Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/vyplata-1600187731.html
В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с "Парламентской газетой" заявил о необходимости выплат семьям, чьи РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:28
2021-03-06T11:28
валентина матвиенко
госдума рф
олег смолин
дети
школа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595179654_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6dac2500ad6cc4fe53e94d463f643ed.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с "Парламентской газетой" заявил о необходимости выплат семьям, чьи дети находятся на домашнем обучении.По его словам, родители в этом случае частично берут на себя функцию государства, тем самым позволяя бюджету экономить средства.Сейчас, как напомнил депутат, регионы сами решают вопрос о выплатах. В 2020 году только шесть субъектов страны помогали таким семьям.Член Совета Общественного движения "Образование — для всех" Владимир Лазуткин пояснил, что у детей на семейном обучении нет льготного проезда в общественном транспорте, им также не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. При этом льготы распространяются на учеников 10-11 классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов. Эксперт считает, что всех детей на семейном образовании было бы правильно признать экстернами со всеми льготами и правами.В 2020 году правительство отвердило скидки в 50 процентов на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше десяти лет. Это, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране.
https://ria.ru/20210224/posobiya-1598713531.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595179654_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_500a706f9e16d8ec4f7f66ff2afe06b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, госдума рф, олег смолин, дети, школа, общество

В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей

11:28 06.03.2021
 
© Depositphotos / vova130555@gmail.comОнлайн-урок по рисованию
Онлайн-урок по рисованию - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Depositphotos / vova130555@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с "Парламентской газетой" заявил о необходимости выплат семьям, чьи дети находятся на домашнем обучении.
По его словам, родители в этом случае частично берут на себя функцию государства, тем самым позволяя бюджету экономить средства.
"Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям", — пояснил он, отметив, что новые поправки не предусматривают подобную возможность.
Сейчас, как напомнил депутат, регионы сами решают вопрос о выплатах. В 2020 году только шесть субъектов страны помогали таким семьям.
Член Совета Общественного движения "Образование — для всех" Владимир Лазуткин пояснил, что у детей на семейном обучении нет льготного проезда в общественном транспорте, им также не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. При этом льготы распространяются на учеников 10-11 классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов. Эксперт считает, что всех детей на семейном образовании было бы правильно признать экстернами со всеми льготами и правами.
В 2020 году правительство отвердило скидки в 50 процентов на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше десяти лет. Это, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране.
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:58
В Госдуме предложили ввести новые пособия
 
Валентина МатвиенкоГосдума РФОлег СмолинДетиШколаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз
13:38Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным
13:35Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
Лента новостейМолния