты "Тор: Любовь и гром" планируют приступить в августе следующего года.