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РИА Новости
Культура

СМИ узнали, что Marvel планирует отдать Натали Портман роль Тора

14:11 15.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Натали Портман
Американская актриса Натали Портман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Американская актриса Натали Портман может получить собственную супергеройскую трилогию в Marvel после выхода фильма "Тор: Любовь и гром", сообщает We Got This Covered.
Источник, близкий к изданию, рассказал, что на студии заинтересованы в том, чтобы обладательница премии "Оскар" сыграла в трех частях "Тора" после того, как лента Тайки Вайтити завершит четвертую фазу киновселенной.
Ее героиня Джейн Фостер, которая в первых картинах была астрофизиком, обретет силы бога грома и сможет поднять его молот Мьельнир.
Еще одна причина, по которой следующие фильмы о Торе будут с Натали Портман в главной роли, — уход Криса Хемсворта из проекта после четвертой части.
К съемке ленты "Тор: Любовь и гром" планируют приступить в августе следующего года.
В прокат картина выйдет в ноябре 2021 года.
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КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыНатали Портман
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