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В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с "Парламентской газетой" заявил о необходимости выплат семьям, чьи РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:28
2021-03-06T11:28
2021-03-06T11:28
валентина матвиенко
госдума рф
олег смолин
дети
школа
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с "Парламентской газетой" заявил о необходимости выплат семьям, чьи дети находятся на домашнем обучении.По его словам, родители в этом случае частично берут на себя функцию государства, тем самым позволяя бюджету экономить средства.Сейчас, как напомнил депутат, регионы сами решают вопрос о выплатах. В 2020 году только шесть субъектов страны помогали таким семьям.Член Совета Общественного движения "Образование — для всех" Владимир Лазуткин пояснил, что у детей на семейном обучении нет льготного проезда в общественном транспорте, им также не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. При этом льготы распространяются на учеников 10-11 классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов. Эксперт считает, что всех детей на семейном образовании было бы правильно признать экстернами со всеми льготами и правами.В 2020 году правительство отвердило скидки в 50 процентов на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше десяти лет. Это, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране.
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валентина матвиенко, госдума рф, олег смолин, дети, школа, общество
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы
по образованию и науке Олег Смолин
в беседе с "Парламентской газетой
" заявил о необходимости выплат семьям, чьи дети
находятся на домашнем обучении.
По его словам, родители в этом случае частично берут на себя функцию государства, тем самым позволяя бюджету экономить средства.
"Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям", — пояснил он, отметив, что новые поправки не предусматривают подобную возможность.
Сейчас, как напомнил депутат, регионы сами решают вопрос о выплатах. В 2020 году только шесть субъектов страны помогали таким семьям.
Член Совета Общественного движения "Образование — для всех" Владимир Лазуткин пояснил, что у детей на семейном обучении нет льготного проезда в общественном транспорте, им также не дают скидки на железнодорожные и авиабилеты. При этом льготы распространяются на учеников 10-11 классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов. Эксперт считает, что всех детей на семейном образовании было бы правильно признать экстернами со всеми льготами и правами.
В 2020 году правительство отвердило скидки в 50 процентов на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше десяти лет. Это, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко
, позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране.