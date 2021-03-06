https://ria.ru/20210306/vyplata-1600187731.html

В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей

В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с "Парламентской газетой" заявил о необходимости выплат семьям, чьи РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:28

2021-03-06T11:28

2021-03-06T11:28

валентина матвиенко

госдума рф

олег смолин

дети

школа

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с "Парламентской газетой" заявил о необходимости выплат семьям, чьи дети находятся на домашнем обучении.По его словам, родители в этом случае частично берут на себя функцию государства, тем самым позволяя бюджету экономить средства.Сейчас, как напомнил депутат, регионы сами решают вопрос о выплатах. В 2020 году только шесть субъектов страны помогали таким семьям.Член Совета Общественного движения "Образование — для всех" Владимир Лазуткин пояснил, что у детей на семейном обучении нет льготного проезда в общественном транспорте, им также не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. При этом льготы распространяются на учеников 10-11 классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов. Эксперт считает, что всех детей на семейном образовании было бы правильно признать экстернами со всеми льготами и правами.В 2020 году правительство отвердило скидки в 50 процентов на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше десяти лет. Это, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране.

https://ria.ru/20210224/posobiya-1598713531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, госдума рф, олег смолин, дети, школа, общество